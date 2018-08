El informe de los Mossos d'Esquadra incorporado al sumario de los atentados en Cataluña del 17 de agosto de 2017 reproduce el contenido de los vídeos con amenazas que varios de los integrantes de la célula yihadista de Ripoll grabaron entre el 13 y el 14 de agosto del año pasado con una cámara de fotos, cuyos restos se encontraron bajo los escombros del chalé de Alcanar (Tarragona). Esta es la transcripción de los cuatro vídeos recuperados por los Mossos d'Esquadra en los que los terroristas preparan el explosivo mientras lanzan proclamas yihadistas.

PRIMER VÍDEO. Se ve a Mohamed Hichamy en el asiento del copiloto de un coche en marcha mientras hace con el dedo un signo salafista y habla con un ocupante de la parte trasera del vehículo no identificado y Youssef Allal, otro de los terroristas fallecidos.

Ocupante del asiento trasero: Dinos una palabra, Mohamed.

Hichamy: ¡Juro por Alá cristianos que vais a ver algo que os encantará, ja ja, y que sepáis que Alá, alabado sea, os ha preparado los muyahidines de Ripoll, si Dios quiere, hasta París, ja ja!

Ocupante del asiento trasero: Si Dios quiere.

Hichamy: Os destrozaremos si Dios quiere.

Ocupante del asiento trasero: ¡Venga di dos palabras!

Youssef: ¡Oh enemigos de Alá! ¡Oh enemigos de Alá! ¡Vendremos a por vosotros con hombres... con hombres...!

Ocupante del asiento trasero: ja ja, se ha callado.. ja ja, lo que sea...

SEGUNDO VÍDEO. En este aparecen Youssef Aalla, Youness Abouyaaqoub y Mohamed Hichamy manipulando los explosivos que pensaban utilizar para cometer los atentados. Durante el mismo, los tres y un cuarto miembro de la célula que no aparece en las imágenes, Mohamed Houli, hablan indistintamente en árabe, castellano y catalán.

Houli: Aquí están los hermanos, aquí está Younes.

Younes: Ja ja.

Houli: Aquí está.

Hichamy: ¡Esperad lo que os encantará!

Houli: Aquí está mi hermano Youssef.

Youssef: Este es el veneno que vamos a poner para los enemigos de Alá para que lo saboreen...

Hichamy: Si Dios quiere. ¡Esperad, pues! Nosotros también esperamos con vosotros.

Houli: Este es un vídeo, hermano Mohamed, creo que... para que mire que trabajamos.

Hichamy: ¿Por qué?

Youssef: No. No hablo de ti, Mohamed. Hablo del vídeo.

Hichamy: Ah.

Youssef: Le hablaba del vídeo.

Houli: El vídeo es para poder ir recortando para que vean como trabajáis eso.

Youssef: Eso sí.

Houli: ¿Está grabando?

Youssef: Que miren, que miren cómo hemos hecho nuestras...

Youness: Vamos a hablar en español. A sufrir.

Houli: Mohamed, ¡hazles un pequeño discurso! De cómo nos querías engañar.

Youssef: Seres engañados. ¡Enemigos de Alá! Esto es para que sepáis que el musulmán, el musulmán tiene el honor y la fuerza con el apoyo Alá ¡Alabado sea! En cuanto a la humillación y la mezquindad, eso es para vosotros, enemigos de Alá.

Hichamy: Nos querías comprar con nuestros trabajos y vuestros... La vida no nos importa nada. Alá, alabado sea, nos ha elegido entre millones de hombres para haceros llorar sangre, con el permiso de Alá, alabado sea.

Youssef: Alá, alabado es, nos ha prometido el paraíso y a vosotros os ha prometido el infierno. Enemigos de Alá, esperad.

Youness: Ja ja.

Houli: Gracias a Alá. Gracias a Alá.

Youssef: Gracias a Alá.

Hichamy: Estamos trabajando en ello. Gracias a Alá. Venid. Venid. Venid.

Youssef: ja ja.

Hichamy: Todo lo que os tenemos preparados... con el permiso de Alá, os vais a arrepentir de haber nacido, sobre todo vosotros Mossos d'Esquadra.

Youssef: Mal nacidos, ja ja.

Youness: Cabrones.

