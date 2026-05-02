El Villarreal vuelve a la Liga de Campeones y complica la salvación del Levante

El Villarreal aseguró este sábado su segunda presencia consecutiva en Liga de Campeones, un hito que nunca había logrado y que era su gran objetivo del curso, al arrollar por 5-1 en el duelo autonómico de la Comunitat Valenciana a un Levante que se complica aún más sus opciones de alcanzar la permanencia. El equipo de Marcelino García tuvo en Georges Mikautadze, autor de dos goles, su elemento diferencial frente a un rival golpeado por las lesiones que sólo pudo ilusionarse de forma efímera tras el empate de Carlos Espí en el inicio del segundo tiempo.

VLL Villarreal 5 Arnau Tenas, Pau Navarro (Willy Kambwala, min. 80), Renato Veiga, Alexander Freeman, Alfonso Pedraza (Sergi Cardona, min. 72), Santi Comesaña, Nicolas Pépé, Dani Parejo (Thomas Partey, min. 73), Alberto Moleiro, Gerard Moreno (Tajon Buchanan, min. 83) y Georges Mikautadze (Ayoze Pérez, min. 73) LEV Levante 1 Mathew Ryan, Alan Matturro, Diego Pampín, Jeremy Toljan, Matías Moreno, Kervin Arriaga (Ugo Raghouber, min. 67), Carlos Álvarez (Iker Losada, min. 29), Pablo Martínez (Roger Brugué, min. 76), Jon Olasagasti, Iván Romero (Kareem Tunde, min. 45) y Carlos Espí Goles 1-0 min. 37: Georges Mikautadze. 1-1 min. 50: Carlos Espí. 2-1 min. 61: Moleiro. 3-1 min. 67: Georges Mikautadze. 4-1 min. 86: Tajon Buchanan. 5-1 min. 89: Nicolas Pepe Arbitro Alejandro José Hernández Hernández

Tarjetas amarillas Kervin Arriaga (min. 44), Parejo (min. 48), Renato Veiga (min. 54), Thomas (min. 87)

El conjunto castellonense encaró el partido decidido a cerrar su clasificación para la Liga de Campeones sin esperar a nadie. Sólo necesitaba un punto pero fue a por los tres desde el inicio. Gerard Moreno dio el primer aviso con un disparo de rosca que no encontró portería y poco después fue Comesaña el que hizo temblar la portería levantinista con un duro disparo que se estrelló en el larguero. El Levante, impreciso en la salida del balón, no tuvo más remedio que cobijarse en su área para intentar frenar la avalancha del Villarreal.

Mikautadze, en dos ocasiones, volvió a rondar el gol antes de que el Levante se sacudiera el dominio con un remate de cabeza de Iván Romero que despejó Tenas. El equipo de Luís Castro sufrió un duro revés en el ecuador del primer tiempo, ya que perdió por lesión a Carlos Álvarez, uno de sus generadores de juego ofensivo. El primer gol acabó por llegar de forma inesperada. Un balón largo a la espalda de la defensa del Levante fue interceptado sin problemas por Matías Moreno, pero el argentino se quedó corto en su cesión a Ryan, lo que aprovechó Mikautadze para cruzar a placer el balón a la red.

El Villarreal, como suele ser habitual cuando se adelanta, entró en combustión ofensiva y tuvo contra las cuerdas al Levante, que sólo pudo responder antes del descanso con un disparo de Carlos Espí, inédito hasta ese momento, que atajó sin alardes Tenas. Castro agitó a su equipo en el segundo tiempo con la entrada de Tunde por Iván Romero y el Levante dio un paso al frente. Espí aprovechó un gran centro lateral de Pablo Martínez para empatar el partido y castigar la pereza inicial del Villarreal. El gol despertó al conjunto castellonense, que reclamó un posible penalti de Arriaga sobre Mikautadze.

El Villarreal volvió a pisar el acelerador con varias llegadas peligrosas, sobre todo por la banda de Pedraza. El dominio del Villarreal se transformó en gol gracias al talento de Moleiro, que recibió el balón perfilado en la banda para realizar su clásica diagonal y superar a Ryan con un gran disparo ajustado al palo. Poco después, el Levante recibió un nuevo golpe, ahora por la lesión de Tunde, que recayó de su dolencia apenas 20 minutos después de entrar en el campo.