Macron anuncia la muerte de un soldado francés de la ONU en Líbano y apunta a Hezbolá

Soldados de la misión de la ONU patrullan una calle a las afueras de Marjaayoun, en Líbano, el 5 de abril.

Otros tres ‘cascos azules’ resultan heridos en una emboscada. La milicia chií niega cualquier implicación en el ataque a los soldados que estaban despejando una ruta hacia un puesto de la misión internacional

Un soldado francés ha muerto y otros tres han resultado heridos en un ataque este sábado en el sur de Líbano contra las fuerzas de paz de la ONU (Finul), según ha anunciado el presidente francés, Emmanuel Macron. “Todo apunta a que Hezbolá es responsable de este ataque. Francia exige que las autoridades libanesas detengan de inmediato a los autores y asuman sus responsabilidades”, declaró en la red social X. “La nación se inclina con respeto y muestra su apoyo a las familias de los soldados y a todo nuestro personal militar comprometido con la paz en el país”, dijo el presidente.

Hezbolá no tardó en replicar a las acusaciones de Macron. “Negamos cualquier implicación en el incidente con las fuerzas de la Finul en el sur de Líbano y pedimos cautela a la hora de atribuir culpas y emitir juicios”, ha manifestado el grupo en un comunicado publicado por la cadena libanesa Al Manar, afín al partido chií.

La ministra de Defensa, Catherine Vautrin, ha explicado que el militar murió por un disparo directo mientras estaba en una misión para despejar una ruta hacia un puesto de la misión de la ONU, la Unifil, que había estado aislado durante días debido a los combates en la zona. Según un comunicado posterior del ministerio que dirige, el grupo fue atacado por un grupo armado poco después de las 11.00, hora local (una hora menos en la España peninsular). “De acuerdo con el reglamento de Naciones Unidas, los soldados franceses respondieron al fuego para retirarse y abrieron fuego contra los atacantes”, señala el ministerio.

El sargento Florian Montorioum fue alcanzado por un disparo directo de un arma ligera. Fue atendido de inmediato por sus compañeros y el equipo médico presente en el lugar. Después fue evacuado al campamento de Deyr Kifa, donde falleció a causa de las heridas, según Defensa. Pertenecía al 17 regimiento de ingenieros paracaidistas de Montauban y estaba desplegado en Líbano desde el pasado 20 de enero para un periodo de cuatro meses.

Según fuentes del Elíseo, tras el ataque, Macron ha hablado con el presidente libanés, Joseph Aoun, y con el primer ministro, Nawaf Salam, y “les ha instado a investigar el ataque, identificar a los responsables sin demora, y a hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de los soldados de la Unifil, quienes en ninguna circunstancia deben ser blanco de ataques”. Aoun condenó “el ataque selectivo contra el contingente francés” y aseguró a Macron que “Líbano no permitirá ninguna indulgencia a la hora de juzgar a los responsables”, según la presidencia libanesa.

En un comunicado, la Unifil ha apuntado también indirectamente a Hezbolá como posible responsable del ataque, realizado “por actores no estatales” y que se produjo cuando una patrulla desminaba una carretera en la aldea de Ghanduriyah para reestablecer el contacto con posiciones aisladas de la misión de la ONU.

Ya son dos los cascos azules franceses fallecidos desde que estalló la guerra en Oriente Próximo el pasado 28 de febrero tras el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán. En 12 de marzo falleció Arnaud Frion, de 43 años, por el ataque de un dron de una milicia proiraní en la región de Erbil, en el Kurdistán iraquí. Fue el primer militar europeo muerto desde el inicio de la escalada bélica.

Además, a finales de marzo murieron tres cascos azules de nacionalidad indonesia en el sur del país en dos ataques separados en solo dos días. Uno falleció por fuego israelí y los otros dos por una explosión atribuida a Hezbolá, según una investigación preliminar de la ONU. La Unifil cuenta con cerca de 8.200 soldados procedentes de 47 países diferentes y acaba su misión este año.