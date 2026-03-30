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Hoy en EL PAÍS
PLATAFORMAS DIGITALES

Netflix contra YouTube: ¿solo puede quedar uno?

Las reglas del juego audiovisual están cambiando y ahora la lucha de dos titanes del entretenimiento marcará el futuro de la televisión

Eneko Ruiz JiménezAna Fuentes
Madrid -
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Durante años, cuando hablábamos de la guerra del streaming nos referíamos a una lucha entre plataformas que nos ofrecían series y películas: Netflix contra Hbo, Disney, Amazon... Pero ese mapa ha quedado obsoleto, en Silicon Valley y en Wall Street el diagnóstico ya es otro. Ahora la batalla decisiva se libra entre dos gigantes: Netflix y Youtube. El premio no es quién produce mejor contenido, sino quién se queda con nuestro tiempo libre.

Hablamos de cómo esta batalla entre gigantes del entretenimiento está cambiando las reglas del audiovisual, con Eneko Ruiz, periodista de EL PAÍS.

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