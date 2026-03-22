Última hora del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Trump amenaza con atacar centrales eléctricas iraníes si el régimen no abre el estrecho de Ormuz en 48 horas
Irán afirma que el paso marítimo está abierto a todos los barcos excepto a los “vinculados con el enemigo” | Teherán amenaza con atacar sitios energéticos de EE UU tras la advertencia del republicano | El ejército iraní ataca la central de Dimona, epicentro del programa nuclear de Israel
El pesidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado esta madrugada con atacar centrales eléctricas iraníes si el régimen no abre “completamente” el estrecho de Ormuz en menos de 48 horas. En un mensaje en su red social Truth, el mandatario estadounidense ha instado al país pérsico a liberar el paso estratégico “sin amenazas”. Sin embargo, Irán ha respondido con otra amenaza: atacar sitios energéticos estadounidenses. A primera hora de este domingo, el representante iraní ante la Organización Marítima Internacional, Ali Mousavi, ha afirmado que el estrecho de Ormuz permanece abierto a la navegación internacional, excepto para los buques vinculados a “los enemigos de Irán”. En Israel, el ejército iraní ha bombardeado con hasta cinco tandas de misiles la central de Dimona, clave en el programa nuclear israelí, causando al menos 40 heridos. Un vídeo capta cómo el interceptor israelí falla y uno de los proyectiles llega a impactar de lleno y genera una bola de fuego. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no ha detectado niveles anormales de radiación en la zona. La cuarta semana de la guerra de Irán ha comenzado con nuevos ataques a la capital, Teherán, y un misil lanzado al sur de Tel Aviv. Un impacto en la localidad de Arad deja otros 59 heridos. El ejército israelí asegura haber destruido almacenes de armas de la Guardia Revolucionaria y un taller donde se fabricaban componentes de misiles balísticos. En el océano Índico, el régimen de los ayatolás ha lanzado dos proyectiles contra la base militar conjunta de Estados Unidos y Reino Unido en la isla Diego García, a casi 4.000 kilómetros de distancia, según la agencia iraní Mehr.
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Miles de infantes de Marina estadounidenses, a punto de llegar a Oriente Próximo. Misiles iraníes contra bases de EE UU y el Reino Unido en el Índico, con un alcance de 4.000 kilómetros, casi el doble del que se les suponía hasta ahora. El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, promete bombardeos aún más agresivos. El estratégico estrecho de Ormuz, clave para la economía mundial y para el resultado de la guerra, sigue cerrado en la práctica. En medio de una retórica y de acciones bélicas cada vez más contundentes, Donald Trump ha dado 48 horas a Teherán para abrir ese paso marítimo, bajo amenaza de dejar a ese país sin electricidad, y debate si enviar tropas a suelo iraní.
Un muerto en el norte de Israel al impactar un proyectil lanzado desde Líbano
Un hombre ha muerto después de que un proyectil disparado desde Líbano impactara en un vehículo en Misgav Am, a apenas medio kilómetro de la frontera norte de Israel, según ha anunciado la policía israelí en un comunicado.
Se trata de la primera víctima mortal por fuego de la milicia libanesa Hezbolá desde que comenzó la guerra el pasado 28 de febrero.
Con este, ascienden a 16 los muertos en territorio israelí por la actual escalada bélica. Esta cifra no incluye a las cuatro mujeres palestinas que murieron en la localidad de Beit Awwa, en el sur de Cisjordania, por la caída de un explosivo durante otro ataque iraní.
“Llegamos a la escena y había dos vehículos en llamas. Mientras los bomberos realizaban labores de extinción, identificamos a un hombre en el asiento del conductor. Le practicamos una evaluación médica, pero no presentaba signos de vida y tuvimos que declararlo muerto”, han explicado dos paramédicos del MDA en declaraciones difundidas por la organización.
Vecinos de la zona señalaron a medios israelíes como Haaretz que no se activaron sirenas en el momento del ataque. (Efe)
Irán dice que el estrecho de Ormuz está abierto a todos los barcos excepto a los “vinculados al enemigo”
El estrecho de Ormuz permanece abierto a la navegación internacional, excepto para los buques vinculados a “los enemigos de Irán”, según ha declarado Ali Mousavi, representante iraní ante la Organización Marítima Internacional, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara en torno a la media noche de este domingo (las 19.00 del sábado en Washington) con atacar centrales eléctricas iraníes si la vía marítima no estaba “completamente abierta” en un plazo de 48 horas.
