Se buscan razones para matar a un concejal rural

¿Qué dirigente de Izquierda Unida compartiría gobierno con el PP? Uno atípico, como era Javier Ardines. “Me costó militar en un partido político, porque no creo en las estructuras piramidales y rígidas de los partidos. Mis siglas siempre fueron los vecinos y no el partido. Evidentemente, tus decisiones se deben a una organización y no puedes ir por libre, pero yo no soy un hombre de partido al uso”, se describía el propio edil asesinado en su presentación de la web del Ayuntamiento de Llanes. El concejal fallecido, militante de IU desde 1999, se resistió a asumir responsabilidades públicas y sacó acta de concejal por primera vez en 2015. No ganaba dinero con la política, cuya vocación estaba relacionada con una tradición familiar de izquierdas.

Ardines estaba casado con una profesora de instituto, Nuria, y tenía dos hijos, Alba e Iván, en la veintena. El concejal nació en Halle, Bélgica, a donde habían emigrado sus padres, y regresó con 9 años a España. Se casó joven, con 23 años, y ya era abuelo. Aunque sus padres emigraron a Bélgica la familia de Ardines tiene ascendencia en la zona desde hace varias generaciones.

El mar era su vida, donde disfrutaba de espectaculares amaneceres encendidos que coleccionaba en fotografías que publicaba en las redes sociales. Y el mar curtió su carácter y le mantenía en buena forma física. “Era un paisano duro, como los trabajadores de la mar”, dice uno de sus compañeros de equipo de Gobierno.

En su partido refieren que en la vida interna era “siempre claro, muy directo, pero nada conflictivo”. No formaba parte de familias políticas y tenía amigos de ideologías dispares. Cuidaba mucho las relaciones personales y tenía una amplia vida social. Los amigos echarán de menos las animadas reuniones que solía organizar.