El Papa inicia una gira de casi dos semanas por África

El papa León XIV iniciará este lunes una ambiciosa gira por el continente africano que lo llevará a visitar cuatro países ―Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial― en 11 días. El pontífice estadounidense recorrerá del 13 al 23 de abril cerca de 18.000 kilómetros y tomará 19 vuelos para visitar once ciudades como parte de su primer gran viaje papal. Hasta ahora, León XIV ha visitado Turquía y Líbano, ambos el año pasado, para completar una visita apostólica que ya estaba en la agenda de su predecesor, el fallecido papa Francisco. También acudió al Principado de Mónaco hace unas semanas, en una visita de un solo día. Pero el de África será un gran periplo con connotaciones pastorales, sociales y diplomáticas que servirá para delinear las prioridades de su pontificado, que el próximo mayo cumplirá su primer año.

El objetivo de esta gira es instar a los líderes mundiales a abordar las necesidades del continente donde vive más de una quinta parte de los católicos del mundo. El complejo viaje combina temas muy variados, considerando la enorme diversidad de culturas e historias de África, y entre las cuestiones que se espera que aborde el Papa se incluyen la coexistencia entre cristianos y musulmanes, la sobreexplotación de los recursos naturales y humanos de la región, la corrupción, las desigualdades, los derechos humanos y la migración.

La ruta comienza en Argelia, el corazón de este viaje, el único destino que León XIV siempre tuvo claro y al que después añadió el resto de escalas aprovechando su visita al continente africano. La intención del Papa es recorrer las huellas de San Agustín (354-430), gran pensador de la cristiandad, figura clave para la Iglesia católica e inspirador de la orden agustina a la que pertenece el pontífice, el primer agustino de la historia en asumir el cargo y que en su primer discurso al mundo el pasado mayo se presentó como “un hijo de San Agustín”. En tanto que cardenal, Robert Francis Prevost ya había visitado esta tierra en otras ocasiones, pero ahora quiere hacerlo como Papa de la Iglesia católica. Será la primera vez que un pontífice viaje a este país musulmán y se presentará como una ocasión única para poner el acento en el diálogo interreligioso con el islam.

Francisco mantuvo una relación muy activa con esa religión, y promovió documentos y gestos de gran relevancia junto a líderes de las distintas corrientes islámicas. En cambio, todavía no se sabe cómo se articulará la relación de León XIV con el mundo musulmán, algo que probablemente empezará a perfilarse en este viaje.

Con la visita a Argelia, la Santa Sede busca reforzar los puentes culturales en una región donde la convivencia religiosa tiene un valor simbólico y político de primer orden. Allí, el Papa visitará, entre otras ciudades, Annaba, la antigua Hipona, donde San Agustín fue obispo en el siglo V.

Se espera que la migración y la convivencia entre cristianos y musulmanes ocupen un lugar destacado en la agenda en Argelia, país de mayoría sunita y antigua colonia francesa situado en la costa mediterránea del norte de África. El pontífice también rendirá homenaje a los migrantes fallecidos en naufragios en su intento de llegar a Europa y tiene previsto visitar la Gran Mezquita de Argel.

Sin embargo, las autoridades argelinas rechazaron la petición del Vaticano para que el Papa visitara la ciudad de Médéa, para rezar en el monasterio de Tibhirine, donde siete monjes trapenses franceses fueron secuestrados y asesinados en 1996 por grupos islamistas durante la guerra civil (1992-2002). “Argelia no tiene intención de reabrir un capítulo doloroso de su historia”, señaló el diario gubernamental El Moudjahid en respaldo de la decisión oficial. Se espera que a lo largo del viaje León XIV haga alguna referencia al sacrificio de los monjes, que fueron beatificados en 2018 por el Papa Francisco como mártires de la fe.

