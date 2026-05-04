Ambrosio fue apuñalado hasta la muerte por no dar la clave de su caja fuerte

La Guardia Civil detiene en Colombia a un hombre como autor de las torturas y el crimen de un vendedor de cupones de 61 años en Ubrique (Cádiz)

Ambrosio, un antiguo vendedor de cupones ciego que vivía en Ubrique (Cádiz, 16.615 habitantes), tenía unas rutinas diarias muy marcadas. Salía de casa casi todos los días y caminaba desde su vivienda hasta la parada de autobús. Desde allí iba a una vivienda en el campo que tenía en Tavizna, un entorno rural de la Sierra de Cádiz, a unos 7,8 kilómetros de distancia; le gustaba pasar el rato allí, cuidando de sus animales y de una huerta. En esa casa lo encontró su hermano el pasado 27 de septiembre, sin vida, en un trastero. Su cuerpo había recibido 70 cuchilladas para intentar que dijera la clave de su caja fuerte, algo que no hizo. Terminó muriendo por una gran hemorragia, según fuentes conocedoras de la investigación.

Ambrosio estaba jubilado y gozaba de una buena posición económica. Manejaba dinero de sus ganancias en la época en la que vendía cupones y también tenía negocios de hostelería, señalan las mismas fuentes. Durante la inspección de su vivienda, los agentes de la Guardia Civil comprobaron que habían registrado por todos los rincones y encontraron restos de sangre en distintas habitaciones. La caja fuerte que tenía empotrada en la pared había sido manipulada, pero no la habían conseguido abrir.

Paulo, un hombre colombiano de unos 30 años, ha sido detenido como el principal sospechoso de la detención ilegal, las torturas y la muerte de Ambrosio. Es hijo de una mujer que había trabajado como cuidadora del vendedor de cupones y que también mantuvo una relación sentimental con el fallecido, aunque había terminado tiempo atrás. Cuando se encontró el cadáver de Ambrosio, las pesquisas se centraron en la madre y el hijo, pero la investigación requería tiempos propios para ir con paso firme, señalan las fuentes consultadas.

Paulo prestó declaración como testigo y días después se marchó a Colombia. Los investigadores subrayan la agilidad y la diligencia con la que ha actuado el juzgado de Ubrique. Cuando llegó el momento oportuno, este juzgado, pequeño y saturado, se encargó de tramitar la Orden Internacional de Detención del principal implicado, algo que ha hecho que la investigación haya sido más rápida.

Paulo fue detenido en Cartagena de Indias (Colombia) casi cuatro meses después. La Policía Nacional de Colombia le dio el alto el 2 de febrero cuando regresaba de comprar unos cartones de huevos. Al ver a dos agentes apuntándole con sus armas, se agachó para dejar la compra en el suelo y se quitó la gorra con un gesto casi automático. A continuación, se levantó la camiseta roja para que comprobaran que no iba armado. Tras su detención, ha ingresado en calidad de detenido en la prisión colombiana de La Picota, en Bogotá. En la cárcel aguardará a que se resuelva su extradición a España.

De forma casi inmediata a que la Policía colombiana detuviera a Paulo, su madre fue arrestada en Ubrique como “colaboradora necesaria” de la muerte de Ambrosio. Dos agentes viajaron a finales de abril a Colombia para participar en registros domiciliarios en busca de indicios, como objetos cortantes o prendas que el principal implicado pudo vestir durante el crimen. Este lunes, la Guardia Civil ha dado por cerrada la investigación.