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“#FelipeVI”, “#Borbón” y “#FelpudoVI” escalaron este martes a la lista de temas más comentados en X a propósito de las recientes declaraciones del Monarca sobre “los abusos” cometidos por España en la conquista de América. En una conversación pretendidamente informal, pero ante las cámaras de la Casa del Rey, y previa consulta al Gobierno, el jefe del Estado se refirió ante el embajador mexicano en la visita a una exposición excluida de su agenda pública a las “controversias morales y éticas” de los métodos empleados por los conquistadores españoles. El comentario dura apenas dos minutos, pero las redes sociales se lanzaron rápidamente a posicionarse absolutamente a favor o absolutamente en contra.

La acumulación de tuits sobre el asunto, tanto de dirigentes políticos como de opinadores anónimos, demuestra que 500 años no son nada. La batalla internauta escaló tanto que llegó a desplazar en los temas calientes de la jornada otro regalito para los tuiteros que adoran el olor a napalm por la mañana: el viaje de la vicepresidenta Yolanda Díaz a Los Ángeles para asistir a la gala de los Oscar. A mediodía, era agua pasada, mucho más que los cinco siglos largos transcurridos desde la conquista de América.

“A día de hoy”, tuiteó, por ejemplo, @dani_Blazquez, “Felipe VI me parece, sin duda, uno de los representantes públicos que mejor se expresa, y que más sentido común tiene sobre cualquier tema. No hay más que ver cómo salta Vox como perro rabioso cada vez que habla. Y no soy monárquico”. El partido de Santiago Abascal, efectivamente, saltó enseguida. El eurodiputado Herman Tertsch se despachó así en X: “Señor, mi rey Felipe VI, con todo respeto, le recuerdo que ‘mucho abuso’ hay ahora por parte del Gobierno criminal (...) Estamos estupefactos. En América, en la inmensa gesta comenzada con el final de la reconquista, hubo, ante todo y más que nada, un milagro civilizatorio lleno de generosidad (...) Los posibles abusos existentes en toda comunidad humana son insignificantes”. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, se manifestó en la misma línea: “La empresa española en América fue la mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia”. Esradio difundió un vídeo en X en el que, con pasodoble de fondo, muy enfadado —que, en su caso, ya es decir—Federico Jiménez Losantos pontificó: “Los españoles, que hoy valemos mucho menos que entonces, podemos estar muy orgullosos (...) El rey de España de ninguna manera, bajo ningún concepto, nunca, jamás puede atacar la memoria de los Reyes Católicos, sagrada memoria civilizatoria”.

Entre los aspavientos, surgieron coincidencias llamativas, o no tanto. Así, en un ejercicio de derechita cobarde lo serás tú, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que hace apenas unos días pedía permiso a La Zarzuela para publicar un tuit sobre el rey emérito, calificó ante Losantos de “disparate” hacer ahora “un examen de lo que ocurrió en el siglo XV”.

La voluntad de contención de Felipe VI, que se cuidó de incluir en su mensaje las palabras “abusos”, pero también “presentismo moral” y “contexto”, fue inútil en las redes sociales y también fuera de ellas porque las reacciones a cualquier asunto hoy tienen más que ver con el contra quién que con el qué. Para una parte de la derecha #FelpudoVI dijo lo que dijo porque se ha vuelto un rojo peligroso al servicio del sanchismo y no para tratar de encauzar las relaciones diplomáticas con México ante la próxima cumbre iberoamericana. A la portavoz parlamentaria de Sumar, socio del Gobierno de coalición, el mensaje del Rey le pareció “más que bien”, y a Podemos, “claramente insuficiente”. La propia presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dio puntos al Monarca, al que no invitó a su toma de posesión en 2024, por “la cantidad de críticas” que había recibido en España por sus declaraciones.