La amenaza de posibles ataques iraníes en el contexto del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha hecho que la mayoría de los barcos eviten atravesar este paso marítimo, por el que circula aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado, lo que aumenta el riesgo de un shock energético global.
Mousavi ha afirmado que Teherán está dispuesto a cooperar con la Organización Marítima Internacional para mejorar la seguridad marítima y proteger a los marineros en el Golfo. Ha añadido que los buques no vinculados a “los enemigos de Irán” podrían transitar el estrecho si coordinan con Teherán las medidas de seguridad y protección.
“La diplomacia sigue siendo la prioridad de Irán. Sin embargo, el cese total de la agresión, así como la confianza mutua, son aún más importantes”, ha señalado Mousavi, quien ha añadido que los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán están en la “raíz de la situación actual en el estrecho de Ormuz”. (Reuters)
Arabia Saudí ordena a cinco diplomáticos iraníes que abandonen el país
Arabia Saudí ha comunicado al agregado militar de Irán, a su asistente y a tres miembros del personal de la Embajada que debían abandonar el reino en un plazo de 24 horas tras haber sido declarados persona non grata, según ha informado el sábado el Ministerio de Asuntos Exteriores saudí.
Arabia Saudí ha sido objeto de ataques con cientos de misiles y drones iraníes desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, la gran mayoría de los cuales han sido interceptados, según las autoridades.
El ministerio afirmó en un comunicado que los continuos ataques iraníes conducirían a una mayor escalada y tendrían “consecuencias significativas” para las relaciones actuales y futuras.
El miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores saudí afirmó que el reino se reservaba el derecho a actuar militarmente contra Irán y que cualquier confianza con Teherán se había hecho añicos tras los recientes ataques. (Reuters)
Irán amenaza con atacar sitios energéticos de EE UU tras la advertencia de Trump sobre Ormuz
Irán atacará infraestructura energética de Estados Unidos si sus centrales eléctricas son bombardeadas, han informado este domingo medios iraníes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara al país persa con nuevos ataques si no abría “totalmente” el estrecho de Ormuz.
En un comunicado difundido por medios locales, Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas iraníes, ha advertido de que Teherán también bombardearía plantas de desalinización e infraestructura de tecnologías de la información vinculadas a Estados Unidos e Israel en la región como represalia.
Estas declaraciones se produjeron poco después de que el mandatario estadounidense dijera que su país atacará centrales eléctricas de Irán si la república islámica no abre “totalmente” el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.
Trump amenaza con atacar centrales eléctricas iraníes si el régimen no abre el estrecho de Ormuz
Trump ha amenazado este sábado con atacar centrales eléctricas iraníes si el régimen no abre “completamente” el estrecho de Ormuz en menos de 48 horas. En un mensaje en su red social Truth, el mandatario estadounidense ha instado a Irán a liberar el paso estratégico “sin amenazas”. En caso contrario, “los Estados Unidos de América atacarán y arrasarán sus diversas centrales eléctricas, ¡empezando por la más grande!”, ha añadido el republicano.
Netanyahu dice que seguirán atacando en "todos los frentes" tras el bombardeo en el sur de Israel
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha afirmado este sábado que la guerra contra Irán y el Líbano continuará, según un comunicado difundido tras el impacto directo de un misil iraní que causó una veintena de heridos graves y moderados en la ciudad israelí de Arad, al sur del país. Horas antes, otro misil causó 40 heridos en la central de Dimona, clave en el programa nuclear de Israel.
“Esta es una noche muy difícil en la campaña por nuestro futuro”, ha dicho Netanyahu en el texto compartido por su Oficina, en el que aseguró haber conversado con el alcalde de Arad. “Estamos decididos a seguir atacando a nuestros enemigos en todos los frentes”, advirtió sobre la guerra que inició el pasado 28 de febrero, junto a EEUU, en contra de Irán y a la que se sumó días después Hezbolá en el Líbano.
