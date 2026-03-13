El Desafío Semanal: enfréntate a nuestro test de actualidad en 10 preguntas
¿Has estado pendiente del desarrollo de la guerra en Irán o de la campaña en Castilla y León? Ponte a prueba
El Desafío Semanal es un reto con diez preguntas sobre informaciones publicadas durante los últimos siete días en los distintos canales de EL PAÍS. Anímate a resolverlo cada viernes y déjanos tus observaciones en los comentarios o escribiendo a juegos@elpais.es. También puedes sugerirnos alguna pregunta (con sus opciones) y valoraremos publicarla.
Algunos datos curiosos del desafío de la semana pasada (no los leas si vas a resolverlo):
- El quizz tuvo aproximadamente la misma dificultad que el de la semana anterior. La nota media de los lectores fue de 6,77 aciertos, frente a 6,7 del precedente.
- La pregunta más difícil fue la de qué medida había tomado Renfe para gestionar las incidencias. Solo la acertó el 38%. La respuesta falsa que engañó a más lectores fue justamente la que hablaba de un despliegue de cámaras con IA en la red ferroviaria (33%). También fueron muchos (32%) quienes atribuyeron erróneamente una frase de Marjorie Taylor Greene a Susan Sarandon.
- La pregunta más fácil fue la de la reforma laboral acometida por Milei, que acertó el 92%. También hubo aprobado casi general en la pregunta sobre los titulares de tecnología: la inmensa mayoría (89%) conocía la historia del suicidio de un usuario de IA.
- La respuesta falsa menos plausible fue la de que Miriam Garlo había agradecido en latín su premio Goya. Apenas el 1% de los lectores la escogieron.
Y ahora ¿te animas a jugar el desafío de esta semana?
