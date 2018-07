El rey Juan Carlos anuncia que no participará en la Copa de Vela de Mallorca

Don Juan Carlos no participará en la Copa del Rey de Vela, que tendrá lugar en aguas de la bahía de Palma del 30 de julio al 4 de agosto, debido a una lesión en la muñeca que le ha provocado problemas musculares en la zona cervical y lumbar, según han informado este viernes fuentes del Palacio de la Zarzuela. El anuncio se realiza en plena polémica tras la publicación de las grabaciones realizadas en 2015 a Corinna zu Sayn-Wittgenstein —examiga íntima del Rey emérito—, en las que esta aseguraba que fue utilizada por Juan Carlos I como testaferro para ocultar su patrimonio en el extranjero.

Fuentes del Palacio de la Zarzuela han informado de que, debido a que la lesión del monarca "afecta a sus desplazamientos, el rey Juan Carlos ha decidido no acudir a Palma durante la semana próxima" ni tampoco viajará a Bogotá el 7 de agosto a la investidura del nuevo presidente de Colombia, Iván Duque.

En la referencia oficial del Consejo de Ministros de la semana pasada figuraba la aprobación del real decreto por el que se delegaba en el Rey emérito la representación de España en la toma de posesión de Duque, pero luego Moncloa adujo que se trataba de un error y que no se había aprobado. Desde que abdicó de la Jefatura del Estado, don Juan Carlos ha acudido a las tomas de posesión de los nuevos presidentes iberoamericanos, como antes lo hizo su hijo mientras fue príncipe. Fuentes de Exteriores informan de que aún desconocen quién representará a España en la toma de posesión, pero que sí está confirmada la presencia del secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, Juan Pablo de la Iglesia.

El servicio médico de la Casa del Rey ha comunicado al anterior jefe del Estado que "no debe realizar actividades físicas intensas debido a la reagudización, por sobrecarga de apoyo, de una antigua lesión en la articulación cubitocarpiana derecha que le ha generado problemas musculares asociados en regiones cervical y lumbar derecha, que en este momento podrían verse agravados". Desde hace varios meses, se daba por hecha la presencia de don Juan Carlos en la Copa del Rey de Vela, donde iba a coincidir en la competición con Felipe VI, algo que no sucedía desde 2009.

Hace una semana, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea abrió una pieza separada secreta para indagar los posibles delitos que afloran en las grabaciones donde Corinna zu Sayn-Wittgenstein asegura que fue utilizada por Juan Carlos I como testaferro y atribuye al padre de Felipe VI el cobro de comisiones. La supuesta confesión de la empresaria de origen danés fue captada con un micro espía por el comisario jubilado José Villarejo en una reunión en Londres en 2015.

El director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el general Félix Sanz, declaró el miércoles en una sesión a puerta cerrada de la Comisión de Secretos Oficiales por este asunto. Allí afirmó que no considera que Juan Carlos I tenga dinero fuera de España, aunque dijo no lo ha investigado, ya que no es misión del servicio secreto indagar sobre el patrimonio del anterior jefe de Estado.