Según el centro médico Soroka, en Beersheva, hasta el momento 68 personas heridas fueron trasladadas a emergencias, de ellas 10 en estado grave y 11 con heridas moderadas, mientras que los demás fueron heridos leve. (Efe)
Segundo impacto directo en el sur de Israel en pocas horas
Un misil iraní ha caído en la localidad de Arad y las imágenes del lugar muestran varios edificios dañados, con los muros exteriores derribados. Los servicios de emergencia están tratando a una treintena de heridos, algunos de los cuales han perdido el conocimiento.
Los heridos en Arad ascienden a 59, seis de ellos graves. El sistema de intercepción falló y el misil cayó en un espacio abierto entre edificios residenciales.
El OIEA no detecta niveles anormales de radiación tras el bombardeo de la central de Dimona
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha hecho público a través de su cuenta en X que no ha detectado niveles anormales de radiación tras el ataque iraní a la central de Dimona, clave en el programa nuclear israelí. El director general del organismo ha pedido la “máxima moderación militar, en particular en las proximidades de las instalaciones nucleares”.
Emiratos informa de tres misiles balísticos y ocho drones lanzados desde Irán
Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han informado de que han detectado tres misiles balísticos y ocho drones lanzados desde Irán. En total, desde el inicio de las hostilidades han contabilizado 341 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.748 drones, según el Ministerio de Defensa eiratí. Estos ataques han causado la muerte de ocho personas, incluidos dos miembros de las Fuerzas Armadas emiratíes y seis extranjeros de nacionalidad paquistaní, nepalí, bangladeshí y palestina. Además, hay 160 personas heridas. El Ministerio de Defensa emiratí subraya su “total preparación y disposición” para afrontar “cualquier amenaza” y advierte de “cualquier intento de socavar la seguridad del Estado” o de atentar contra su soberanía, seguridad o estabilidad. (EP)
Ampliación | El número de heridos por el ataque de Irán a la central de Dimona asciende a 40
El número de heridos por un impacto directo de un misil iraní en Dimona, en el sur de Israel y sede de una central nuclear clave, ha aumentado a 40, según los servicios de emergencia. La gran mayoría, de levedad, pero hay un niño de 12 años en estado grave, ha informado el hospital al que ha sido trasladado. Las imágenes del lugar muestran varias casas dañadas, con muros agujereados.
Irán ataca la central de Dimona, epicentro del programa nuclear de Israel
Horas después de que Estados Unidos bombardease en Irán la planta nuclear de Natanz, Teherán ha respondido con hasta cinco tandas de misiles contra la central israelí de Dimona, en la que se sitúa su enriquecimiento de uranio para desarrollar armamento nuclear. Un vídeo capta cómo el interceptor israelí falla y uno de los proyectiles hace un impacto directo, generando una bola de fuego. Según los servicios sanitarios, ha herido de forma moderada a un niño de 10 años y de levedad a otras 20 personas.
Dimona, en el sur de Israel, es el epicentro del programa israelí de desarrollo de armamento nuclear, en los años cincuenta del siglo pasado, un secreto a voces que las autoridades nunca han reconocido formalmente, solo sugerido. Israel es la única potencia nuclear de Oriente Próximo y uno de los muy escasos países del mundo con este tipo de armamento fuera del Tratado de No Proliferación. Los expertos calculan que posee entre 100 y 200 ojivas nucleares.
Starmer reitera a Chipre que la base británica de Akrotiri no será utilizada para atacar Irán
El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, hizo saber al presidente chipriota, Níkos Christodoulídes, que la base aérea británica de Akrotiri, en Chipre, no será utilizada por Estados Unidos para atacar emplazamientos de misiles iraníes, informó este sábado la residencia oficial de Downing Street. Ambos líderes mantuvieron hoy una conversación telefónica, en la que coincidieron en que la seguridad de Chipre es de suma importancia para el Reino Unido, añadió la fuente en un comunicado.
“El primer ministro reiteró que la base aérea de Akrotiri no participaría en la continuación del acuerdo del Reino Unido con Estados Unidos para utilizar las bases británicas en la autodefensa colectiva de la región, incluso para la degradación de las capacidades de misiles iraníes”, indica la nota. Tras analizar el impacto económico del conflicto, Starmer y Christodoulides coincidieron en que la desescalada es una prioridad.
El líder laborista habló con el presidente chipriota para aclarar la situación de Akrotiri después de que el Gobierno británico informase ayer que ha autorizado a EE UU a utilizar bases británicas para operaciones defensivas específicas en el conflicto. Asimismo, la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, dijo hoy a los medios que el Reino Unido “sigue apoyando las acciones defensivas” contra Irán, pero dejó claro que el Reino Unido no se verá arrastrado al conflicto armado.
