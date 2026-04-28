La Diputación de Valencia saca en tiempo récord una oferta para blindar el puesto que ocupa la pareja de Pérez Llorca

El presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, junto a su pareja, Vanesa Soler, el pasado diciembre, antes de tomar posesión en Valencia como presidente de la Generalitat.

La Diputación de Valencia, que preside Vicente Mompó, del PP, ha anunciado una oferta para estabilizar el puesto laboral en esta institución que ocupa desde el pasado 3 de marzo Vanesa Soler, pareja del presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Juan Francisco Pérez Llorca, según publica este martes el boletín del organismo provincial.

La convocatoria permitirá a Soler –o a cualquier otro candidato que opte a la plaza- consolidar el puesto y una mayor estabilidad laboral, según confirman fuentes conocedoras del proceso, que sostienen que el trámite “se ha hecho en tiempo récord”. La pareja del jefe del Consell obtuvo el pasado 3 de marzo una comisión de servicio —mecanismo que posibilita a un funcionario ocupar otra plaza pública de forma provisional— como secretaria de dirección. El organismo provincial justificó entonces el fichaje, que está remunerado con 52.070 euros brutos anuales, por “urgente necesidad”, según reveló EL PAÍS.

La figura de la comisión de servicio que la institución otorgó a Soler es un sistema de provisión de puestos provisional. Según la ley, la administración está obligada a sacar a concurso la plaza en seis meses para poder proveer el puesto de forma definitiva, el trámite que ha hecho ahora la Diputación.

En una convocatoria firmada por el presidente del organismo provincial, la institución detalla los requisitos para optar a la plaza de secretaria de dirección del Centro de Asistencia a Municipios, la entidad que fichó a Soler. Antes de desembarcar en la Diputación, la pareja del presidente de la Generalitat ocupaba una plaza de administrativa en el Ayuntamiento de Finestrat (Alicante, 9.919 habitantes), donde Pérez Llorca fue alcalde desde 2015 y hasta su designación como jefe del Consell, el pasado diciembre.

Las bases para consolidar el puesto señalan que el candidato será designado por una comisión de valoración de cinco funcionarios de la Diputación. Y que los aspirantes deberán aportar su historial profesional, títulos académicos y estudios. La vacante –si la comisión evaluadora lo considera- podrá quedar desierta. El anuncio está abierto a funcionarios con la categoría C1 administrativo –lo que es Soler -u oficiales de recaudación. El aspirante elegido se encargará de organizar la agenda institucional, administrar los correos del diputado de turno, manejar información confidencial y deberá tener conocimientos de protocolo y de la normativa de protección de datos, entre otros cometidos, según el anuncio.

Este diario ha tratado sin éxito de recabar la versión de la Diputación de Valencia.

Desde su fichaje, Soler percibe -según las tablas salariales de la Diputación- 52.070 brutos euros anuales, que se traducen en una nómina mensual de 3.736 euros, dos pagas extras de 3.614 y un complemento específico de 2.244. Fuentes sindicales apuntan a que se trata de una retribución superior a la percibida por la pareja del president en Finestrat como administrativa.

La polémica ha acompañado desde sus inicios a la contratación de Soler. La Diputación ofertó el puesto poco más de mes y medio después de la toma de posesión del dirigente y cuando el barón popular ya estaba residiendo en Valencia.