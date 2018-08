El Gobierno crea un centro temporal en Motril para atender a 250 migrantes al día

El Gobierno ha anunciado este viernes la puesta en marcha de un nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en el puerto de Motril (Granada) para atender las necesidades de la costa oriental andaluza. Las instalaciones, que tendrán una capacidad para 250 migrantes, son similares al centro temporal habilitado a principios de mes en San Roque (Cádiz), tal y como ha explicado el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Hasta ahora, los migrantes eran atendidos en un antiguo CATE o trasladados al polideportivo municipal si este estaba lleno. La decisión de habilitar este nuevo espacio radica en que, tal y como señala la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López, no se podrá disponer del recinto municipal a partir de los próximos días por el inicio de la temporada deportiva.

Rodríguez Gómez de Celis ha señalado que la Unidad Militar de Emergencias (UME), con 80 militares y 24 vehículos de gran capacidad, trabajan ya en el desarrollo de este espacio, que se prevé que esté en funcionamiento el domingo o el lunes. Se ubicará junto al antiguo CATE, un edificio antiguo con capacidad para 90 personas y que "previsiblemente se cerrará". "Las características de este centro son similares al de Crinavis, en San Roque, salvo que en este caso no se habilita dentro de un edificio. Son una especie de grandes tiendas de campaña con literas, bien equipadas, zonas de comedor, duchas,... Todo lo relacionado con los servicios de alojamiento, manutención y saneamiento. La idea es que reciban una mejor atención de la que viene recibiendo", ha señalado el delegado, quien ha apuntado que ocho militares permanecerán en el centro. El responsable ha agregado que el Ejecutivo sigue estudiando reformas tanto en el puerto de Málaga como en el de Almería. Según datos facilitados por la delegación de Gobierno, a la costa oriental andaluza han llegado en lo que va de año 13.399 migrantes, algo más de la mitad de los interceptados en todo el litoral andaluz (26.453).

Al igual que en el de San Roque, en este centro temporal se atenderá tanto a adultos como a menores y se realizarán los trámites mínimos de identificación de los migrantes para derivarlos al sistema de acogida previsto, ya sea protección de menores o a las ONG. Rodríguez Gómez de Celis ha recordado que los migrantes no pueden permanecer más de 72 horas en este tipo de centros. "No estamos ante una crisis migratoria, y no lo dice el Gobierno, lo ha dicho Frontex", ha apuntado el delegado.

A principios de agosto, el Defensor del Pueblo ya criticó “las mínimas condiciones” para la asistencia humanitaria que existen en el puerto granadino, punto de presión migratoria constante, con infraestructuras manifiestamente insuficientes y una plantilla policial escasa. Esta situación, con el CATE y el polideportivo completos, provocó que un centenar de migrantes tuvieran que dormir en un barco de Salvamento.

El anuncio de la creación de este CATE se produce un día en el que efectivos de Salvamento Marítimo han rescatado a 120 varones y 14 mujeres que viajaban a bordo de tres pateras localizadas en el mar de Alborán y mantienen un dispositivo en la zona en busca de una cuarta embarcación. La primera actuación se desarrolló a las 10.30 después de que la tripulación de un buque mercante alertase de la presencia de una patera, según un portavoz del organismo dependiente del Ministerio de Fomento. Se activó a la Salvamar Spica, que procedió al rescate de sus 17 ocupantes, todos de origen magrebí y entre los que se encontraba una mujer. Fueron trasladados hasta el puerto de Almería, donde desembarcaron a las 13.15. Poco después, la patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil Río Segura localizaba una segunda embarcación con 60 personas a bordo, que han sido rescatadas por el SAR Mastelero junto a otras 57 personas, entre ellas 13 mujeres, de una tercera patera. El avión Sasemar 101 continúa el rastreo en el mar de Alborán en busca de una cuarta embarcación.