Irán ha lanzado dos misiles balísticos contra Diego García, la base militar conjunta de Estados Unidos y el Reino Unido a casi 4.000 kilómetros de distancia, en medio del océano Índico, según la agencia estatal Mehr. Ninguno ha alcanzado la estratégica base: uno falló en vuelo, mientras que un buque de guerra estadounidense disparó un interceptor contra el segundo, aunque no está claro si lo derribó, de acuerdo con el diario The Wall Street Journal, que adelantó la noticia.
Irán bombardea al sur de Tel Aviv e Israel ataca infraestructuras de la Guardia Revolucionaria en Teherán / Anadolu / Anadolu via Getty Images
Irán bombardea al sur de Tel Aviv e Israel ataca infraestructuras de la Guardia Revolucionaria en Teherán
La guerra de Irán continúa en el comienzo de su cuarta semana con un nuevo cruce de bombardeos durante esta madrugada y primera hora de esta mañana entre Israel e Irán con bombardeos en la capital iraní, Teherán, y el impacto de un misil iraní en la ciudad israelí de Rishon Lezion, al sur de Tel Aviv. Esta madrugada, las “Fuerzas de Defensa de Israel han atacado objetivos del régimen terrorista iraní en Teherán”, según un comunicado del Ejército israelí. De momento hay constancia de una familia de tres fallecidos en los últimos ataques israelíes y estadounidenses en Irán, padre, madre e hijo, al recibir su domicilio el impacto de un misil durante un bombardeo contra la localidad costera iraní de Ramsar, a orillas del mar Caspio, en la provincia de Mazandarán.
La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado también nuevos ataques a bases con presencia estadounidense en Kuwait, Arabia Saudí e Irak, en lo que ha descrito como parte de un proceso constante de bombardeos para reducir las capacidades de estas instalaciones a cada día que pasa. El ejército de Irán ha introducido durante los últimos días nuevas tácticas ofensivas y sistemas más modernos en el campo de batalla para una nueva ronda de operaciones de impacto.
El Ejército israelí, por su parte, ha anunciado que entre los objetivos alcanzados en Teherán se encuentran “un complejo central de la Guardia Revolucionaria utilizado para la producción y el desarrollo de componentes de misiles balísticos”, así como “una instalación de almacenamiento de componentes de producción de misiles”. Poco después han sido alcanzados “un complejo perteneciente al Ministerio de Defensa responsable de la producción de combustible para misiles y un sitio de producción de componentes de misiles balísticos”, ha indicado.
Israel ha anunciado que entre los objetivos alcanzados en Teherán se encuentran “un complejo central de la Guardia Revolucionaria utilizado para la producción y el desarrollo de componentes de misiles balísticos”, así como “una instalación de almacenamiento de componentes de producción de misiles”. (Agencias)
EE UU afirma que ha debilitado la amenaza de Irán en Ormuz tras atacar un almacén subterráneo de misiles
Las fuerzas armadas estadounidenses anuncian que han debilitado la capacidad de Irán para “amenazar la libertad de navegación” en el estrecho de Ormuz tras atacar esta semana un arsenal subterráneo situado a lo largo de la costa de la república islámica. La mencionada instalación era empleada para guardar misiles de crucero anti buque y otros materiales, según explicó en un vídeo publicado en redes el líder del Comando Central estadounidense, Brad Cooper. (EFE)
Israel asegura que anoche atacó en Teherán instalaciones de desarrollo de misiles balísticos
El ejército de Israel ha comunicado que anoche llevó a cabo otra ola de bombardeos contra instalaciones para el desarrollo de misiles balísticos en Teherán, la capital iraní. Entre los objetivos se encuentran un complejo de la Guardia Revolucionaria “utilizado para la producción y desarrollo de componentes”, una instalación de producción de misiles, un complejo del Ministerio de Defensa iraní encargado de la producción de combustible para los proyectiles y otro lugar para la producción de sus componentes, según el comunicado castrensen.
Las fuerzas armadas aseguran que estos ataques son parte de la “fase actual de la operación”, detallando que dicha fase busca expandir el daño “a los sistemas centrales y fundacionales” del régimen de los ayatolás.
Esta mañana, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que Israel y Estados Unidos pretenden incrementar “considerablemente” la intensidad de sus ataques contra la República Islámica la próxima semana. (Efe)
Los ataques de Irán y Hezbolá a Israel causan daños en un parvulario y un edificio
Un parvulario en Rishon Lezion (la periferia de Tel Aviv, en el centro de Israel) y un edificio en la ciudad de Safed (en el norte) han resultado dañados en los ataques de Irán y el grupo chií libanés Hezbolá a lo largo de este sábado, según las autoridades israelíes, sin que ninguno causara heridos.
Cerca de las 14.00 hora local, un cohete de Hezbolá impactó en la ciudad de Safed, causando daños a la carretera y un edificio. Según el diario israelí Yedioth Ahronoth, el grupo chií disparó unos cinco proyectiles en la andanada, mientras que horas antes lanzó otros diez contra la localidad de Metula y alrededores.
También a primera hora de la mañana, la munición de un misil de racimo iraní impactó en un parvulario en la zona de Rishon Lezion en Tel Aviv, destrozando una habitación, según las imágenes compartidas por las fuerzas armadas israelíes y la policía. (Efe)
Estados Unidos pide a sus ciudadanos en Irak que abandonen el país
Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos que abandonen Irak inmediatamente después de que Irán y las milicias proiraníes en suelo iraquí hayan intensificado los ataques sobre bases y sedes diplomáticas estadounidenses en la zona. Los últimos ataques se han registrado esta mañana contra bases en Bagdad.
Rusia condena el ataque contra la instalación de enriquecimiento de uranio de Natanz en Irán
El Ministerio de Exteriores de Rusia ha condenado el ataque contra la instalación de enriquecimiento de uranio de Natanz, en Irán. “Se trata de una violación flagrante del derecho internacional”, ha defendido la portavoz del ministerio, Maria Zajarova, en un comunicado.
Irán ha informado esta mañana al Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU de que la instalación ha sido atacada y ha señalado a Estados Unidos e Israel como autores. (Reuters)
El primer ministro indio habla con Pezeshkian sobre Irán y condena los ataques contra infraestructuras críticas
El primer ministro de India, Narendra Modi, dijo en una publicación en X el sábado que había conversado con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.
Modi ha condenado los ataques a infraestructuras críticas en la región de Oriente Próximo y ha reiterado la importancia de garantizar que las rutas marítimas permanezcan abiertas y seguras.
“Aprecio el continuo apoyo de Irán para la seguridad y protección de los ciudadanos indios en el país”, ha añadido Modi. (Reuters)
Ampliación | Irán amplía el alcance de la guerra con un ataque a una base británica-estadounidense en el Índico, a 4.000 kilómetros
Irán ha lanzado dos misiles balísticos contra Diego García, la base militar conjunta de Estados Unidos y el Reino Unido a unos 4.000 kilómetros de distancia, en medio del océano Índico, según la agencia estatal Mehr. Ninguno ha alcanzado la estratégica base: uno falló en vuelo, mientras que un buque de guerra estadounidense disparó un interceptor contra el segundo, aunque no está claro si lo derribó, de acuerdo con el diario The Wall Street Journal, que adelantó la noticia.
El disparo, en cualquier caso, supone una escalada y un mensaje de Teherán: revela un alcance de sus misiles que no había reconocido, supone su primer uso operativo de misiles balísticos de alcance intermedio (IRBM, en sus siglas en inglés) y extiende los ataques mucho más allá de Oriente Próximo, el escenario principal de esta guerra.
El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseguró el mes pasado que su país había limitado voluntariamente el alcance de sus misiles a 2.000 kilómetros, suficientes para llegar a Israel y a bases de EE UU en países árabes del Golfo, pero no al Índico. Los expertos militares daban por hecho hasta ahora que Irán poseía proyectiles que llegaban a los 3.000 kilómetros, además de los hipersónicos, como el Fattah-2 que presentó en 2023.
En la tabla de capacidades balísticas de Irán, Iran Watch, parte del Proyecto Wisconsin sobre el Control de Armas Nucleares, cita como “operativos” tres modelos (Simorgh y Ghaem-100) que alcanzan los 4.000 kilómetros. Un tercero, Zuljanah, figura como ya testado.
