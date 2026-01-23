Óscar Puente: “No tengo preferencia por ninguna hipótesis”
Por un lado la Guardia Civil y por otro la CIAF trabajan para dar con las causas del accidente
El de Adamuz ha sido uno de los accidentes de tren más graves en 50 años. Hasta el momento sabemos que 45 personas han perdido la vida en él. Y al duelo se suma impotencia y muchas preguntas: por qué descarriló uno de los trenes. En qué estado estaban las vías. ¿Quién tiene la responsabilidad?
Para responder a esta pregunta hay cientos de profesionales trabajando. Hoy vamos a intentar explicar lo que hacen y para qué.
Ana Fuentes conversa con Javier Fernández Magariño y Óscar López-Fonseca, ambos periodistas de El País, que siguen de cerca el trabajo de los expertos encargados de esclarecer las causas del trágico accidente ocurrido el pasado 18 de enero.
Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).
Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed
