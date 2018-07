Hallado el cadáver del irlandés desaparecido en Lagunas de Ruidera

El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil y los bomberos del Sepei de Albacete han hallado este domingo el cuerpo sin vida del joven irlandés que desapareció ayer en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, entre las provincias de Ciudad Real y Albacete. Fuentes de la Guardia Civil han informado de que el cadáver del chico de 19 años ha sido localizado pasadas las 15.30 de esta tarde en la zona donde fue visto por última vez.

El joven desapareció ayer por la noche, después de cenar, cuando él y sus compañeros del campamento donde estaba pasando estos días en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) estaban dándose un baño en la laguna de La Salvadora, en Albacete, han informado fuentes de la Guardia Civil de esta provincia. No había luz, por lo que los chicos no se veían bien unos a otros y lo echaron de menos al salir del agua, cuando vieron que no había recogido su ropa, que permanecía intacta donde la había dejado.

Entonces, comenzó la búsqueda, confiando en que quizás el joven se hubiera despistado y, desorientado, se hubiera confundido de camino. El servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibió el aviso a las 22.36 de este viernes y se puso en marcha el dispositivo. Pero no lograron localizarlo. Las labores se han reiniciado a primera hora de esta mañana, y a primera hora de la tarde ha sido hallado su cadáver. La autopsia le será realizada a las ocho de la mañana en el Hospital Perpetuo Socorro de Albacete.

Los investigadores creen el joven murió por causas naturales, y barajan las hipótesis del corte de digestión o el paro cardíaco. El lugar donde el grupo se estaba dando un baño es una zona tranquila, sin aguas complicadas, y el chico era muy buen nadador —era un chaval atlético que participaba en actividades deportivas de natación en su país—, por lo que la Guardia Civil considera que, de haberse topado con alguna corriente, podría haberse zafado.

Según diversas fuentes consultadas por Efe, el joven estaba participando en el programa de inmersión lingüística Interway del Ministerio de Educación, que reúne cada año a estudiantes de España con voluntarios irlandeses. Los jóvenes se encuentran alojados en el complejo turístico El Retiro de Don Quijote, en Villanueva de los Infantes. Durante su estancia, además de practicar idiomas, los participantes en este programa de aprendizaje llevaban a cabo diferentes actividades lúdicas y de entretenimiento.

En las labores de búsqueda en la laguna La Salvadora han participado agentes de la Guardia Civil, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, los bomberos del Sepei de Albacete, Protección Civil de Ossa de Montiel y agentes medioambientales.