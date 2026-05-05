Jessica y Mammon

Me pregunto a qué se refería exactamente el que fuera ministro de Transportes cuando dijo ayer que le duele ser carne de memes porque él, a la señora que fue beneficiaria de su trato de favor, “la quería”. La misma pregunta me sobrevino cuando el presidente del Gobierno que le dio una cartera paró el tiempo al grito de “soy un hombre enamorado”. En el caso de Sánchez, puedo llegar a comprender que duela ver a tu esposa asfixiada bajo el rodillo del lawfare; me cuesta más entender la relación que establece su exministro entre cariño y delito, aunque ya Julio Iglesias intentase relacionarlos cantando “por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien se quemaba”. Está en cualquier caso muy feo usar a otra persona como escudo y es pecado capital tomar el nombre del afecto verdadero en vano. La cuarta ola feminista nos ha enseñado que si un hombre la caga, la culpa es exclusivamente de ese hombre. Aunque, claro, la citada ola no entró en los asadores, en los reservados ni en los despachos con puerta blindada y además cuando el demonio se queda sin recursos tira de tretas más viejas que el hilo negro: miren si no a Rajoy abusar en las Kitchen Sessions de esos lapsus linguae que tanta gracia le hacen a la España que se quiere ir de cañas con él. Qué simpático. Precisamente un compañero de Gabinete suyo, Álvarez-Cascos, que como Ábalos portó la cartera que concede obras, argumentó una vez en un juicio por apropiación indebida que un grupo político le pagó la Copa Davis a sus hijos “porque tener una imagen de familia es un activo”. Cascos, con su gesto adusto, rayano siempre en la ira, es similar físicamente a Ábalos, quien a su vez guarda un parecido poético con un cuadro de George Frederick Watts titulado Mammon. Representa al dios de la corrupción. Todos los que han traicionado a su mujer y metido la mano en el saco prohibido saben que es preferible ser carne de memes que correr por el patio de la prisión.