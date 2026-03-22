Última hora del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Trump amenaza con atacar centrales eléctricas iraníes si el régimen no abre el estrecho de Ormuz en 48 horas

Un hombre, este sábado entre los escombros de Teherán tras los ataques de Israel.

Irán afirma que el paso marítimo está abierto a todos los barcos excepto a los “vinculados con el enemigo” | Teherán amenaza con atacar sitios energéticos de EE UU tras la advertencia del republicano | El ejército iraní ataca la central de Dimona, epicentro del programa nuclear de Israel

El pesidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado esta madrugada con atacar centrales eléctricas iraníes si el régimen no abre “completamente” el estrecho de Ormuz en menos de 48 horas. En un mensaje en su red social Truth, el mandatario estadounidense ha instado al país pérsico a liberar el paso estratégico “sin amenazas”. Sin embargo, Irán ha respondido con otra amenaza: atacar sitios energéticos estadounidenses. A primera hora de este domingo, el representante iraní ante la Organización Marítima Internacional, Ali Mousavi, ha afirmado que el estrecho de Ormuz permanece abierto a la navegación internacional, excepto para los buques vinculados a “los enemigos de Irán”. En Israel, el ejército iraní ha bombardeado con hasta cinco tandas de misiles la central de Dimona, clave en el programa nuclear israelí, causando al menos 40 heridos. Un vídeo capta cómo el interceptor israelí falla y uno de los proyectiles llega a impactar de lleno y genera una bola de fuego. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no ha detectado niveles anormales de radiación en la zona. La cuarta semana de la guerra de Irán ha comenzado con nuevos ataques a la capital, Teherán, y un misil lanzado al sur de Tel Aviv. Un impacto en la localidad de Arad deja otros 59 heridos. El ejército israelí asegura haber destruido almacenes de armas de la Guardia Revolucionaria y un taller donde se fabricaban componentes de misiles balísticos. En el océano Índico, el régimen de los ayatolás ha lanzado dos proyectiles contra la base militar conjunta de Estados Unidos y Reino Unido en la isla Diego García, a casi 4.000 kilómetros de distancia, según la agencia iraní Mehr.

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