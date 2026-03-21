Última hora del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Washington levanta las sanciones al petróleo de Irán que ya está cargado en buques

Buenos días. Comienza aquí la narración en directo del conflicto en Oriente Próximo entre Estados Unidos e Israel contra Irán. En las últimas horas, las autoridades de Estados Unidos han anunciado su decisión de levantar las sanciones al petróleo procedente de Irán que ya está cargado en buques, en medio de la subida de los precios del combustible por la guerra en Oriente Próximo, incluido el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha llamado “cobardes” a los miembros de la OTAN por no sumarse a la guerra contra Irán ni a una posible maniobra militar para abrir el estrecho de Ormuz. Además, Washington planea desplegar miles de soldados más en Oriente Próximo.

Reino Unido ha confirmado que permite a Estados Unidos usar sus bases contra los emplazamientos de misiles iraníes que ataquen buques en el estrecho de Ormuz. Teherán ha contestado acusando al primer ministro británico, Keir Starmer, de poner “en peligro” las vidas de sus ciudadanos y ha aseverado en la red social X que “Irán ejercitará su derecho a la legítima defensa”.

Por otro lado, la Guardia Revolucionaria ha confirmado la muerte de su portavoz Ali Mohammed Naini este viernes en un ataque aéreo. Las Fuerzas Aéreas israelíes también han eliminado a Esmail Ahmadi, jefe de la división de inteligencia de una unidad paramilitar, quien cayó en el ataque que este martes mató a Gholamreza Soleimani, jefe de la misma unidad.

Sobre el terreno, el ejército israelí ha lanzado una nueva oleada de ataques contra “el corazón de Teherán”, después de que Jerusalén fuera el objetivo de al menos cuatro andanadas desde Irán hacia medianoche.