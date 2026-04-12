Consecuencias del varapalo a la internacional populista en Hungría

Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Viktor Orbán era un enérgico y talentoso dirigente estudiantil anticomunista cuando cayó el Muro. Estudió en Oxford con una beca de George Soros, y a su vuelta fundó Fidesz, un partido liberal y europeísta. Pero no conseguía ganar las elecciones y con la Gran Recesión se pasó al lado oscuro: protagonizó un giro brusco, feroz, brutal hacia la derecha más radicalizada. En 2010, con Hungría metida en una profunda crisis, alcanzó al fin el poder. Ya no lo soltó: inició una demolición sistemática de la democracia y el Estado de derecho que aparece destacada en el manual del buen populista.

Se hizo con el poder judicial, colonizó las instituciones independientes, tomó los medios de comunicación, puso a sus amigos al frente de las grandes empresas. A sus 62 años, acumula 16 años seguidos en el poder: nadie se acerca a esos números en Europa. En esa metamorfosis, Orbán se convirtió en un fiero antieuropeo y en un arquetipo de ultraderechista exitoso, sobre todo en el Este de Europa. Esa era toca a su fin.

El líder húngaro infestó de corrupción todo el Estado. Encontró una veta de oro en las políticas contra la migración, a pesar de que su país pierde población a espuertas. Y se convirtió en el prototipo de populista más allá incluso de la UE: “Es un héroe” ha dicho de él Steve Bannon, spin doctor del trumpismo; “es como si fuéramos gemelos”, ha asegurado el propio Donald Trump. Putin y Xi han sido menos explícitos, pero se han apoyado en él una y otra vez para afianzar sus intereses en Europa.

Por todo eso, la derrota de Orbán tiene una lectura doble. Uno: es un revés de primera división para la internacional ultraderechista, que le considera un modelo de éxito. Y dos: abre un nuevo ciclo político en Europa, donde los ultras se han llevado ya varios reveses pero ninguno como este.

Además, todo el mundo está a la espera de las presidenciales francesas de 2027. Con esos comicios entre ceja y ceja, Bruselas consigue sacarse de en medio a un submarino de Trump, Putin y Xi. Orbán ha torpedeado toda la estrategia europea para ayudar a Ucrania. Ha jugado a ser más socio de EE UU, Rusia y China que de la UE. Y ha puesto todas las piedras en el camino imaginables para impedir que la Unión avance hacia la autonomía estratégica en defensa, en energía, en economía y en todas y cada una de las agendas en las que Europa tiene que dar un paso adelante en medio de la revolución geopolítica que se basa en la ley del más fuerte.

Prorruso, protrumpista y prochino, Orbán ha inspirado a otros líderes de la ultraderecha europea, como el eslovaco Robert Fico o el checo Andrej Babis. Ha recibido en esta campaña el respaldo de Trump, de la italiana Giorgia Meloni, del español Santiago Abascal y de Alice Weidel, de Alternativa para Alemania. Los populistas de derechas a ambos lados del Atlántico lo tienen como una especie de modelo. Y ha protagonizado una campaña populista clásica; unas elecciones que presentaba como una suerte de plebiscito entre guerra y paz, con el objetivo de “preservar a Hungría como isla de seguridad y tranquilidad”, con todo tipo de posverdades, incidentes de falsa bandera y continuas acusaciones a Ucrania.

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, en un mitin de Orbán en Budapest el pasado 7 de abril. Denes Erdos (AP)

Durante tres lustros, Orban ha reformado centenares de veces el sistema electoral para darse ventaja, y en los últimos meses ha dado un acelerón en las políticas clientelistas para asegurarse todo tipo de apoyos. Pero al cierre de esta edición tiene claramente las de perder. Las encuestas le daban más de 10 puntos de desventaja respecto a Peter Magyar, un candidato salido de su círculo más íntimo que ha basado su campaña en fieras acusaciones de corrupción. Y los primeros resultados son demoledores.

Magyar, un conservador o ultraconservador de libro, ha conseguido reunir al centroderecha y al centroizquierda a su alrededor para echar a Orbán. Hungría supone solamente el 1,1% del PIB europeo, y menos del 2% de su población, pero estamos hablando de las elecciones más importantes en la UE en 2026: de alguna manera, esos comicios miden la altura de la ola ultra en suelo europeo.

Estas son, grosso modo, las consecuencias de la derrota de Orbán:

Europa. Es un espectáculo teatral ver entrar a Orbán en la sede de las instituciones europeas como si fuera la Estrella de la Muerte. Este Darth Vader moderno es una especie de caballo de Troya en la UE. Está frontalmente enfrentado a Bruselas, que mantiene congelados unos 15.000 millones en fondos europeos por la deriva iliberal de Hungría y la falta de controles en el gasto. Es una piedra en el zapato en las políticas migratorias, en todo lo relativo al poder judicial o a los derechos de las minorías. Abandera la internacional populista en Europa, hasta el punto de que J. D. Vance, el vicepresidente de EE UU, ha hecho campaña a su favor en Budapest: el propio Orbán califica a Hungría de “democracia iliberal”, defensora de los valores familiares cristianos tradicionales.

Ha seguido comprando energía a Rusia a pesar de las sanciones. Ha torpedeado la ayuda financiera y militar a Ucrania una y otra vez. Se le ha acusado repetidamente de revelar información confidencial al Kremlin. “Si gana redoblará su enfrentamiento con la UE. Pero si pierde seguirá dando guerra, porque salvo derrota colosal controlará aún algunas instituciones. Pero esa derrota puede suponer el inicio de un ciclo muy positivo en Europa, la primera señal de que el péndulo está girando y la ola populista está tocando techo, y la posibilidad de avanzar en agendas fundamentales para las que faltan consensos por posiciones como las de Hungría”, contaban fuentes europeas el pasado viernes.

