España y EE UU, una alianza en materia de defensa que nos fortalece a todos

Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Siete décadas de cooperación, desde Rota hasta Morón, demuestran cómo las alianzas basadas en el derecho internacional y el respeto mutuo refuerzan la seguridad de España, Estados Unidos y la OTAN.

La relación entre España y Estados Unidos se sustenta en valores democráticos compartidos, profundos lazos económicos y fuertes vínculos culturales. Pero uno de los pilares más importantes de nuestra asociación, a menudo menos visible para el público, es la estrecha cooperación entre nuestros dos países en materia de defensa y seguridad.

Cuando llegué a España como embajador de Estados Unidos en 2013, celebramos el 60º aniversario del Acuerdo de Cooperación en materia de Defensa entre Estados Unidos y España, un hito que ponía de relieve el largo tiempo que nuestros países llevan trabajando juntos para reforzar la seguridad transatlántica. A lo largo de más de siete décadas, esta asociación se ha convertido en una piedra angular de la cooperación de la OTAN y en un poderoso ejemplo de cómo las alianzas basadas en la confianza, el respeto al derecho internacional y los valores democráticos compartidos ayudan a salvaguardar la paz y la estabilidad.

Durante mi estancia en España, pude comprobar de primera mano cómo esta cooperación funciona no solo como un acuerdo formal, sino como una colaboración diaria que protege a los ciudadanos de toda España, Europa y la comunidad de la OTAN en general.

Dos ejemplos clave de esta colaboración son la base naval de Rota y la base aérea de Morón de la Frontera; estas instalaciones refuerzan la importancia estratégica de España y la capacidad de la OTAN para responder a las amenazas emergentes.

En la Base Naval de Rota, España y Estados Unidos formalizaron el establecimiento de cuatro destructores de la Armada de Estados Unidos equipados con el sistema Aegis como parte del sistema de defensa antimisiles balísticos de la OTAN, número que se incrementó a seis destructores en 2023. Situada en la encrucijada entre el Atlántico y el Mediterráneo, Rota desempeña un papel vital en la protección de las naciones aliadas frente a las amenazas de misiles en constante evolución.

Esta capacidad refuerza la defensa colectiva de la OTAN, al tiempo que contribuye directamente a la protección de los ciudadanos españoles. Al mejorar la seguridad marítima y la defensa antimisiles en toda la región, la colaboración en Rota ayuda a salvaguardar a millones de personas en toda Europa y Oriente Próximo.

Más allá de su importancia estratégica, Rota ha profundizado la cooperación operativa entre las fuerzas navales españolas y estadounidenses y ha generado importantes beneficios económicos para Andalucía. La presencia de estos buques y sus tripulaciones respalda el empleo, las infraestructuras y las empresas locales, lo que demuestra cómo la cooperación en materia de seguridad y el crecimiento económico suelen ir de la mano.

La cooperación en la Base Aérea de Morón, cerca de Sevilla, constituye otro claro ejemplo de la solidez de esta alianza. En 2015, colaboré estrechamente con los dirigentes españoles para ayudar a ultimar una enmienda al Acuerdo de Cooperación en materia de Defensa entre Estados Unidos y España que permitía el estacionamiento en Morón de una fuerza permanente de reacción ante crisis del Cuerpo de Marines de Estados Unidos.

Este acuerdo transformó Morón en un cuartel general permanente de la Fuerza Operativa Aeroterrestre de la Infantería de Marina para Fines Especiales (SP-MAGTF) del Mando de Estados Unidos para África, lo que refuerza la importancia estratégica de España para la seguridad transatlántica. La unidad está diseñada para responder rápidamente a crisis humanitarias, evacuaciones o emergencias de seguridad en el norte y el oeste de África.

La ubicación de Morón la hace especialmente idónea para esa misión y contribuye a la estabilidad en regiones estrechamente vinculadas al propio entorno de seguridad de España.

También es importante reconocer un principio que las autoridades españolas han destacado sistemáticamente: las bases permanecen bajo la soberanía nacional española, y las operaciones requieren la autorización explícita de Madrid. Durante mi mandato como embajador, las misiones que transitaban por España siempre se llevaron a cabo con respeto, mediante una estrecha consulta y un acuerdo mutuo, lo que reflejaba el compromiso compartido de ambos países con los intereses generales de la alianza.

A lo largo de mi permanencia en el cargo, visité con frecuencia tanto Rota como Morón. Esas visitas revelaron la dimensión humana de esta asociación.

Hay un momento que destaca especialmente. En 2016, el presidente Barack Obama visitó España para mantener reuniones bilaterales con el Rey y el presidente del Gobierno, en lo que supuso la primera visita de un presidente estadounidense en ejercicio en 15 años. Durante ese viaje, también se desplazó a la Base Naval de Rota, lo que supuso la primera visita de un presidente estadounidense en ejercicio a dicha base. Fue un poderoso símbolo de la solidez y la importancia estratégica de la alianza entre España y Estados Unidos.

Allí, junto al presidente y rodeados de militares españoles y estadounidenses, me llamó la atención la extraordinaria colaboración que se lleva a cabo cada día. Aproximadamente 5.000 estadounidenses están destinados allí, conviviendo codo con codo con el personal español y sus familias. Muchos están criando a sus hijos en comunidades españolas, compran en los mercados locales y entablan amistades que se extienden mucho más allá de las puertas de la base.

Esas relaciones reflejan algo más profundo que un acuerdo de defensa. Representan la confianza que crece cuando los aliados trabajan juntos día tras día.

Desde la perspectiva de Estados Unidos, siempre ha existido un profundo sentimiento de gratitud por la apertura y la colaboración de España. La acogida brindada a los militares estadounidenses y a sus familias ha creado vínculos que perduran mucho después de que finalicen sus misiones.

El mundo actual sigue siendo complejo e impredecible. Los nuevos retos, desde las tensiones geopolíticas hasta las amenazas tecnológicas emergentes, requieren alianzas sólidas basadas en la cooperación y el respeto al derecho internacional.

España ha demostrado constantemente su liderazgo dentro de la OTAN y la Unión Europea mediante su inversión en la seguridad colectiva. Estados Unidos reconoce a España como uno de sus socios más fiables y competentes en Europa.

Los acuerdos de Rota y Morón constituyen ejemplos duraderos de lo que los aliados pueden lograr cuando trabajan juntos con confianza, respeto mutuo y un compromiso compartido con la paz y la estabilidad.

Nos recuerdan que las alianzas sólidas no se limitan a la defensa. Se trata de proteger los valores democráticos, los derechos humanos, las oportunidades económicas y la estabilidad internacional que permiten a las sociedades prosperar, y de garantizar la seguridad de los ciudadanos a ambos lados del Atlántico.

En esa misión compartida, España y Estados Unidos siguen siendo socios indispensables.