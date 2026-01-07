Los sótanos oscuros de internet
La muerte de un hombre por sobredosis en un reto ‘online’ es un recordatorio a plataformas e instituciones de que persiste una permisividad inaceptable con el contenido extremo
Entre las últimas horas de 2025 y las primeras de 2026, Sergio Jiménez Ramos se sentó ante una cámara en un piso de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y consumió una gran cantidad de cocaína en poco tiempo. Ese era uno de los retos a los que, a cambio de transferencias de dinero, le sometían sus espectadores conectados en una videollamada privada. Murió de sobredosis. Tenía 37 años. Los Mossos D’Esquadra están investigando el caso.
Este es el primer caso de espectáculo sádico online con resultado de muerte conocido en España. En agosto, el francés Raphaël Graven, un exmilitar de 46 años, falleció durante un vídeo en directo de 289 horas de duración durante el cual fue brutalmente apaleado en varias ocasiones por otros dos participantes, mientras decenas de miles de espectadores jaleaban y financiaban todo el proceso en varias plataformas.
Jiménez había ganado una moderada repercusión en las redes sociales tras aparecer en octubre en el canal de Simón Pérez, un expromotor inmobiliario, también de Vilanova i la Geltrú, que tras hacerse viral un vídeo en el que recomendaba productos hipotecarios bajo efecto de las drogas, decidió reorientar su carrera a someterse a retos autodestructivos ante el público online. Pérez ha sido expulsado de varias plataformas por ello; la última de ellas, TikTok, pero solo tras la muerte de Jiménez.
La existencia de un mercado oscuro que abastece a gente deseosa de presenciar dolor y sufrimiento y dispuesta a pagar por ello es un secreto a voces anterior a internet. Pero el cambio en los hábitos de consumo en internet, alimentado por los algoritmos, está llevando a estas prácticas a salir de las sombras y a instalarse en plataformas de uso general, que, en su ansia por ganar usuarios, están siendo laxas a propósito en la moderación de sus contenidos.
Es siempre difícil y peligroso establecer donde está la línea entre lo aceptable y lo que no en los contenidos que se hacen llegar al público, especialmente cuando estos están generados por particulares. Pero es evidente que ninguna plataforma que desee operar abiertamente puede tolerar la promoción de comportamientos como el de Jiménez, contenido sexual no deseado u otras formas de explotación destructiva, propia o ajena.
A la espera de la investigación sobre este caso, las fuerzas de seguridad y la justicia necesitan todos los instrumentos materiales y legales posibles para vigilar que no ocurran más casos como este. No se puede normalizar que internet es una especie de espacio virtual donde todo es posible y nada es real. La sociedad no puede tolerar que suceda a través de una pantalla lo que no toleraría en la calle.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Gastar más, pero sin mejorar la salud de los pacientes: qué pasa con las terapias contra el cáncer en España
El 17,6% de los españoles sufre pobreza energética
¿Te ha tocado la Lotería del Niño? Esto es todo lo que tienes que saber para cobrar tu premio
Los líderes europeos cierran filas sobre Groenlandia mientras Trump afirma que dirigirá Venezuela
Lo más visto
- Lotería del Niño de 2026 | El primer premio es para el 06703
- Estados Unidos amenaza con tomar Groenlandia por la fuerza
- Últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en directo | Delcy Rodríguez sostiene que ningún agente externo gobierna Venezuela
- La CIA recomendó dar el poder de Venezuela a Delcy Rodríguez ante el riesgo de que María Corina Machado no controlara el ejército
- Comprobar Lotería del Niño 2026: consulte la lista completa de números premiados