La foto del niño musulmán que lleva consigo el papa León XIV

“Como pastor, no puedo estar a favor de la guerra”, ha declarado este jueves el Papa a bordo del avión papal de regreso de su gira por África, antes de lamentar la muerte de “personas inocentes” en el conflicto en Oriente Próximo. Entre ellos, el pontífice ha destacado una víctima en particular: un niño libanés, que conoció durante su viaje al Líbano y que ha fallecido en los últimos ataques israelíes contra militantes de Hezbolá en el país.

“Llevo conmigo una foto de un niño musulmán que, durante mi visita al Líbano, me esperaba con un cartel que decía ‘Bienvenido, papa León’. Y luego, en esta última parte de la guerra, lo mataron”, ha lamentado. El niño, cuya edad se estima en 11 años en el momento de la visita del Papa, entre noviembre y diciembre del año pasado, había sido grabado corriendo con una imagen de León XIV, saltando con alegría al verle llegar a Líbano.

Durante el vuelo, el Papa ha denunciado la muerte de “tantos civiles” en la guerra y lamentó el fracaso de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. También añadió que condenaba firmemente la matanza de manifestantes en Irán, durante las protestas de enero, en respuesta a las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, la semana pasada, que pidió que “alguien informara al papa León” de los muertos en la República Islámica.

Preguntado por la prensa sobre las acusaciones contra Irán de haber matado a miles de manifestantes, el pontífice ha insistido en que condena “todas las acciones injustas” y que “se quite la vida a las personas”. “Cuando un régimen, cuando un país toma decisiones que quitan la vida a otras personas de forma injusta, entonces, obviamente, eso es algo que debe condenarse”, ha afirmado.

Esta no es la primera vez que el Papa alza la voz sobre el conflicto en Oriente Próximo. Hace un par de semanas, el presidente estadounidense arremetió contra León XIV en las redes sociales tras los reiterados llamamientos del pontífice para poner fin a la guerra: “El papa León es DÉBIL ante la delincuencia y nefasto en materia de política exterior”, había escrito Trump, en la plataforma Truth Social, su red personal. Los ataques del republicano contra el pontífice incluso le valieron las críticas de la que fuera una de sus aliadas más estrechas en Europa, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Al día siguiente de la publicación, el pontífice se limitó a contestar: “No tengo miedo a Trump. Seguiré hablando contra la guerra”.