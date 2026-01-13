Ir al contenido
'PODCAST' | PROTESTAS IRÁN

Los iraníes, atrapados entre la cárcel y la tutela de Trump

La dura represión del régimen provoca cientos de muertos mientras se plantea la posible intervención de Estados Unidos

Trinidad Deiros BronteAna Fuentes
Madrid -
Después de cuatro días con cortes en las comunicaciones y el acceso a Internet, el régimen iraní ha reducido las grandes concentraciones pero, en el camino, ha dejado cientos de muertos y más de 10.000 detenidos, según diversos grupos de derechos humanos. El malestar social, inicialmente provocado por el deterioro económico: una moneda hundida y alimentos cada vez más caros, ha derivado en movilizaciones contra el sistema.

En ese contexto el foco se ha desplazado también a Washington. Mohamed Reza Pahlavi, hijo del último sha y residente en Estados Unidos, ha intensificado su presencia pública y ha pedido abiertamente a Donald Trump que no descarte una intervención, presentándose como posible alternativa al régimen.

Por su parte, Trump, confirmó a los periodistas que se encontraban a bordo del ‘Air Force One’, en ruta desde Florida a la base de Andrews, en la noche del 11 de enero, que se plantea acciones militares “muy fuertes” en Irán.

CRÉDITOS:

Realizan: Trinidad Deiros y Ana Fuentes
Presenta: Ana Fuentes
Diseño de sonido: Nicolás Tsabertidis
Edición: Ana Ribera
Coordina: José Juan Morales
Dirige: Ana Alonso
Sintonía: Jorge Magaz

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

Más información

Apagón de internet en Irán: así funciona el arma digital de los regímenes autoritarios para acallar a la población

Patricia Fernández de Lis | Madrid

Trump confirma que se plantea acciones militares “muy fuertes” en Irán

Macarena Vidal Liy | Washington

