¿En qué consiste la Operación Proyecto Libertad de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz?

Este lunes ha entrado teóricamente en vigor la Operación Proyecto Libertad, la iniciativa anunciada el domingo por el presidente estadounidense, Donald Trump, para liberar —“guiar”, dijo— a los barcos atrapados en el estrecho de Ormuz por el bloqueo impuesto por Irán. El mandatario anunció esa decisión en su red social Truth, pero sin dar muchos detalles sobre cómo su país ayudará a esos buques a sortear el cierre de facto de Teherán de esa crucial arteria marítima, que ya encara su tercer mes. El republicano describió la operación como un “gesto humanitario” pero también advirtió de que Estados Unidos responderá “tajantemente” contra cualquier intento de impedir que se desarrolle sin problemas. Lo hizo sin dejar claro un aspecto crucial: si las Fuerzas Armadas estadounidenses escoltarán a los barcos. Irán ya ha replicado amenazando con atacar a cualquier “fuerza extranjera” que se aproxime a esas aguas.

¿Cómo es el operativo?

En una extensa publicación en sus redes sociales, Trump afirmó que el “único objetivo” de la operación es liberar a los barcos mercantes de países neutrales atrapados por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz (alrededor de un millar con unos 20.000 tripulantes, según los expertos) y que su país “guiará” a los buques para que salgan “de forma segura” fuera de las “vías marítimas restringidas” por Irán en la arteria por la que transita, en tiempos normales, la quinta parte del petróleo y el gas mundiales.

El Pentágono exhibió luego músculo militar anunciando en un comunicado las fuerzas que contribuirán a esa misión, de nuevo sin precisar cómo lo harán. El texto mencionaba “destructores dotados con misiles guiados, más de un centenar de aviones desde aire y tierra, plataformas no tripuladas de multidominio y 15.000 soldados”.

¿EE UU escoltará a los mercantes?

El término utilizado por Trump (“guiar”) no parece describir una escolta militar, al menos por mar. El estrecho de Ormuz es una lengua de agua de 33 kilómetros en su parte más angosta y se cree que Irán ha minado esas aguas —en concreto el denominado dispositivo de separación de tráfico, el paso reconocido por la legislación internacional y sobre el que también tiene competencia Omán—, estableciendo un pasaje alternativo bajo su control exclusivo. En un paso tan exiguo por el que Trump propone guiar a las embarcaciones, Teherán podría fácilmente atacar los buques mercantes o militares desde tierra. También dispone de numerosas lanchas rápidas —la flota mosquito— equipadas con misiles y drones.

En Ormuz, Irán juega en su campo y lleva años preparando estrategias de guerra asimétrica en esas aguas. El resultado es que la abrumadora superioridad militar de Estados Unidos se relativiza: Washington puede interceptar con sus aviones de combate, sus drones y los sistemas de defensa antiaérea los ataques iraníes, pero nada garantiza que alguno de ellos no alcance su objetivo. Penetrar en ese desfiladero marino se antoja una trampa; una decisión demasiado arriesgada incluso para la imprevisible Administración Trump.

¿Qué quiere decir “guiar” a los barcos?

El presidente no lo ha detallado. Esa expresión hace pensar en que Estados Unidos podría facilitar información de inteligencia a los barcos sobre rutas seguras para sortear las minas que se cree que Irán ha plantado en el mar. También que Washington podría poner a sus aviones, drones y sistemas de defensa antiaérea al servicio de la operación para interceptar ataques iraníes contra petroleros y mercantes.

¿Qué ha dicho Irán?

Ali Abdollahi, comandante del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya, que coordina las decisiones de la guerra en Irán, había amenazado este lunes por la mañana con que “cualquier Fuerza Armada extranjera, especialmente el ejército invasor de Estados Unidos, será atacado si tiene la intención de acercarse e ingresar al estrecho de Ormuz”. Y advirtió a “todos los buques comerciales y petroleros que se abstengan de cualquier acción para transitar sin coordinación” con Irán. Esa coordinación se traduce en obtener permiso de Teherán y transitar por la vía designada por las autoridades de la República Islámica, que discurre entre dos islas iraníes muy próximas: Qeshm y Larak, donde la fuerza naval de la Guardia Revolucionaria puede controlar incluso a simple vista los barcos. También se ha informado del supuesto pago de peajes —en al menos un caso de dos millones de dólares— a los barcos por atravesar el estrecho.

