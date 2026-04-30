México y la UE celebrarán en mayo su primera cumbre bilateral en 11 años

El encuentro en la capital mexicana, el día 22 de mayo, busca “consolidar una nueva etapa de asociación estratégica” bilateral frente al caos provocado por las políticas de Washington

México y la Unión Europea quieren dejar claro su acercamiento y apuesta común por el multilateralismo, en medio del creciente caos mundial intensificado tras el regreso de Donald Trump a la presidencia estadounidense. Y lo harán en persona, al más alto nivel, en una cumbre bilateral. Será la primera en más de una década y se celebrará en Ciudad de México el 22 de mayo. Según han anunciado la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en un comunicado conjunto, la cita servirá para dar el visto bueno final a la actualización del tratado comercial vigente desde 2000.

“La Unión Europea y México cuentan con una asociación profunda y duradera basada en el respeto mutuo, los valores compartidos y una firme adhesión al multilateralismo”, ha declarado Costa desde Bruselas. “Nuestra visión común del mundo, basada en la defensa de la cooperación, el crecimiento sostenible y el respeto por el derecho internacional nos une a Europa y a México a ambos lados del océano”, ha agregado en las redes sociales.

No será una cita más: aunque solían tener carácter regular, no se celebraba una cumbre UE-México desde 2015. En aquella ocasión, la sede fue Bruselas. La creciente incertidumbre mundial, ante la política belicista y arancelaria de Estados Unidos, ha obligado a los demás países a buscar alianzas alternativas, y una Bruselas deseosa de abrir mercados y vías de diálogo ha intensificado el último año los gestos a los vecinos —y socios comerciales— del continente americano.

La cumbre “constituirá un momento decisivo en la relación bilateral y permitirá consolidar una nueva etapa de la asociación estratégica entre México y la Unión Europea”, coincidieron Costa y Sheinbaum en una llamada telefónica en la que cerraron los detalles de la cita, a la que del lado europeo acudirán tanto el ex primer ministro portugués como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Estoy deseando visitar México para seguir avanzando en nuestras prioridades conjuntas: comercio, inversión, clima y medio ambiente, energía, igualdad de género, salud e investigación”, ha enumerado Costa.

Menos de un mes después de la entrada en vigor provisional, este mismo viernes, del acuerdo UE-Mercosur, la cumbre mexicana servirá para realizar la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica en materia Política, Económica y de Cooperación entre México y la Unión Europea” (Acuerdo Global Modernizado) y del Acuerdo Comercial Interino, una vez concluidos los procedimientos internos correspondientes en la Unión Europea.

El Acuerdo Global Modernizado, que se cerró días antes del regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, tras casi ocho años de negociación, “actualizará y profundizará el marco vigente de la relación política, de cooperación y económica establecido con la entrada en vigor del Acuerdo Global México–Unión Europea en el año 2000”, recuerda el comunicado. Es un “acuerdo histórico” que permitirá a las dos partes “profundizar” en la “cooperación en ámbitos clave como el crecimiento económico, una mayor protección del clima y de los derechos laborales y la gobernanza mundial”, confía Costa.

Tanto Europa como México han sido en este año largo ya de presidencia trumpista objetivo frecuente de los ataques y amenazas del mandatario republicano. El acuerdo modernizado, similar a otros como el alcanzado con Chile en 2023, busca impulsar unos intercambios que ascienden a 82.000 millones de euros. También permiten consolidar la estrategia europea de “diversificación” que propaga Bruselas desde el regreso de Trump.

“Cerrar acuerdos comerciales con socios como India, Mercosur y México es una estrategia clara de la UE para ser más fuerte e independiente mediante la diversificación”, señaló la Comisión Europea durante el discurso de Von der Leyen en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde la alemana subrayó que a la UE “no le queda más remedio” que ser más independiente y diversificar sus alianzas.

El acuerdo modernizado, que tiene carácter “integral”, recuerda el comunicado de Costa y Sheinbaum, “fortalecerá la relación en todos sus ámbitos y sentará las bases para una colaboración más profunda en sectores estratégicos para el desarrollo sostenible de ambas partes”.

El encuentro, confía Costa, servirá además para demostrar “el valor de una cooperación abierta y constructiva para afrontar los retos y las oportunidades de nuestro tiempo”.