Situada en una isla remota bajo soberanía británica en el Índico, Diego García es una base estratégica en la que Estados Unidos tiene cazabombarderos, submarinos nucleares y destructores de misiles guiados.
El Índico es un océano simbólico, además, en esta guerra porque ya Estados Unidos trasladó hasta allí el conflicto, el pasado día 4. Hundió un buque de guerra iraní con un torpedo en aguas internacionales, matando a 84 personas (enterradas esta semana en Irán en medio de una multitud). Hay aún 20 desaparecidos de la tripulación.
La agencia de energía atómica de la ONU pide “moderación” tras el ataque contra la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz en Irán
El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, ha pedido “moderación militar para evitar cualquier riesgo de accidente nuclear” tras el ataque contra la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, en Irán.
El organismo, dependiente de la ONU, ha comunicado a través de su cuenta oficial de X que ha sido informa del ataque por parte de Irán y ha confirmado que no se ha registrado ningún aumento en los niveles de radiación fuera del sitio.
La planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, en Irán, en una imagen de archivo del 1 de marzo. / Maxar / DigitalGlobe/Getty Images
Irán denuncia un ataque de EE UU e Israel contra la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz
Estados Unidos e Israel han lanzado un ataque contra el complejo de enriquecimiento de uranio en Natanz, según informa la agencia de noticias iraní Tasnim, estrechamente vinculada a instituciones del gobierno iraní. Según la misma agencia, no se han producido fugas radiactivas y los residentes cercanos no están en riesgo. (Reuters)
Estados Unidos ya libra la batalla por el control del estratégico estrecho de Ormuz y para permitir el tráfico marítimo por ese paso clave para el tránsito mundial de petróleo. Un grupo de buques anfibios y una unidad expedicionaria de infantes de Marina (entre 2.200 y 2.500 soldados) va a zarpar desde California hacia la zona, mientras un contingente similar, de tres barcos anfibios y otra unidad de infantes de Marina, está a punto de llegar procedente del Pacífico. A la espera de su llegada, los aviones estadounidenses han intensificado los bombardeos de las posiciones militares en las islas y costas iraníes en la zona, para impedir que Teherán pueda responder con sus misiles.
El ejército israelí afirma haber abatido a cuatro miembros de Hezbolá en el sur de Líbano
El ejército israelí asegura haber abatido a cuatro miembros de Hezbolá esta madrugada durante una ofensiva terrestre en el sur de Líbano. “Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) neutralizaron a un terrorista en un enfrentamiento terrestre. Además, dirigieron aeronaves de la fuerza aérea que atacaron a otros terroristas que abrieron fuego contra las FDI. Posteriormente, neutralizaron a tres terroristas más con fuego de tanque”, detalla el comunicado castrense.
Además, la fuerza aérea, guiada por la inteligencia militar, ha atacado una sede de Hezbolá en Beirut, la capital libanesa. (Reuters)
Desde el comienzo, hace tres semanas, de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y de las acciones de represalia de la República Islámica en la región, ha habido dos ocasiones en las que el blanco aparente de los ataques ha sido un objetivo casi tabú: la infraestructura hídrica del adversario. Las instalaciones de agua potable. A diferencia de otros golpes dolorosos contra intereses militares, económicos y energéticos, en estos casos las arremetidas han estado envueltas en un cierto misterio, sin reivindicaciones públicas ni réplicas dilatadas, sino lanzadas como advertencias veladas de alto riesgo.
Putin asegura a Irán que Rusia sigue siendo “un socio de fiar”
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha trasladado al líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, y al presidente, Masud Pezeshkian, que Moscú sigue siendo “un amigo leal y un socio de fiar” para Teherán.
Putin ha incluido a Irán en su ronda de llamadas telefónicas a líderes de antiguas repúblicas soviéticas y a representantes de la diáspora iraní con motivo de la celebración del Nowruz, el Año Nuevo persa.
El mandatario ruso ha trasladado a las autoridades iraníes el apoyo de su país en esta “difícil prueba” que supone la guerra contra Estados Unidos e Israel, y ha reafirmado el respaldo de Moscú en el marco de la asociación estratégica firmada entre ambos países el año pasado. (Agencias)
La UE insta a los países miembros a reducir los objetivos de almacenamiento de gas por la guerra, según el ‘Financial Times’
La Unión Europea ha instado a los Estados miembros a reducir el objetivo de almacenamiento de gas natural y a comenzar a rellenar las reservas de forma gradual para contener la demanda, en medio del aumento de los precios energéticos durante la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, según ha informado el Financial Times.
