Vídeo | Hungría se enfrenta a sus elecciones más decisivas de los últimos 16 años

El primer ministro Viktor Orbán, cuyos vínculos con la Rusia de Vladímir Putin son más estrechos que con sus socios de la UE, encara una posible derrota

El primer ministro Viktor Orbán ha moldeado Hungría a su antojo: controla medios, justicia y contrapoderes, mientras estrecha lazos con Rusia, China y el entorno de Trump. El país se ha convertido en un socio incómodo para la UE, bloqueando sanciones y priorizando el gas ruso. Por primera vez en 16 años, Orbán corre el riesgo de perder el poder en las elecciones del próximo 12 de abril. La incógnita es si su antiguo aliado y ahora principal rival, Péter Magyar, logrará reorientar el rumbo de Budapest y abrir una nueva etapa proeuropea.

Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto Emove Hub que, además de EL PAÍS, incluye a Balkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Letonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Bélgica) y Telex (Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.