Denunciada una caseta de la Feria de Almería por no dejar entrar a dos negros

Lo que comenzó siendo una actividad cultural más para conocer la provincia que los acoge terminó convirtiéndose en un supuesto caso de discriminación racial. La fundación Cepaim ha denunciado a una caseta de la Feria de Almería por prohibir el acceso a dos solicitantes de asilo por "ser negros", tal y como se recoge en la reclamación formulada a la Junta de Andalucía. Los afectados, dos chicos malienses de 23 y 28 años, visitaban la feria junto con otros asilados y miembros de dicha organización. Los responsables del espacio aseguran que se les prohibió la entrada porque algunos de ellos no llevaban la indumentaria adecuada.

Como parte del programa para conocer la sociedad y la cultura del lugar de acogida, la fundación Cepaim organizó una visita el pasado lunes a la Feria de Almería para una veintena de solicitantes de asilo procedentes de países como Marruecos, Mali, Colombia y Eritrea. "Como éramos muchos, nos dividimos en varios grupos de dos o tres técnicos y cuatro o cinco asilados", recuerda David Elías Torres, uno de los psicólogos de la fundación. Sobre las 00.15 ya del martes, el grupo que encabezaba Torres, y en el que iban los dos chicos malienses, se dispuso a entrar en la caseta del sindicato CSIF, gestionada por la empresa La Suite 360. "El vigilante nos niega la entrada porque dice que no dejan pasar a negros, que la noche anterior se había producido un altercado en el que estaban implicadas personas de color y su jefe les había dado la orden de no dejar entrar a más negros", relata el psicólogo, quien decidió formular una reclamación ante una situación "clara de racismo y xenofobia". "Si la pelea hubiese sido entre blancos, ¿qué hubieran hecho, no permitirles tampoco el acceso?", critica.

Los dos chicos malienses llevan en la provincia cuatro y nueve meses y viven en pisos de acogida de la comarca de Níjar. "Imagínese cómo se pudieron sentir, fue muy chocante, que estés en un país intentado rehacer tu vida y que te traten así", señala Torres. "En el momento en el que empezamos a discutir con el vigilante, uno de ellos dos se me acercó y me dijo que lo dejara, que no pasaba nada, que no merecía la pena", recuerda. De sus estancias en Almería, el técnico de Cepaim señala que uno de ellos ya ha recibido varios cursos de formación, el último como soldador, y que el pasado mes estuvo trabajando como mozo de almacén. "Episodios así son intolerables y hay que denunciarlos. Es un planteamiento absolutamente racista y nos preocupa seriamente que siga pasando en una sociedad democrática y civilizada. Es un auténtico bochorno y queremos que se sepa que sigue ocurriendo", critica el presidente de Cepaim en Almería, Juan Antonio Miralles.

En la reclamación presentada, la empresa que gestiona la caseta alega que se les prohibió la entrada por no cumplir "el régimen interno". "Los responsables de La Suite 360 nos han dicho que no les dejaron pasar porque algunos no llevaban la indumentaria adecuada, iban en chándal o en chanclas", explica el presidente de la Unión Provincial de CSIF en Almería, Juan Fernández, quien asegura que en los 10 años que llevan trabajando con esta empresa "nunca" han tenido problemas. En este sentido, el técnico de Cepaim asegura que todos iban "con pantalón largo y camiseta". "De todos modos, una vez que termine la feria, intentaremos aclarar lo sucedido y si es necesario depuraremos responsabilidades", afirma.

Fuentes de la Administración autónoma en Almería explican que la Junta estudia en estos momentos la reclamación para establecer a qué departamento corresponde. Una vez realizado este trámite, se determinará si los hechos son constitutivos para abrir un expediente sancionador o, incluso, llevarlo a los tribunales.