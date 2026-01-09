El nuevo año de los mayores

Las lectoras y los lectores escriben sobre la situación de los y las pensionistas, el origen de Marco Rubio, el lenguaje teológico y la respuesta europea a la crisis geopolítica

A la incertidumbre geopolítica se suma una creciente preocupación por la delincuencia, la inseguridad ciudadana y un sistema de salud y dependencia con listas de espera excesivas. Aunque las pensiones contributivas subirán un 2,7%, en línea con la inflación, no compensa el encarecimiento real de los bienes básicos ni la continua erosión de los ahorros. Es alarmante que, en lugar de recibir los cuidados que merecemos, sigamos ejerciendo de salvavidas para descendientes afectados por el paro, la precariedad y la dificultad de acceso a la vivienda. Debemos exigir que el Estado de bienestar no se convierta en un recuerdo, defendiendo nuestro derecho a una vida digna y con sentido.

Fernando Serrano Echeverria. Éibar (Guipúzcoa)

Seamos precisos

En varios artículos y reportajes he visto como se designa al secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, como hijo de exiliados cubanos. Es más correcto decir que es hijo de inmigrantes que llegaron a EE UU en 1956, varios años antes de la victoria de Fidel Castro, huyendo, más bien, de la Cuba del dictador Batista. Rubio nació en EE UU, y sus padres, con el tiempo, recibieron la nacionalidad estadounidense. Que luego él y quizás su familia adoptasen posturas anticastristas por las razones que sean es otro asunto. Es muy importante ser muy claros en los términos que se usan para no insinuar una situación equivocada.

Juliet Marie Arata Heringer. Madrid

La teología tiene sus matices

La prensa y las redes sociales informan y comentan cada día sobre el impacto de Rosalía, Hakuna y otros artistas sobre los jóvenes. Desde mi punto de vista como teólogo, con frecuencia observo una gran confusión en el lenguaje utilizado. Normalmente, se consideran sinónimos los conceptos de religión, religioso, teológico, espiritual, católico, cristiano, místico, y otros. Convendría asesorarse sobre el significado semántico de cada uno de ellos. Aunque sea una cuestión técnica, hay que matizarlos. En caso contrario, muchos de los textos que se publican son un gazpacho de palabras que se prestan a confusión. El lenguaje teológico tiene también sus matices científicos.

Leandro Sequeiros San Román. Salamanca

Los reyes perezosos

Allá por los siglos VII y VIII de nuestra era, los reyes francos eran débiles y sin iniciativa: delegaron el poder a sus activos mayordomos, por lo que se les llamaba los reyes perezosos. Eso acabó con la suplantación del último rey de la dinastía merovingia, Childerico III, por la dinastía carolingia. ¿No está predominando la indecisión, la inactividad o, en el peor de los casos, la connivencia entre los líderes europeos, elegidos por los ciudadanos, con quien se está autoproclamando el amo del mundo? ¿No se imaginan los líderes de las cancillerías europeas que les pueda llegar a pasar lo mismo? ¿No debería escucharse a los ciudadanos? ¿No basta con la ocupación de Venezuela, la amenaza sobre Groenlandia y otros puntos del planeta? ¿Este episodio no sirve de escarmiento o de palanca, que haga reaccionar a quien corresponde?

Carmen Gómez Cruz. Tarragona