Bruselas ha tenido que optar por las cooperaciones reforzadas y las coaliciones de voluntarios ante la oposición de Orbán (y sus socios de Visegrado) en capítulos decisivos de los últimos tiempos. La UE ha sorteado así el bloqueo húngaro para blindar a Ucrania y dar pasos hacia la autonomía estratégica y desvincularse de la defensa estadounidense y de la energía barata de Rusia. Sin Orbán, todo eso va a resultar más sencillo: Magyar ha prometido reorientar las políticas europeas de Hungría.

Pero quizá no sea tan fácil. Una encuesta del European Council on Foreign Relations (ECFR, un think tank) revela que tres de cada cuatro húngaros está a favor de la UE; dos tercios quieren estrechar lazos con la Unión e incluso se muestran partidarios de entrar en el euro. “Pero los socios europeos no deberían esperar un giro radical, especialmente en materia de política exterior y Ucrania; ahí hay todavía una gran división en la sociedad”, señala Piotr Buras, del ECFR.

Estados Unidos, Rusia, China. La política de apaciguamiento con Trump de la jefa de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha dado malos resultados en el último año, pero Trump tiene en Orbán (y en otros líderes populistas) un ferviente defensor. El fenómeno MAGA y el mismo Trump llevan años enamorados de él. Orbán ha financiado sus think tanks y fue una inspiración para el Proyecto 2025, que aupó a Trump a su segundo mandato. Y es aún más favorable a Vladímir Putin; ha torpedeado repetidamente todas las maniobras de Bruselas contra Rusia en plena guerra en Ucrania, le ha servido en bandeja información delicada, le ha comprado petróleo y se ha reunido con él a pesar de la guerra.

Orbán, reunido con Vladímir Putin en el Kremlin, en Moscú, el 28 de noviembre de 2025. ALEXANDER NEMENOV / POOL (EFE)

El tercer vértice del triángulo de las Bermudas húngaro es China: también Xi Jinping ha concentrado en Hungría buena parte de sus inversiones en la UE. Hace un par de años invirtió más en ese pequeño país, que es su puerta de entrada en el mercado europeo, que en Francia, Alemania y Reino Unido juntos.

Modelo para armar. “Orbán es uno de los líderes morales del mundo”, resume Bannon con ese característico parloteo gaseoso de los trumpistas. Aunque se incrustó durante años en el Partido Popular Europeo, cuando le expulsaron consiguió formar un grupo sólido en la Eurocámara, los Patriotas, y es un modelo para los populistas españoles de Vox (a quienes ha otorgado créditos millonarios), para los checos, para los eslovacos, hasta para los alemanes.

La derrota pone de manifiesto que estar tocado por la varita de Trump ya no suma. Es un pinchazo para la marea etnonacionalista y el denominado “autoritarismo competitivo”, que está más allá del 25% en muchos países del continente. “Si finalmente es derrocado ciega una puerta a los populismos y abre un camino para una UE más fuerte”, resume Zslyke Csaky, del Center for European Reform de Londres, con las elecciones francesas en el horizonte y la necesidad de apretar los dientes en Ucrania, en Gaza y en Irán.

Contramodelo. Para los ultras, Orbán es un héroe; para los liberales es el tipo que consiguió convertir una democracia en una autocracia a partir de medidas supuestamente democráticas y con suculentos fondos europeos. Si se confirma su victoria, Peter Magyar se convertiría así en un contramodelo, en una especie de paradigma de cómo batir a uno de los populistas más exitosos del mundo.

Uno: hace falta un candidato carismático, hábil, que brilla en los mítines y en las redes sociales. Dos: ese líder tiene que hablar tan claro como los ultras; Magyar lleva dos años denunciando la corrupción de Orbán, y las críticas a la podredumbre moral del régimen han atraído a parte de los indecisos, a los jóvenes, a las regiones menos favorecidas. Tres: más que ideas abstractas, Magyar ha ido directamente a una diana, la economía y el poder adquisitivo.

Hungría lleva tres años prácticamente estancada, cuando sus vecinos, en especial Polonia, van como un tiro. El clientelismo y la malversación de fondos europeos, subraya Magyar, son parte fundamental de la anemia económica húngara. El país tiene 7,5 millones de habitantes y su población se ha reducido por la emigración y a pesar de las políticas de natalidad.

La inflación se disparó con la covid y la guerra de Ucrania. El salario medio es de poco más de 1.000 euros, el tercero más bajo de la Unión, y la renta per cápita es el 75% de la media europea. El desempleo es de apenas el 5%, pero está en el nivel más alto en 10 años. La deuda pública está en el 75% del PIB, por debajo de la media europea, pero los intereses de la deuda suponen una partida equivalente al gasto en sanidad y duplican el de educación, dos políticas que provocan un gran descontento social.

Orbán ha experimentado con un cóctel de políticas económicas que incluye políticas industriales nacionalistas, una agresiva rebaja de impuestos a algunos colectivos para apuntalar sus posibilidades electorales, energía barata procedente de Rusia y grandes inversiones chinas. No ha funcionado. En parte porque Bruselas mantiene congelados los citados 15.000 millones, una cantidad enorme para una economía tan pequeña. Magyar promete reformas, un desbloqueo de los fondos europeos y acabar con la corrupción. A partir de este lunes, veremos si Hungría consigue pasar de las musas al teatro.