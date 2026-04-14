Alemania intensifica su cooperación militar con Ucrania y defiende su adhesión a la UE

Merz y Zelenski se han reunido en Berlín para tratar el acuerdo para la producción conjunta de drones de medio y largo alcance

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, han anunciado este martes en Berlín un incremento de la cooperación militar entre los dos países, centrada especialmente en la producción conjunta de drones de medio y largo alcance, de la que Zelenski ha destacado que podría convertirse en “el mayor acuerdo de este tipo en Europa” y del que aún se tienen que fijar plazos y detalles.

“Desde el año 2026 nos hemos convertido en el socio bilateral más importante de Ucrania. Esto se refleja, sobre todo, en nuestro firme apoyo militar. Además, hoy hemos acordado nuevas medidas de apoyo de gran alcance, entre otras cosas en materia de defensa aérea, armamento de largo alcance, drones y munición de artillería”, ha declarado el líder conservador tras su encuentro con Zelenski, en la Cancillería alemana.

“Lo más importante para nosotros es que se trate de una cooperación en el ámbito militar. Se trata, por tanto, de la producción y el suministro de misiles”, ha declarado Zelenski por su parte. “Debemos hacer todo lo posible para que aquí, en Europa, se puedan producir los elementos que son de importancia crítica para nuestra defensa”, ha agregado. En este contexto, ha destacado que Ucrania aporta a Europa su experiencia en el campo de batalla.

En esta línea, se prevé que los Ministerios de Defensa intercambien en el futuro datos del campo de batalla que permitan analizar el uso de los sistemas de armas alemanes en Ucrania, entre ellos obuses y sistemas antiaéreos, de cara a desarrollar nuevos sistemas de armas. “Lo que hacemos en esta cooperación no solo beneficia a la defensa de Ucrania. También nos beneficia especialmente a nosotros, a nuestra seguridad”, ha subrayado Merz, que ha destacado que “ningún ejército en Europa ha sido puesto a prueba en combate en las últimas décadas como el de Ucrania”. “Ninguna sociedad se ha vuelto más resiliente que la de Ucrania. Ninguna industria de defensa se ha vuelto más innovadora que la de Ucrania”, ha apuntado.

Además, Alemania financiará un contrato de Ucrania con la empresa de armamento estadounidense Raytheon, ahora parte del grupo RTX, para el suministro de “varios cientos de misiles Patriot”. Asimismo, el Ministerio de Defensa informó que también se ha acordado con la empresa alemana Diehl Defence la entrega de lanzadores adicionales para los sistemas de defensa aérea Iris-T. “Este proyecto también será financiado por Alemania y mejorará considerablemente la protección de infraestructuras críticas y ciudades”, declaró el ministerio.

Soldados ucranios instalan un puente lanzado con un vehículo blindado durante un ejercicio de entrenamiento, en octubre de 2025 en una localidad no especificada de Ucrania. Global Images Ukraine (Global Images Ukraine via Getty Images)

Si bien Zelenski ha venido en otras ocasiones a la capital alemana, estas son las primeras consultas gubernamentales entre los dos países desde 2004. Los dos mandatarios han recorrido antes de su reunión una muestra de una serie de seis drones de diferente tipo y tamaño que empresas ucranias y germanas producen conjuntamente y que sirven para el reconocimiento y para atacar objetivos en el interior de Rusia.

También se ha mostrado un vehículo terrestre no tripulado que parecía un tanque en miniatura. Un total de ocho fabricantes han mostrado sus productos. Todos de empresas ucranias y alemanas que colaboran en empresas conjuntas, como el fabricante conjunto de drones Quantum Frontline Industries (QFI), que tiene previsto producir en Alemania 10.000 drones destinados a las Fuerzas Armadas de Ucrania y cuyo primer lote se entregó a finales de marzo. Los drones están destinados a ayudar en la defensa de Ucrania, pero algún día podrían acabar también en los arsenales del Ejército alemán, protegiendo el flanco oriental de la OTAN.

Estas aeronaves no tripuladas son muy importantes en la guerra en Ucrania. El frente está dominado actualmente por drones y máquinas robóticas terrestres. De hecho, el lunes el presidente ucranio anunció que, por primera vez, su ejército ha tomado una posición rusa empleando exclusivamente unidades robotizadas.

Pero para que Ucrania tenga éxito en esta guerra, es importante también que cuente con los medios económicos necesarios. En este sentido, Merz ha destacado la importancia de liberar rápidamente el crédito de 90.000 millones de euros de ayuda a Ucrania bloqueado en Bruselas por Hungría y el nuevo paquete de sanciones contra Rusia con el que buscan “secar” sus fuentes de financiación.

Hasta el momento, el Gobierno alemán ha apoyado a Ucrania con casi 100.000 millones de euros desde el inicio de la guerra en 2022. Desde entonces, presta ayuda militar, financiera, técnica y humanitaria. Esto incluye también la acogida de más de un millón de refugiados ucranios. Pero entre estos refugiados también se encuentran varones en edad militar a pesar de que la ley marcial de Ucrania prohíbe la salida de hombres de entre 25 y 60 años.

Consciente de ello, Merz ha declarado que los dos mandatarios trabajan “estrechamente” para facilitar el regreso de estos ciudadanos. “Hemos dejado claro una vez más que apoyamos los esfuerzos de Ucrania por reducir la salida del país de hombres ucranios en edad de servicio militar”, ha señalado el canciller. “Esto es indispensable para garantizar la capacidad de defensa, la cohesión social y también la reconstrucción de Ucrania. Necesitamos avances rápidos y tangibles en este sentido, también en interés de ambas partes”, ha recalcado.

Respecto a las negociaciones entre Ucrania, EEUU y Rusia, que parece que se han pospuesto por la guerra en Irán, Merz ha insistido una vez más en que no pueden llevarse a cabo sin contar con los europeos. “Europa debe estar presente”, ha afirmado. Mientras, ha defendido la entrada de Ucrania en la Unión Europea, que ha calificado como “estratégicamente importante” para la seguridad de Europa.

“Queremos mostrar a Ucrania el camino para que, paso a paso, se acerque a la Unión Europea. No se trata de una adhesión de segunda clase, sino de un proceso de aproximación. Y en este proceso, Ucrania debe cumplir con una serie de requisitos, y la Unión Europea también debe cumplir con una serie de requisitos”, contestó al ser preguntado al respecto. “Ucrania, y también la población de Ucrania, deben saber que su futuro está, si así lo desean, en Europa. Y para ello queremos allanar el camino ahora, sabiendo que aún quedan algunas tareas por cumplir por ambas partes”, ha señalado el canciller alemán.