Hichamy: Os estáis metiendo en un berenjenal, ja ja, no sabéis dónde os habéis puesto. Aún falta, aún falta, aún falta por hacer un buen vídeo sobre sus padres.

Houli: Esos enemigos de Ala... (Tararea).

Youssef: Si es eso, lo del vídeo hermano Mohamed... creo que es mejor hasta que uno esté preparado y haga el vídeo.

Houli: Al menos para cuando coja la cámara que se vea bien el vídeo. Que está bien Youssef, que practicas también un poco.

(Hablan a la vez)

Houli: ... o te quedas diciéndoles "hombreees", "hombreees", "hombreees", ja ja ja.

Youssef: ja ja.

Hichamy: ¿Qué les pasa aquéllos hombres? ¿Qué les pasa?

Youssef: Ja ja.

Houli: Ja ja (Tararea).

Youness: Ya estamos, con la ayuda divina, vamos a hacer vencer nuestra religión, nuestra creencia y vamos a destrozar nuestros enemigos con el permiso de Alá, todopoderoso.

Hichamy: Con el permiso de Alá, alabado sea.

(Todos hablan a la vez): Alá es el más grande.

Hichamy: Recoge aquella cosa.

Houli: En el nombre de Alá, en el nombre de Alá, qué bien, qué bien. Si Dios quiere esto nos abrirá las puertas de los Jardines del Edén.

(Se oye de fondo: Puso el precinto. Puso el precinto...)

TERCER VÍDEO. Aparecen los mismos protagonistas de las imágenes anteriores instantes después.

Hichamy: La cámara está enfocada en ti por si quieres decir algo...

Youness: Vale. ¡En el nombre de Alá, las gracias a Alá, los rezos y las bendiciones por el mensajero de Alá! Esto hermanos, hermanos, no cuesta nada, lo único que te hace falta es la fe. Creer en Alá y tener... tener un odio a estos kuffar (infieles), odio exagerado, sin esto no se puede conseguir esto, y esto de presupuesto no ha superado 15 euros, entre los 15 y los 20.

Houlí: Hace mucho daño ja, ja.

Youness: ¿Qué?

Houlí: Y hace mucho daño ja ja.

Youness: Ja ja, y hace mucho daño. Ya está. Gracias a Alá, dueño del universo.

Hichamy: Ven aquí para explicarles.

Houli: Vale.

Hichamy: Esto es una granada de mano improvisada pero que hace su trabajo... El presupuesto de cada una, no sé cuánto es porque todo lo que tenemos lo he traído de mí trabajo, de Conforsa [la forja donde trabajaba], y lo he trabajado allí delante de vuestros aliados, que me veían que yo los hacía. Es decir, que Alá, alabado sea, con vuestro dinero, nos prepara para mataros. O sea, que el problema lo tenéis vosotros y no nosotros. Con el apoyo divino, cada gramo de este hierro se os va a meter en vuestras cabezas o en las de vuestros hijos o en la de vuestras mujeres. Con el apoyo divino.

Youssef: Si Dios quiere, alabado sea.

Hichamy: "Alá cumple Su promesa" tal y como lo ha dicho Abu Mohamed Al Bagdadi [líder del Estado Islámico], eehh, Al Adnani ¡que Dios lo acepte! ¡El rezo y la paz por el profeta!

CUARTO VÍDEO. Este vídeo, grabado tres días antes de los atentados, muestra a Younes Abouyaaqoub con cara de felicidad mientras se prueba el chaleco explosivo que han fabricado. Se escucha también las voces de HIchamy, Houli y Youseff.

Hichamy: (Ininteligible)

Youness: ¿Qué?

Hichamy: Que has puesto el cinturón... y te están grabando.

Youness: Sí.

Hychami: Ninguno está bien cargado.

Houli: ¿Qué hace esto? Ja ja.

Youness: ¿Qué?

Houli: ¿Qué hace esto? Ja ja.

Youness: ¿Esto? Hace buuum ja ja.

Houlí: Ja ja.

Youssef: El puuuc....estás el puucc, y detrás del puccc clavos esparcidos.

Houli: Vamos a grabarlo de cerca.

Hichamy: Faltaría algo de metralla.

Youness: Hay coches..... ¿Ahora está bien, no?

Houli: Te queda bien, eeeeh.

Hichamy: Eeeh, que no te vea uno de fuera...