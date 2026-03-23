Muévete deprisa y mata gente
El Departamento de Guerra de EE UU está usando armas letales prácticamente autónomas en Irán, pero su nuevo enemigo es “la izquierda radical”
En las primeras 24 horas de Furia Épica, la operación que empezó el pasado 28 de febrero en Irán, el ejército estadounidense atacó 1.000 objetivos. Diez días más tarde, había atacado 5.000. Es un ritmo insólito, que antes habría llevado semanas. Teóricamente, todos los objetivos eran instalaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, capacidades de defensa aérea iraníes, sitios de lanzamiento de misiles y drones, y aeródromos militares. En la práctica, al menos uno de ellos era una escuela donde murieron al menos 175 personas, la mayor parte niñas de 7 a 12 años. Esta nueva clase de guerra acelerada está asistida por dos tecnologías: el Proyecto Maven y Claude.
Maven Smart System es una plataforma que fusiona imágenes de satélites con vídeos de drones y datos de sensores para generar mapas de inteligencia en tiempo real. Algunos recordarán que miles de trabajadores de Google demandaron a su empresa que se retirara del proyecto, cosa que aparentemente hizo en 2018. Hoy hay al menos 30 empresas implicadas, empezando por Palantir pero también Amazon, Microsoft y Clarifai, que ponen software, análisis de datos y soporte de integración. Como Anthropic se ha negado a que el Gobierno use su modelo de IA para automatizar armas letales, está siendo reemplazado por OpenAI y su modelo GPT. Aunque tiene casi una década, Maven ha crecido mucho en Ucrania y Gaza, y la IA ha aumentado dramáticamente su efectividad.
Primero, ya no hace falta tener un analista de Palantir al teléfono para navegar el sistema. El chatbot permite que cualquier miembro del ejército hable en inglés con la máquina para pedirle que identifique movimientos de vehículos blindados enemigos en este corredor logístico en las últimas horas o que le muestre posibles posiciones de sistemas de defensa antiaérea cerca de las coordenadas donde quiere atacar. Y el sistema es capaz de responder en segundos, lo que resulta muy conveniente cuando quieres secuestrar un presidente o asesinar al líder de Irán. La otra novedad es que, una vez el analista ha validado un objetivo, se activa el sistema avanzado de coordinación de artillería del ejército y hay un dron que termina la misión. Municiones merodeadoras como los drones Goalkeeper o navales como Whiplash, ambos diseñados para navegar de forma autónoma, identificar objetivos y disparar o detonar contra ellos, sin ningún humano en el proceso. Alex Karp, fundador y máximo dirigente de Palantir, lo llama abiertamente “the kill chain”, la cadena de matar.
Es evidente que usar la IA para generar listas de objetivos o “puntos de interés” a esa velocidad no deja mucho margen de verificación. Por eso, entre otras cosas, hemos prohibido los Sistemas de Armas Letales Autónomas en muchas partes del mundo. Sin embargo, el Pentágono acaba de anunciar que Maven es su nuevo “sistema central” oficial. Asegura que no lo está usando para matar a ciegas sino para identificar y recomendar objetivos, pero siempre con un operador que aprieta el botón. Según Project Maven, un libro que publica pasado mañana la periodista de Bloomberg Katrina Manson, tienen alrededor de 800 proyectos vinculados a esta tecnología, muchos de ellos secretos. “Ahora, tras la muerte de Irán —ha publicado el presidente Trump en su red social, Truth Social— el mayor enemigo de Estados Unidos es la izquierda radical, el Partido Demócrata extremadamente incompetente ¡Gracias por su atención!”.
