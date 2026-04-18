Atlético - Real Sociedad en directo, la final de la Copa del Rey en vivo

Gran ambiente de fútbol en Sevilla

El ambiente en Sevilla con motivo de la final de Copa entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad está siendo espectacular y, por momentos, desbordante. La ciudad ha vivido una auténtica invasión futbolística, con una afluencia masiva de aficionados que han llenado cada rincón del centro histórico. Desde primera hora del día, calles emblemáticas, plazas y bares han sido un hervidero de gente, donde se mezclaban los colores rojiblancos y txuri-urdin en un ambiente de convivencia y pasión por el fútbol. El bullicio constante, los cánticos y las banderas han convertido Sevilla en el epicentro del fútbol nacional.

El intenso calor ha sido otro de los protagonistas de la jornada, obligando a los aficionados a buscar sombra en soportales y terrazas, aunque sin restar un ápice de entusiasmo. Pese a las altas temperaturas, el ambiente festivo no ha decaído en ningún momento, con miles de seguidores disfrutando de la previa del partido como si fuera una auténtica fiesta popular. En este contexto, la fanzone de la Real Sociedad ha sido uno de los puntos más concurridos, quedándose claramente pequeña ante la avalancha de aficionados. La gran cantidad de personas congregadas ha obligado a cerrar el acceso para evitar riesgos, dejando a muchos seguidores a las puertas. Esta situación refleja la magnitud del evento y la enorme expectación que ha generado esta final, que ha convertido a Sevilla en una ciudad completamente entregada al fútbol durante toda la jornada.