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Fútbol
Villarreal CF

Marcelino García dejará el Villarreal a final de temporada

El técnico asturiano pone fin a su segunda etapa en el club, en la que ha encadenado dos clasificaciones a la Champions League de manera consecutiva

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, tras la victoria lograda ante el Levante.Manuel Bruque (EFE)
Agencias
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El entrenador Marcelino García Toral no seguirá al frente del banquillo del Villarreal una vez finalice esta temporada. El técnico asturino finalizará su segunda etapa en la entidad, a la que llegó en noviembre de 2023 logrando después dos clasificaciones a la Champions League de manera consecutiva. “El Villarreal CF y Marcelino García Toral separarán sus caminos a final de temporada. De esta manera, el entrenador asturiano finalizará su segunda etapa en la entidad, tras haber recalado en el 2023, consiguiendo la clasificación a la Liga de Campeones por segundo año consecutivo y por primera vez en la historia del club”, ha informado a través de un comunicado el club este lunes.

El Villarreal agradeció al técnico su “profesionalidad, compromiso y trabajo desde el primer día”, así como su “implicación diaria y su contribución al desarrollo deportivo durante las siete temporadas en las que ha estado al frente del equipo en las dos etapas” (2013-2016 y 2023-2026). El asturiano se ha convertido en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del club —acabará con 298 encuentros entre todas las competiciones— y ostenta el récord de victorias de la entidad con 145 triunfos hasta la fecha.

En su trayectoria como primer entrenador del conjunto groguet, Marcelino logró el regreso del Villarreal CF a la máxima categoría del fútbol español en 2013 y cinco clasificaciones europeas entre Champions League y Europa League —competición en la que alcanzó las semifinales en 2016—, además de las semifinales de la Copa del Rey en 2015.

El Villarreal homenajeará al entrenador asturiano en el último partido de Liga frente al Atlético de Madrid en el fin de semana del 22-24 de mayo, en lo que será “la fiesta de celebración de la Champions League con la afición en el Estadio de la Cerámica”. “Gracias, de corazón, Marce. Gracias por todo lo que has dado a este club y a esta afición. Te deseamos lo mejor en tus futuros proyectos deportivos”, concluyó la nota de prensa emitida por el club castellonense.

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