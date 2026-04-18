Atlético - Real Sociedad en directo, la final de la Copa del Rey en vivo
Los colchoneros buscan su undécimo título copero y los ‘txuri urdin’ quieren su cuarto trofeo en esta competición
Atlético y Real Sociedad se miden este sábado a partir de las 21.00 en la final de la Copa del Rey en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Los de Simeone quieren volver a alzar un nuevo título copero 13 años después de ganar su décima Copa en el Bernabéu ante el Real Madrid. Los de Matarazzo por su parte buscan levantar su cuarto trofeo en esta competición. La última Copa lograda fue en 2021 en un derbi vasco ante el Athletic, en una final atípica que fue aplazada en 2020 por el covid y que se jugó sin público.
David Arjona / EFE
Gran ambiente de fútbol en Sevilla
El ambiente en Sevilla con motivo de la final de Copa entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad está siendo espectacular y, por momentos, desbordante. La ciudad ha vivido una auténtica invasión futbolística, con una afluencia masiva de aficionados que han llenado cada rincón del centro histórico. Desde primera hora del día, calles emblemáticas, plazas y bares han sido un hervidero de gente, donde se mezclaban los colores rojiblancos y txuri-urdin en un ambiente de convivencia y pasión por el fútbol. El bullicio constante, los cánticos y las banderas han convertido Sevilla en el epicentro del fútbol nacional.
El intenso calor ha sido otro de los protagonistas de la jornada, obligando a los aficionados a buscar sombra en soportales y terrazas, aunque sin restar un ápice de entusiasmo. Pese a las altas temperaturas, el ambiente festivo no ha decaído en ningún momento, con miles de seguidores disfrutando de la previa del partido como si fuera una auténtica fiesta popular. En este contexto, la fanzone de la Real Sociedad ha sido uno de los puntos más concurridos, quedándose claramente pequeña ante la avalancha de aficionados. La gran cantidad de personas congregadas ha obligado a cerrar el acceso para evitar riesgos, dejando a muchos seguidores a las puertas. Esta situación refleja la magnitud del evento y la enorme expectación que ha generado esta final, que ha convertido a Sevilla en una ciudad completamente entregada al fútbol durante toda la jornada.
¡Buenas tardes y bienvenidos al directo de la final de la Copa del Rey entre Atlético y Real Sociedad!
Los de Simeone quieren volver a alzar un nuevo título copero 13 años después de ganar su décima Copa en el Bernabéu ante el Real Madrid. Los de Matarazzo por su parte buscan levantar su cuarto trofeo en esta competición. La última Copa lograda fue en 2021 en un derbi vasco ante el Athletic, en una final atípica que fue aplazada en 2020 por el covid y que se jugó sin público.
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