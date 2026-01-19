La IA como riesgo global

Líderes políticos y empresariales de todo el mundo se reúnen a partir de este lunes en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en un momento de inestabilidad excepcional. El riesgo de confrontación ha dejado de ser la excepción para convertirse en la condición permanente de las relaciones internacionales. Al igual que los ciudadanos, la élite que estos días va a analizar el estado del mundo, sobre todo en lo que afecta a sus negocios, ve que la fragmentación geopolítica y la confrontación económica han desplazado al multilateralismo como principio organizador.

De hecho, la encuesta de riesgos del Foro de Davos sitúa por primera vez la confrontación geoeconómica como el mayor de los riesgos globales para 2026, seguido de la amenaza de conflicto armado entre Estados. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convertido a su país en un factor de incertidumbre global, en vez de lo contrario, y da ejemplos de ello a diario. No asistimos a simples disputas comerciales entre potencias ni un episodio transitorio de proteccionismo. Estamos ante una reconfiguración estructural donde las herramientas económicas—aranceles, sanciones, control de cadenas de suministro—se han convertido en armas de primer orden en una competencia estratégica sin precedentes desde la Guerra Fría.

Pero más allá de Trump o Putin, en el panorama de riesgos que entreven los ejecutivos de Davos ninguna amenaza ha ascendido tan vertiginosamente como la inteligencia artificial, que se presenta como un acelerador de todos los demás riesgos. La percepción de las amenazas asociadas a la IA presentan el el incremento más dramático de cualquier riesgo en la historia del informe. No son especulaciones futuristas, sino preocupaciones concretas, inmediatas y cuantificables. Afectan tanto al mercado laboral como a la estabilidad social, por los cambios de los perfiles de empleo, y abren interrogantes sobre la amenaza de la computación cuántica, la integridad de la información y los riesgos militares que plantean los sistemas de defensa cada vez más automatizados. El 94% de los encuestados cree, por ejemplo, que la ciberseguridad este 2026 va a estar condicionada por el ascenso de la IA.

La amenaza más preocupante que revela la encuesta es la brecha entre adopción de la IA y la falta de salvaguardas, lo que está creando un cóctel explosivo y un riesgo sistémico en sí mismo. Las empresas están adoptando a toda velocidad herramientas de IA sin que vayan acompañadas de sistemas de seguridad acordes o de personal preparado para gestionarlos. Es decir, estamos implementando tecnologías con capacidades transformadoras—y potencialmente destructivas—más rápido de lo que podemos asegurarlas. Nadie, ni gobiernos ni empresas, quiere quedarse fuera de la carrera. La cumbre de Davos debería servir para que los actores principales acepten su parte de responsabilidad en crear un entorno digital más seguro para el futuro.