¿Esta operación romperá el bloqueo iraní?

Parece, de nuevo, improbable que un armador, una naviera y, sobre todo, una aseguradora, se aventuren y/o ofrezcan seguros a barcos mercantes sin escolta militar en aguas minadas controladas por Irán, solo con la garantía de que Estados Unidos los “guiará”. Ni la posibilidad de una escolta militar de EE UU ofrecería al sector marítimo la garantía de seguridad necesaria para retomar la navegación en una zona tan conflictiva.

El Joint Maritime Information Centre (JMIC), el organismo en el que participan las autoridades marítimas británicas (UKMTO) y de la UE, ha insistido este lunes en un informe en que el nivel de riesgo para la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz sigue siendo “crítico debido a las operaciones militares que se están llevando a cabo en la región”. Esta misma mañana, la agencia semioficial iraní Fars ha asegurado que un buque de EE UU ha sido alcanzado por dos misiles aunque Washington lo ha negado inmediatamente.

¿Qué dicen las navieras?

Fuentes de la naviera alemana Hapag-Lloyd —la quinta mayor del mundo con más de 250 buques en propiedad, algunos de ellos atrapados en Ormuz—, han señalado este lunes a EL PAÍS que su “evaluación de riesgos no ha variado y el estrecho de Ormuz sigue cerrado al tránsito de buques de Hapag-Lloyd hasta nuevo aviso”.

Un comunicado emitido esta mañana por Jakob Larsen, director de Seguridad y Protección del Consejo Marítimo Internacional y Báltico (BIMCO por sus siglas en inglés) —la asociación privada de armadores más grande del mundo—, precisa que “la situación general de seguridad para el sector del transporte marítimo no ha cambiado por el momento”. Hace semanas, ya había asegurado que “lo más probable es que sea necesaria una operación de desminado para reabrir completamente el estrecho”, algo que llevará semanas o incluso meses.

¿Por qué Trump ha lanzado este órdago?

Si esta iniciativa se dirigía a tranquilizar a unos mercados en los que el petróleo está ya por encima de los 100 dólares el barril, ha fracasado. Este lunes ese precio ha aumentado un 4%, informa Nacho Fariza, después del anuncio del supuesto lanzamiento de misiles iraníes contra un barco estadounidense. Por otro lado, casi un mes después de que Estados Unidos impusiera su propio bloqueo a Ormuz el 12 de abril, ese tampoco ha logrado forzar la capitulación de Irán. Desde el principio de la guerra, Trump y su aliado israelí, Benjamín Netanyahu, buscan la “bala de plata” que doblegue a su adversario, aún sin lograrlo. La Operación Proyecto Libertad podría ser un nuevo intento para lograr ese objetivo.

¿Hay ahora más riesgo de escalada?

En principio, sí. Emiratos Árabes Unidos ha anunciado este lunes que Irán ha lanzado dos drones contra uno de sus petroleros en Ormuz. Puede que sea, como el anuncio iraní desmentido por EE UU del ataque con misiles, en parte dirigido a la base de apoyo en su propia población de la que aún goza la República Islámica. Sin embargo, esos supuestos ataques son una nueva declaración de intenciones que apunta a que Irán no va a renunciar fácilmente a la que se ha convertido en su principal baza en esta guerra y también de cara a negociar la paz en condiciones más ventajosas: el bloqueo del estrecho de Ormuz. La evolución de los acontecimientos dependerá de en qué se traduce la Operación Proyecto Libertad de Trump. Al mismo tiempo que ambos países se amenazan, siguen negociando de forma indirecta una salida a la guerra.