Los iraníes, atrapados entre la cárcel y la tutela de Trump

La dura represión del régimen provoca cientos de muertos mientras se plantea la posible intervención de Estados Unidos

Ciudadanos protestan contra el régimen, el pasado sábado, en Teherán. CONTACTO/Europa Press

Después de cuatro días con cortes en las comunicaciones y el acceso a Internet, el régimen iraní ha reducido las grandes concentraciones pero, en el camino, ha dejado cientos de muertos y más de 10.000 detenidos, según diversos grupos de derechos humanos. El malestar social, inicialmente provocado por el deterioro económico: una moneda hundida y alimentos cada vez más caros, ha derivado en movilizaciones contra el sistema.

En ese contexto el foco se ha desplazado también a Washington. Mohamed Reza Pahlavi, hijo del último sha y residente en Estados Unidos, ha intensificado su presencia pública y ha pedido abiertamente a Donald Trump que no descarte una intervención, presentándose como posible alternativa al régimen.

Por su parte, Trump, confirmó a los periodistas que se encontraban a bordo del ‘Air Force One’, en ruta desde Florida a la base de Andrews, en la noche del 11 de enero, que se plantea acciones militares “muy fuertes” en Irán.

