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El Desafío Semanal: enfréntate a nuestro test de actualidad en 10 preguntas

¿Has estado pendiente de la actualidad política o del inicio de la gira mundial de Rosalía? Ponte a prueba

Desafío Semanal test de actualidad con 10 preguntas
Bernardo Marín
Bernardo Marín
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El Desafío Semanal es un reto con diez preguntas sobre informaciones publicadas durante los últimos siete días en los distintos canales de EL PAÍS. Anímate a resolverlo cada viernes y déjanos tus observaciones en los comentarios o escribiendo a juegos@elpais.es. También puedes sugerirnos alguna pregunta (con sus opciones) y valoraremos publicarla.

Algunos datos curiosos del desafío de la semana pasada (no los leas si vas a resolverlo):

  • El test fue el más difícil de los publicados hasta ahora. La nota media de los lectores no llegó al 6 (5,9). Hasta ahora la media había oscilado entre el 6,7 y el 7,2.
  • La pregunta más fácil fue la de las propiedades del líder iraní en el extranjero, que acertó el 87,9%. Las más difíciles, la del cuadro descubierto (solo la acertó el 29,5%) y la de la operación policial Custos Viridis (21%).
  • La respuesta falsa más plausible (la eligió el 49%) fue justamente que esta última operación perseguía el tráfico ilegal de piezas arqueológicas. La respuesta menos creíble para los lectores fue la de que el entrenador del Tottenham había despedido al equipo técnico en el descanso (1,8%).

Y ahora, ¿te animas a jugar el desafío de esta semana?

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