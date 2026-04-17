Magyar denuncia la destrucción de documentos confidenciales del Gobierno de Orbán

Péter Magyar, ganador de las elecciones húngaras, ha afirmado este viernes que la Administración saliente del primer ministro Viktor Orbán está destruyendo documentos sensibles y confidenciales. El político conservador, líder del partido Tisza, que derrotó ampliamente el pasado domingo al veterano nacionalpopulista, que llevaba 16 años en el poder, ha insinuado que el equipo saliente busca evitar investigaciones sobre corrupción. “La destrucción de la evidencia daña al Estado húngaro“, ha declarado Magyar en un vídeo publicado en su página de Facebook, en el que ha anunciado la puesta en marcha de una web para que funcionarios y ciudadanos anónimos puedan denunciar casos de malas prácticas.

El partido Tisza ha asegurado que está recibiendo informes de que se están destruyendo documentos en ministerios, oficinas gubernamentales, incluida la Oficina Judicial Nacional, y empresas que florecieron bajo el gobierno de Orbán, informa Reuters.

El martes, Magyar ya aseguró que el ministro de Exteriores saliente, Péter Szijjártó, estaba destruyendo documentos en el Ministerio de Exteriores en Budapest. Szijjarto ha estado envuelto en un escándalo estas semanas por pasar información confidencial de la UE a Rusia y a su homólogo de Moscú, Serguéi Lavrov, como se publicó en una investigación periodística, que difundió incluso la transcripción de una llamada entre ambos ministros. “Están triturando documentos relacionados con las sanciones [de la UE a Rusia]”, afirmó Magyar.

Mientras, Orbán, que aún está lamiéndose las heridas tras el duro golpe de la derrota, ha asegurado este viernes que reconstruirá su partido, Fidesz, se reorganizará y volverá “más fuerte”. En una entrevista con una radio húngara difundida en sus redes sociales, el político ha negado cualquier irregularidad.

Sin embargo, con los problemas financieros de Hungría, un país de 9,7 millones de habitantes y la 18.ª economía de la UE, el nacionalpopulista —aliado del estadounidense Donald Trump, el ruso Vladímir Putin y el israelí Benjamín Netanyahu, y que hasta ahora había sido modelo (e incluso financiador) para las fuerzas iliberales en Europa— ha reconocido que los informes sobre corrupción y riqueza acumulada de miembros de su partido y de empresarios cercanos a Fidesz probablemente han contribuido a su caída. “Como soy el presidente del partido... debo asumir el 100% ⁠de esta responsabilidad yo mismo”, dijo. Y explicó que Fidesz elegirá a una nueva cúpula en junio.

Con la derrota del político nacionalpopulista se empieza a replantear las relaciones entre la UE y Hungría (mucho tiempo el socio díscolo, que mantenía bloqueada a la Unión en decisiones relacionadas con Rusia y Ucrania). La Comisión Europea mantiene congelados unos 18.000 millones de euros en fondos comunitarios por los incumplimientos de Budapest y su deriva autoritaria. Ahora, Bruselas y Magyar buscan cómo atajar la situación.

Funcionarios europeos han llegado ya a Hungría para analizar los pasos a seguir y empezar a conversar con Magyar antes de que tome posesión como primer ministro (algo que prevé hacer el 9 o el 10 de mayo). Que el Ejecutivo comunitario desbloquee esos fondos es la gran prioridad de Magyar, antiguo miembro del partido de Orbán y hoy parte de la familia política del Partido Popular Europeo (PPE). Queda por ver si Bruselas abrirá la mano y liberará parte de los fondos solo con los anuncios de reformas de Magyar, una vez que asuma el cargo, o esperará a que la nueva Administración ponga en marcha los cambios necesarios.