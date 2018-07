Condena de 18 años a Txeroki por intentar matar a una periodista de Antena 3

La Audiencia Nacional ha condenado a 18 años de cárcel a Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, exjefe de ETA, por intentar asesinar con un paquete bomba a una periodista de Antena 3, Marisa Guerrero. Según considera probado la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, el terrorista formaba parte del comando K Olaia que remitió el artefacto al domicilio de la delegada en el País Vasco de la cadena de televisión. Un envío que llegó el 17 de enero de 2002, cuando ella se encontraba fuera de casa. Pero lo recogió su madre, que estaba en la vivienda junto a su otra hija y su nieta de tres años, que jugó con el explosivo creyendo que era un regalo.

La fiscalía, que pedía 20 años de prisión para el acusado, explicó durante el juicio que el comando Olaia —integrado también por Asier Arzalluz e Idoia Mendizábal, condenados ya por estos hechos en 2011— dirigieron a la víctima un paquete con 230 gramos de dinamita-goma. Este contaba con un "sistema trampa de apertura", según reza la sentencia dictada este miércoles, donde se resalta que los peritos explicaron que la explosión habría provocado la muerte de cualquier persona que se encontrara en un radio de acción de cuatro metros.

"Sobre esa actuación no sé nada. No tengo nada que decir ante este tribunal. Solo ante uno de Euskal Herria", afirmó Txeroki durante la vista oral, cuando Marisa Guerrero relató la "pesadilla" que vivió desde que su nombre apareciera por primera vez en las listas de ETA en el año 2000 y hasta que la banda terrorista anunció el fin definitivo de la violencia. "A pesar de eso, tuve claro que nadie me iba a callar y que nadie me iba a echar de mi tierra. Había que resistir", dijo la exdelegada de Antena 3 en el juicio.

El comando K Olaia envió el 17 de enero de 2002 tres paquetes bomba a sendos profesionales de los medios de comunicación residentes en Bizkaia. Además de a Guerrero, había puesto en la diana al vicepresidente del Grupo Correo, Enrique Ybarra; y al director de Radio Nacional en el País Vasco, Santiago Silván. Los tres explosivos fueron desactivados por los artificieros de la Ertzaintza.