El comisario de Energía, Dan Jorgensen, ha pedido a los Estados miembros que reduzcan el objetivo de llenado de sus instalaciones de almacenamiento de gas del 90% de su capacidad —que suele ser el objetivo oficial de la UE— al 80%, “para proporcionar certidumbre y tranquilidad a los participantes del mercado”, según el diario, que cita una carta. “Necesitamos hacer los objetivos más flexibles”, ha declarado un funcionario de la UE al periódico británico.
Los precios del gas en Europa se dispararon hasta un 35% el jueves, después de que varios ataques iraníes e israelíes afectaran a algunas de las infraestructuras energéticas más importantes de Oriente Próximo, causando daños cuya reparación podría llevar años.
“El suministro energético de la UE sigue relativamente protegido”, señala Jorgensen en la carta, en la que pide una “respuesta colectiva” al conflicto y advierte de que “los recientes acontecimientos indican que podría tardarse más en que la producción de gas (licuado) vuelva a los niveles previos a la crisis”, según el Financial Times.
El almacenamiento de gas permite a Europa cubrir la demanda de calefacción y electricidad durante el invierno, siendo clave para la seguridad energética de la región. (Reuters)
Irán lanza dos misiles hacia una base de Estados Unidos y Reino Unido en el océano Índico, según la agencia Mehr
Irán ha lanzado dos misiles balísticos contra la base militar conjunta de Estados Unidos y Reino Unido en Diego García, en el océano Índico, según ha informado la agencia semioficial iraní Mehr.
El periódico The Wall Street Journal había informado previamente de que Irán lanzó dos misiles balísticos de alcance intermedio hacia la base, pero que no llegaron a impactar en ella.
La agencia Mehr, vinculada a instituciones del Gobierno iraní, señala que el ataque contra la base representa “un paso significativo que demuestra que el alcance de los misiles iraníes va más allá de lo que el enemigo había imaginado previamente”. (Reuters)
El grueso de las tropas españolas desplegadas en Irak ha llegado a primera hora de esta mañana a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) después de que se decidiera repatriarlas ante el deterioro de la seguridad en la región debido al inicio de la guerra de EE UU e Israel contra Irán. Un grupo de 205 militares ha aterrizado, con varias horas de retraso, a bordo de un avión Airbus A330 del Ejército del Aire y del Espacio, procedentes de la base aérea de Incirlik, en Turquía. Les han recibido la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón.
Buenos días. Comienza aquí la narración en directo del conflicto en Oriente Próximo entre Estados Unidos e Israel contra Irán. En las últimas horas, las autoridades de Estados Unidos han anunciado su decisión de levantar las sanciones al petróleo procedente de Irán que ya está cargado en buques, en medio de la subida de los precios del combustible por la guerra en Oriente Próximo, incluido el bloqueo del estrecho de Ormuz.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha llamado “cobardes” a los miembros de la OTAN por no sumarse a la guerra contra Irán ni a una posible maniobra militar para abrir el estrecho de Ormuz. Además, Washington planea desplegar miles de soldados más en Oriente Próximo.
Reino Unido ha confirmado que permite a Estados Unidos usar sus bases contra los emplazamientos de misiles iraníes que ataquen buques en el estrecho de Ormuz. Teherán ha contestado acusando al primer ministro británico, Keir Starmer, de poner “en peligro” las vidas de sus ciudadanos y ha aseverado en la red social X que “Irán ejercitará su derecho a la legítima defensa”.
Por otro lado, la Guardia Revolucionaria ha confirmado la muerte de su portavoz Ali Mohammed Naini este viernes en un ataque aéreo. Las Fuerzas Aéreas israelíes también han eliminado a Esmail Ahmadi, jefe de la división de inteligencia de una unidad paramilitar, quien cayó en el ataque que este martes mató a Gholamreza Soleimani, jefe de la misma unidad.
Sobre el terreno, el ejército israelí ha lanzado una nueva oleada de ataques contra “el corazón de Teherán”, después de que Jerusalén fuera el objetivo de al menos cuatro andanadas desde Irán hacia medianoche.
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