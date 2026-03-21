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Última hora del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Washington levanta las sanciones al petróleo de Irán que ya está cargado en buques

El presidente llama “cobardes” a los socios de la Alianza por no sumarse a la guerra contra Irán | El Reino Unido permite a EE UU usar sus bases militares contra emplazamientos de misiles iraníes que ataquen el estrecho

Un miembro de la Marina bromea sobre sus músculos con Donald Trump durante un acto con la Armada en la Casa Blanca, este viernes.Associated Press/LaPresse (APN)
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Las autoridades de Estados Unidos han anunciado su decisión de levantar las sanciones al petróleo procedente de Irán que ya está cargado en buques, en medio de la subida de los precios del combustible por la guerra en Oriente Próximo, incluido el bloqueo del estrecho de Ormuz. Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha llamado “cobardes” a los miembros de la OTAN por no sumarse a la guerra contra Irán ni a una posible maniobra militar para abrir el estrecho de Ormuz. Además, Washington planea desplegar miles de soldados más en Oriente Próximo y el Reino Unido ha confirmado que permite a Estados Unidos usar sus bases contra los emplazamientos de misiles iraníes que ataquen buques en el estrecho de Ormuz. Al anuncio de Downing Street, Teherán ha contestado acusando al primer ministro británico, Keir Starmer, de poner “en peligro” las vidas de sus ciudadanos y ha aseverado en la red social X que “Irán ejercitará su derecho a la legítima defensa”. Por otro lado, la Guardia Revolucionaria ha confirmado la muerte de su portavoz Ali Mohammed Naini este viernes en un ataque aéreo. Esta madrugada, el ejército israelí ha lanzado una nueva oleada de ataques contra “el corazón de Teherán”, después de que Jerusalén fuera el objetivo de al menos cuatro andanadas desde Irán hacia medianoche.

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Llega a Torrejón un vuelo con 205 militares españoles evacuados de Irak

Llega a Torrejón un vuelo con 205 militares españoles evacuados de Irak

Miguel González

El grueso de las tropas españolas desplegadas en Irak ha llegado a primera hora de esta mañana a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) después de que se decidiera repatriarlas ante el deterioro de la seguridad en la región debido al inicio de la guerra de EE UU e Israel contra Irán. Un grupo de 205 militares ha aterrizado, con varias horas de retraso, a bordo de un avión Airbus A330 del Ejército del Aire y del Espacio, procedentes de la base aérea de Incirlik, en Turquía. Les han recibido la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón.

Lee aquí la información completa. 

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Buenos días. Comienza aquí la narración en directo del conflicto en Oriente Próximo entre Estados Unidos e Israel contra Irán. En las últimas horas, las autoridades de Estados Unidos han anunciado su decisión de levantar las sanciones al petróleo procedente de Irán que ya está cargado en buques, en medio de la subida de los precios del combustible por la guerra en Oriente Próximo, incluido el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha llamado “cobardes” a los miembros de la OTAN por no sumarse a la guerra contra Irán ni a una posible maniobra militar para abrir el estrecho de Ormuz.  Además, Washington planea desplegar miles de soldados más en Oriente Próximo.

Reino Unido ha confirmado que permite a Estados Unidos usar sus bases contra los emplazamientos de misiles iraníes que ataquen buques en el estrecho de Ormuz. Teherán ha contestado acusando al primer ministro británico, Keir Starmer, de poner “en peligro” las vidas de sus ciudadanos y ha aseverado en la red social X que “Irán ejercitará su derecho a la legítima defensa”.

Por otro lado, la Guardia Revolucionaria ha confirmado la muerte de su portavoz Ali Mohammed Naini este viernes en un ataque aéreo. Las Fuerzas Aéreas israelíes también han eliminado a Esmail Ahmadi, jefe de la división de inteligencia de una unidad paramilitar, quien cayó en el ataque que este martes mató a Gholamreza Soleimani, jefe de la misma unidad.

Sobre el terreno, el ejército israelí ha lanzado una nueva oleada de ataques contra “el corazón de Teherán”, después de que Jerusalén fuera el objetivo de al menos cuatro andanadas desde Irán hacia medianoche.

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