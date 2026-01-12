La dureza de la represión en Irán sofoca las protestas mientras el Gobierno dice tener la situación “controlada”

Un manifestante sostiene una foto en llamas del líder supremo de Irán en una protesta en apoyo del pueblo iraní en Londres, el domingo.

La dureza de la represión en Irán ha reducido la intensidad de las protestas y este lunes el Gobierno busca pasar página. Después de cuatro días de corte de las comunicaciones, acompañados de informaciones que apuntan a la muerte de cientos de ciudadanos, los dirigentes de la República Islámica aseguran haber recuperado “el control” de la situación.

Durante un encuentro con diplomáticos extranjeros, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, ha declarado este lunes que las autoridades están dispuestas a devolver la conexión a internet en el país —de unos 90 millones de residentes— y a negociar con EE UU, según reporta la cadena catarí Al Jazeera, la única gran emisora internacional que ha podido emitir desde Teherán durante la suspensión de comunicaciones.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró el domingo la posibilidad de golpear a Teherán como supuesto castigo por el derramamiento de sangre ocurrido en las concentraciones, pero varios analistas barajan la posibilidad de que la desestabilización de Irán derive en una negociación por un nuevo acuerdo nuclear.

Las palabras de Araghchi, que asegura que los disturbios buscaban dar “una excusa” para la intervención estadounidense y que la situación está ahora “totalmente bajo control”, parecen parte de un intento de dejar atrás uno de los peores episodios del país en los últimos años. En paralelo, el Gobierno decretó en la noche del domingo tres días de duelo nacional para llorar las muertes sucedidas en las protestas, que el régimen vincula a la mano de “alborotadores” o “terroristas” impulsados por EE UU e Israel. Al mismo tiempo, varias ciudades del país acogen este lunes concentraciones masivas por parte de los partidarios del régimen, que defienden la legitimidad de las autoridades —que se encuentran en horas bajas— y protestan contra la supuesta injerencia extranjera en los disturbios.

El cambio de actitud en las autoridades coincide con el enfriamiento de las protestas. El periodista Tohid Asadi, que informa para Al Jazeera desde la capital iraní, aseguró la mañana de este lunes que existe un gran despliegue policial en las calles del país y que la tensión sobre el terreno ha desescalado en comparación con el jueves. En aquella jornada, varias fuentes informaban sobre una situación descontrolada que incluía aparentes tiroteos indiscriminados por parte de las autoridades.

La cadena británica BBC, con contactos en el interior del país, apunta en la misma dirección y cita varias fuentes que indican que las protestas han continuado durante la noche del domingo, “aunque a un nivel reducido” si se compara con las jornadas anteriores. Los ciudadanos, a los que la cadena no identifica por motivos de seguridad, relacionan la menor movilización con el miedo de los manifestantes hacia la campaña represiva por parte de las autoridades.

Distintos grupos de derechos humanos aseguran que cientos de personas han muerto a causa de la violencia policial. La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA, por sus siglas en inglés), con sede en EE UU, ha verificado la muerte de 544 personas —48, agentes de seguridad; el resto, manifestantes— durante dos semanas de protestas, y afirma estar comprobando otras más. El grupo también contabilizaba 10.681 detenciones la noche del domingo, cuando actualizó sus registros por última vez. Esos datos son consistentes con las informaciones que han podido recabar varios testigos.

La familia de una de las víctimas aseguró encontrarse con “centenares de cuerpos” en una morgue de la capital, según declaró a Derechos Humanos en Irán (IHR) la madre de una estudiante tiroteada. Fuentes contactadas por la BBC el domingo contaron 180 bolsas en una sola morgue cercana a Teherán, donde se acumulan familias rotas que buscan dar con sus seres queridos. “Las calles están llenas de sangre”, dijeron las fuentes, añadiendo que los trabajadores municipales se apresuran a limpiar las calles antes de que salga el sol.