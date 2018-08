El secretario general del PP, sobre Casado: “Que le corrijan los deberes de 6º de EGB me parece un poco fuerte”

Los cargos del nuevo PP han salido este martes en tropel a defender a Pablo Casado después de que la juez Carmen Rodríguez-Médel enviara al Supremo la investigación de su máster al considerar que pudo competer prevaricación administrativa y cohecho impropio. El presidente del partido se encuentra en Colombia para asistir a la toma de posesión del nuevo mandatario.

El secretario general de los populares, Teodoro García, ha insistido en la línea mantenida en los últimos días, la de minimizar el máster y la investigación. "No cabe en la cabeza de nadie” hacerle “la prueba del carbono 14 a los trabajos que la universidad que no tenía ni la obligación de conservar. Que ahora le vayan a corregir los deberes de 6º de EGB me parece un poco fuerte”, ha declarado en la Cadena SER, ridiculizando las medidas sugeridas por la juez Médel al Supremo en su exposición razonada, de 54 folios.

El nuevo vicesecretario de organización del PP, Javier Maroto, ha defendido a Casado atacando a sus rivales políticos. "Pedro Sánchez hacía constar en la web del Congreso un máster que no existía porque nunca hizo. ¿Esto nos parece grave? Pablo Casado sí ha cursado su máster". "Hay una doble vara de medir" para la corrupción, ha añadido en Onda cero.

En los mismos términos se ha expresado la portavoz popular en el Congreso, Dolors Montserrat: "Si no hubiera doble vara de medir, hoy se estaría hablando de la tesis ed Pedro Sánchez y de su currículum modificado. Pero no, Sánchez no es del PP".

La juez no ha enviado el caso de Casado al Supremo por entender que había mentido o engordado su curriculum, sino por considerar que el máster que cursó en 2008 fue "un regalo académico por su relevancia política e institucional" que implicaría los delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio.