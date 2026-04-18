El supersábado pone a prueba la capacidad de Sevilla con máxima alerta por los grupos ultras

La final de la Copa y la jornada de preferia de la Feria de Abril provocan una enorme movilización de recursos estatales, autonómicos y locales con especial atención a la seguridad y la monitorización de los radicales del Atlético, la Real Sociedad, el Betis, el Sevilla y hasta los del Rayo

El primer síntoma de que Sevilla se prepara para algo importante se produce en la céntrica Alameda. La comisaría situada en este emplazamiento, sede también de la comisaría provincial de la Policía Nacional, amanece blindada desde el pasado miércoles. Lo que se le viene encima a la capital de Andalucía en este supersábado 18 de abril es todo un desafío. 50.000 aficionados del Atlético y la Real Sociedad con entrada para la final de la Copa en el estadio de La Cartuja, la tradicional corrida de toros en la Maestranza y un fin de semana previo a la Feria de Abril, que comienza el próximo lunes aunque ya se vive lo que los sevillanos conocen como la preferia. Asegurar la movilidad y la seguridad de un millón de personas en la capital andaluza es el objetivo de las autoridades.

La Policía Nacional será la principal autoridad competente en materia de seguridad. Desplegará en Sevilla a 1.617 efectivos, de los que 1.037 provienen de fuera de Andalucía. El plan incluye también a 680 efectivos de la Guardia Civil, cuerpo competente en materia de tráfico y actuaciones concretas en el aeropuerto, infraestructuras sensibles y control de las aficiones fuera del municipio de Sevilla. El Ayuntamiento pondrá, por su parte, a 230 agentes de la Policía Local. En estos se incluyen los 36 miembros de la nueva Unidad de Apoyo y Reacción de la policía sevillana. En total, 2.527 efectivos de los distintos cuerpos policiales competentes en la capital de Andalucía.

Uno de los principales focos de atención estará puesto en la monitorización de los grupos ultras del Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Las autoridades policiales son conscientes de la rivalidad entre estos dos grupos, especialmente tras el asesinato en 1998 del aficionado de la Real Aitor Zabaleta. Todos los movimientos de los miembros del Frente Atlético y los ultras de la Real están controlados por los cuerpos policiales. Pero hay un temor que hace sospechar que se producirán enfrentamientos: la activación de los ultras locales, los Biris, del Sevilla y los Supporters Sur, del Betis, por parte de los ultras del Atlético y la Real Sociedad. Frente Atlético y Supporters Sur mantienen buenas relaciones (salvo una escisión de los ultras béticos) y odian a los Biris.

Los ultras de la Real sintonizan con los propios Biris, mientras que se espera incluso el desplazamiento de los ultras del Rayo, los Bukaneros, en busca de pelea contra los del Frente y por su buena relación con los Biris. “Habrá quedadas y tememos los enfrentamientos”, reconocieron a este medio fuentes gubernativas. La propia zona de La Alameda, repleta de bares y con una enorme explanada para que las aficiones se explayen, ya fue escenario de peleas entre ultras durante las finales de 2024 y 2025. Los vecinos han avisado de lo que se les viene encima.

“Estamos preparados para hacer frente a los que no vienen a disfrutar del espectáculo”, reconoce Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla. Solo en la pasada final entre el Barcelona y el Madrid se abrieron 77 expedientes sancionadores por vulnerar la ley. Alguno, muy grave, con sanción de hasta 80.000 euros. La Alameda estará blindada, así como la Fan Zone de los aficionados del Atlético (en el Parque del Alamillo y abajo del puente a la derecha del mismo nombre) y la de los hinchas de la Real (justo al otro lado al principio de la Avenida de Carlos III que conduce al estadio de La Cartuja). “Llevamos trabajando semanas y conocemos todos los antecedentes”, añade Toscano. La noche del viernes y el mediodía de este sábado serán horas críticas en el dispositivo de seguridad, que se extenderá en torno al estadio de La Cartuja a tres anillos fuertemente custodiados. Al mismo tiempo, el centro de la ciudad también será especialmente vigilado, así como todas las estaciones de tren y autobuses, aeropuerto, el propio recinto ferial en Los Remedios y todas las salidas y entradas de la ciudad.

Un equipo de caballería de la Policía Nacional, en las inmediaciones del Estadio de la Cartuja, ayer en Sevilla. Raul Caro (EFE)

El operativo no quiere dar margen a ningún error. El jueves por la noche, por ejemplo, en el duelo de la Liga Europa entre el Betis y el Braga, se coló en la megafonía un mensaje de desalojo inminente del estadio poco antes del final del choque que provocó carreras y situaciones de mucho peligro. El Betis explicó que el problema fue de la UCO, que desplegó el mensaje de forma errónea por megafonía. Curiosamente, el mismo mensaje resonaba una y otra vez en la mañana del viernes en las pruebas de megafonía que tuvieron lugar en el estadio de La Cartuja.

El manido problema de los accesos al estadio sevillano, sede mundialista en 2030 y de la final de la Copa del Rey al menos hasta 2028, se ha resuelto en parte con la actuación del ayuntamiento de Sevilla. El traslado del Betis al estadio provocó una mejora en las líneas de autobuses de acceso, la instalación de aparcamientos para motos y coches y la utilización de la red de trenes de cercanías. No obstante, el estadio se encuentra en una isla y solo se llega a través de dos puentes (Barqueta y Alamillo), y la Avenida Carlos III en continuidad con la SE-20 (que tenía cerrado un carril en el duelo de la Liga Europa del jueves). Los atascos, por tanto, son inevitables; además, los taxis no pueden llegar al corazón del propio estadio. Los autobuses municipales, reforzados en todas sus líneas, enlazarán los alrededores del estadio con zonas como la Macarena, Ronda Histórica, centro de la ciudad, Nervión, Prado de San Sebastián y Los Remedios y Triana. “No es la fecha ideal para celebrar la final, pero es mejor que el próximo Sábado de Feria, por lo que el cambio era necesario”, admitió el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. “Hay un lleno técnico en los hoteles y calculamos un impacto económico en la ciudad de más de 60 millones de euros”, añadió Sanz.

El aeropuerto de Sevilla, a pesar de la huelga de controladores, garantiza que los 60 vuelos especiales programados desde Madrid, San Sebastián, Bilbao, Vitoria y Pamplona se ejecuten sin problemas. Además, Renfe ha ofertado hasta 7.000 plazas en el AVE desde Madrid a Sevilla y habrá un tren desde San Sebastián que llegará directamente al apeadero del propio estadio. Sevilla está lista para su supersábado.