Motor del catolicismo

África es hoy el principal motor de crecimiento del catolicismo y aporta la mayoría de nuevos bautizados y un número creciente de vocaciones sacerdotales y religiosas, con países como Angola y Camerún entre los más destacados en seminaristas, según las estadísticas del Vaticano. La Iglesia en este continente afronta tensiones por rivalidades étnicas en el nombramiento de obispos y por la dificultad de encajar la doctrina católica con prácticas culturales como la poligamia, especialmente en zonas donde esta se considera socialmente importante para la vida familiar y la supervivencia.

El resto de etapas de la gira son países donde el cristianismo tiene un gran peso y que hace mucho tiempo que no reciben la visita de un pontífice. La gira continuará en Camerún, país multiconfesional, donde el cristianismo es la religión mayoritaria, practicada por cerca del 50% de la población, entre católicos y protestantes.

Fieles sostienen un cartel con imágenes del papa Francisco tras su encuentro con jóvenes y catequistas en el Estadio de los Mártires de Kinshasa, en la República Democrática del Congo (RDC) en 2023. ALEXIS HUGUET (AFP)

La zona norte del país, anglófona, está asolada desde hace casi una década por un conflicto armado entre fuerzas gubernamentales y grupos separatistas. El Papa visitará, entre fuertes medidas de seguridad, Bamenda, epicentro de estos enfrentamientos que han causado miles de muertos y cientos de miles de desplazados. Allí pronunciará un discurso y celebrará una misa donde lanzará un llamamiento por la paz y la reconciliación.

En este país, definido por el portavoz del Vaticano como “una África en miniatura debido a la variedad y riqueza de su territorio, sus recursos y sus tradiciones”, la Iglesia actúa como mediadora y gestiona una amplia red de hospitales, centros educativos y obras sociales, lo que la convierte en un actor con notable capacidad de influencia, un papel que la Santa Sede aspira a reforzar con la visita del Pontífice.

El pontífice, como siempre hace en los viajes apostólicos, también visitará al presidente Paul Biya, de 93 años. El clero camerunés, que tiene una considerable influencia en la escena política del país, se ha mostrado en varias ocasiones crítico con el mandatario, que está en el poder desde 1982.

En la lusófona Angola, siguiente etapa del periplo, el pontífice estadounidense abordará temáticas sociales de gran relevancia para él, como la paz, la pobreza, los recursos naturales, la juventud, la corrupción, la explotación o el colonialismo. El país, de mayoría cristiana, con más del 50% de la población que se declara católica, es rico en petróleo y minerales, pero sufre profundas desigualdades y cerca de un tercio de la población vive bajo el umbral de la pobreza.

Según ha informado el Vaticano, en Angola, que salió en 2002 de una larga guerra civil, el Papa se dirigirá especialmente a los jóvenes para ofrecerles un mensaje de esperanza y sanación. El pontífice también pondrá el foco en la gestión equitativa de los recursos y en la lucha contra la corrupción.

Guinea Ecuatorial, antigua colonia española, será el último país de la gira africana del Papa, que visitará este pequeño estado dirigido desde 1979 por el dictador Teodoro Obiang Nguema, que gobierna la nación con mano de hierro y que ya recibió a Juan Pablo II en su visita papal de 1982. En este país de unos dos millones de habitantes, donde cerca del 80% de la población es católica, el pontífice se enfrentará a un delicado equilibrio diplomático: respaldar a la comunidad creyente sin que su presencia pueda interpretarse como un aval al régimen autoritario de Obiang, el presidente que más tiempo ha permanecido en el cargo de África y que ha recibido numerosas acusaciones de corrupción y autoritarismo.

El hallazgo de petróleo en alta mar en los años noventa transformó la economía de Guinea Ecuatorial y se convirtió en su principal fuente de ingresos, con casi la mitad del PIB y más del 90% de las exportaciones. Sin embargo, pese a esta riqueza, más de la mitad de la población sigue viviendo en la pobreza. El Papa ha incluido este país en su viaje a África, coincidiendo con el 170 aniversario del inicio de la evangelización en Guinea Ecuatorial.