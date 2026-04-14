Ser diferente es importante y necesario, especialmente en la infancia

La diversidad no debe entenderse como un hándicap, sino como el motor que aporta valor a la sociedad: a los niños de hoy, a los adultos del mañana

Históricamente, se ha estigmatizado lo que se sale de la norma bajo la creencia de que la homogeneidad garantiza el orden y un patrón adecuado para todos. Sin embargo, este enfoque ignora que lo diferente aporta frescura, una mirada nueva e infinitas posibilidades. La divergencia no es una carencia de normalidad, sino todo lo contrario, ya que sin diversidad no existiría todo lo que la vida puede aportar a todos los niveles, tanto biológicos como sociales, culturales o educativos.

Cuando se señala a quien no es igual al resto, suele hacerse desde una perspectiva de exclusión; sin embargo, la pluralidad aporta una capacidad de enriquecer al grupo necesaria y fundamental para la evolución del ser humano. La sociedad no es un bloque homogéneo, sino un conjunto diverso donde cada persona tiene la oportunidad de aportar algo distinto, nuevo, único y especial. Es precisamente en esa diversidad donde reside la verdadera esencia de una comunidad.

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Existe la creencia de que para formar parte de un grupo, un individuo debe mimetizarse en este con los demás, siendo prácticamente invisible e indiferenciable del resto, cuando el verdadero sentido de pertenencia se trata de todo lo contrario, ya que pertenecer es reconocer la diferencia de cada uno y valorar su aporte a la comunidad, entendiendo la importancia de su papel para esta. Cada persona aporta algo novedoso y desempeña una función específica que nadie más puede cubrir de la misma manera. Al diferenciarse, el individuo no se aleja del grupo, sino que encuentra su lugar único en él. Se siente perteneciente no por ser igual, sino por ser útil y necesario a través de su propia esencia. La suma de talentos distintos crea un sistema mucho más potente que si se tratara de la repetición de un mismo modelo.

El concepto de “normalidad” resulta algo ambiguo, ya que lo que para unas personas puede resultar “normal” para otras puede ser totalmente extraño o impensable. Mientras que en una cultura se realizan según qué rutinas, hábitos y costumbres, en otra dichas tradiciones pueden resultar inimaginables. Y es que no se trata de imponer una sola manera de hacer las cosas, sino de comprender otras realidades, abriendo la mirada y entendiendo que mi verdad tan solo es una de las infinitas que existen en el mundo, siendo todas igualmente respetables, necesarias y válidas. En un mundo plural, el individuo se ve invitado a desenvolverse ante situaciones imprevistas y a cultivar una visión más empática y abierta. La comprensión de que no existe un único modo de hacer las cosas permite aceptar e integrar nuevas realidades en el día a día. Lo que otro es, siente o hace, no debe ser visto como una amenaza, sino como una oportunidad de enriquecer la propia manera de existir.

La diferencia es esencial para el avance de la civilización. El progreso científico, tecnológico y social depende directamente de aquellas personas que deciden investigar lo que nunca nadie exploró antes. Se requiere de mentes que busquen modos distintos de pensar o de llevar a cabo procesos ya existentes para encontrar nuevos caminos. Si todos los individuos siguieran las rutas ya trazadas, no habría espacio para el descubrimiento. La voluntad de ser diferente es lo que permite cuestionar lo establecido y proponer alternativas. En este sentido, la pluralidad no solo es una cuestión de convivencia, sino una herramienta de supervivencia y desarrollo.

La comprensión de que no existe un único modo de hacer las cosas permite aceptar nuevas realidades. ArtistGNDphotography (Getty Images)

La pluralidad y los valores

Vivir en una sociedad plural potencia valores éticos fundamentales como el respeto y la tolerancia. La convivencia con otras realidades obliga a ejercitar la empatía y la generosidad. Se aprende a escuchar sin juzgar y a observar sin la urgencia de emitir una opinión. Comprender la diferencia implica aceptar que no hay opciones mejores o peores, sino que todas las opiniones pueden ser válidas, legítimas y necesarias. El aprendizaje constante nace de la humildad de reconocer que la propia visión del mundo es solo una entre infinitas posibilidades.

Hoy en día, la pluralidad es una exigencia más de la sociedad, ya que a la hora de adquirir un nuevo trabajo, tanto en las entrevistas como en el desarrollo de cualquier carrera profesional, se busca la originalidad. Las empresas y organizaciones valoran a la persona única, aquella que posee un sello distintivo y sabe hacer algo que la diferencia de la masa. La capacidad de innovar y de aportar un valor añadido es lo que define el éxito en la actualidad.

En este contexto, surge una crítica necesaria al sistema educativo tradicional, ya que si se educa a los hijos para que actúen y piensen exactamente igual al resto de la sociedad, se les está enseñando a renunciar a su esencia innata. Educar en el pensamiento crítico y en respetar el talento de cada ser humano propicia la formación de un mundo plural y enriquecido. Al coartar la manera de ser de un niño para ajustarlo a un molde, se limita su potencial y se le cierran puertas que, en la infancia, se muestran de manera involuntaria y natural. El riesgo es que, al llegar a la edad adulta, ese individuo deba dedicar años de esfuerzo para volver a adquirir habilidades que le distingan del resto que años atrás tenía de manera intrínseca.

Proteger la diferencia desde la niñez es asegurar adultos plenos, creativos y capaces de contribuir de forma significativa a un mundo que se nutre precisamente de aquello que nos hace únicos.