Última hora del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Los hutíes de Yemen se suman a la guerra de Irán con el lanzamiento de un misil contra Israel
Un ataque con misiles iraníes contra una base en Arabia Saudí hiere a 12 soldados estadounidenses | Washington espera que la guerra termine en “semanas, no meses”
Momentos clave
Los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado la autoría del lanzamiento de un misil contra territorio israelí en las últimas horas, el primer ataque a Israel de esta milicia yemení financiada y apoyada por Irán desde que comenzó la guerra hace un mes. La entrada de los hutíes al conflicto puede perturbar aún más el comercio mundial, dada su capacidad para amenazar la navegación por el mar Rojo, que da acceso al canal de Suez. Además, 12 soldados estadounidenses han resultado heridos esta noche en un ataque iraní con misiles contra la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudí, según han informado fuentes estadounidenses. También durante la madrugada Israel ha lanzado nuevos ataques “por todo Teherán”, mientras que ha interceptado al menos una andanada de misiles iraníes en el centro del país. En el plano diplomático, el enviado de la Casa Blanca para las conversaciones con Irán, Steve Witkoff, ve posible una reunión entre Estados Unidos y la República Islámica esta semana. Poco antes, el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, ha afirmado que espera que la guerra termine en “semanas, no meses”.
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Daños significativos en el aeropuerto internacional de Kuwait tras un ataque con drones
La autoridad de la avión civil de Kuwait acaba de informar de varios ataques con drones contra el aeropuerto internacional de Kuwait. Según ha informado el organismo a la agencia estatal de noticias, no se han registrado heridos, pero los drones sí han causado “daños significativos” a los sistemas de radar del aeródromo. Kuwait, aliado de EE UU, ha sufrido multitud de ataques por parte de Irán desde el inicio de la guerra hace un mes. (Reuters)
En junio de 2014, Barack Obama dijo: “Es más difícil acabar las guerras que empezarlas”. La suya, heredada, era entonces la de Afganistán. Y aún faltaban más de siete años para el día de finales de agosto de 2021 en el que Estados Unidos, con Joe Biden de comandante en jefe, se retiró del país centroasiático en mitad del caos.
En detalle | Por qué es importante la entrada de los hutíes de Yemen en la guerra
El ataque con misiles contra Israel reivindicado esta madrugada por los hutíes de Yemen amenaza con abrir un nuevo frente para Israel y EE UU en la guerra de Irán, uno que podría tener también consecuencias negativas más allá de la región. Durante la guerra de Gaza, los hutíes ya demostraron que sus proyectiles pueden llegar a Israel, pese a los cerca de 2.000 kilómetros que hay entre ambos países.
Además de contribuir a alargar el conflicto actual, su participación puede provocar otro tapón en un importante corredor marítimo, el paso por el estrecho de Bab al Mandab, que une el golfo de Adén con el mar Rojo, que a su vez da acceso al canal de Suez, un paso en Egipto por el que transita buena parte del comercio de mercancías mundial, punto de cruce hacia el Mediterráneo, y por tanto a Europa, para las exportaciones procedentes de Asia. Así, las costas oriental y occidental de la península arábiga, importantes corredores marítimos para materias primas y bienes esenciales en el mundo, el estrecho de Ormuz y el mar Rojo, estarían bajo amenaza.
Tailandia afirma haber acordado con Irán la navegación de sus petroleros por el estrecho de Ormuz
El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, ha afirmado este sábado que su gobierno ha acordado con Irán la navegación de los petroleros tailandeses por el estratégico estrecho de Ormuz. “Recientemente, las negociaciones exitosas con Irán han permitido que los petroleros tailandeses transiten con seguridad por el estrecho de Ormuz, lo que ha aliviado las preocupaciones sobre el suministro de crudo y ha agilizado la entrega de petróleo a Tailandia”, dijo Anutin en una rueda de prensa.
Los países asiáticos se están viendo muy perjudicados por el cierre del estrecho de Ormuz, por el que transita un 20% del petróleo mundial, especialmente el destinado a Asia, lo que ha provocado problemas de suministro en países como Filipinas o India.
Irán anunció el martes en la ONU que los buques “no hostiles” que no participen ni apoyen ataques a Irán pueden transitar por el estrecho de Ormuz, siempre que se coordinen con las autoridades iraníes. (EFE)
Los hutíes de Yemen reivindican el lanzamiento de su primer misil contra Israel en la guerra de Irán
Los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado la autoría del lanzamiento de un misil contra territorio israelí en las últimas horas, el primer ataque a Israel de esta milicia yemení financiada y apoyada por Irán desde que comenzó la guerra hace un mes. Los hutíes han justificado el ataque, que no ha causado heridos dado que el misil ha sido interceptado, en los constantes ataques israelíes a las infraestructuras civiles de Irán, Líbano, Irak (en este país operan milicias prorianíes) y los territorios palestinos. Añaden, además, que continuarán ejecutando operaciones de este tipo hasta conseguir sus objetivos, que no detallan, y “hasta que cese la agresión contra todos los frentes de la resistencia” (Palestina, Irán, Líbano, Irak).
En su declaración, los hutíes hacen referencia al comunicado del viernes en el que afirmaban “tener el dedo en el gatillo” y señalan que han ejecutado su “primera operación militar”, “un bombardeo de misiles balísticos contra objetivos militares israelíes estratégicos en el sur de la Palestina ocupada”. Afirman que la operación tuvo éxito, aunque Israel informó de haber interceptado el ataque.
Un herido en un ataque iraní con drones en un puerto de Omán
Un trabajador del puerto de Salalah, en Omán, ha resultado herido esta madrugada en un ataque de drones, supuestamente iraníes, que ha dañado, además, una de las grúas de la infraestructura, según ha informado el Gobierno omaní.
Pese a que Omán ha actuado como mediador entre EE UU e Irán tanto en el actual conflicto como en el pasado, no se ha librado de los ataques iraníes desde que EE UU e Israel comenzasen los ataques sobre Irán hace exactamente un mes.
Cinco heridos en un incendio provocado por los restos de un misil en Abu Dabi
Al menos cinco personas han resultado heridas como consecuencia de un incendio declarado este sábado en una zona comercial de Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU), y que ha sido provocado por los restos de un misil interceptado. El emirato ha sufrido ataques por parte de Irán por ser aliado de EE UU y albergar en su territorio bases americanas.
“Las autoridades confirman que cinco personas de nacionalidad india han sufrido lesiones de moderadas a leves por el incidente”, ha informado la oficina de medios de Abu Dabi. Los restos del misil interceptado han caído sobre la Zona Económica Califa Abu Dabi, cerca del puerto Califa, al sur de la capital emiratí.
El viernes, el Ministerio de Defensa de EAU informó de la intercepción de seis misiles balísticos y nueve drones de origen iraní. (EP)
Irán lanza una nueva andanada de misiles contra el centro de Israel
Israel ha sufrido esta madrugada un nuevo ataque iraní con misiles. Aunque los proyectiles han sido interceptados, sus restos han caído sobre puntos del centro del país, causando daños materiales, pero no heridos, según han informado los servicios de emergencias. Previamente, sobre las cinco de la madurgada, han sonado las alarmas en buena parte del centro de Israel por la detección de misiles balísticos que se dirigían a la zona.
Israel afirma haber identificado el lanzamiento de un misil desde Yemen
El ejército israelí ha informado a primera hora del sábado que ha identificado el lanzamiento de un misil desde Yemen, la primera vez que un artefacto de este tipo proviene de este país desde que estalló la guerra. El lanzamiento se produce horas después de que los hutíes, alineados con Irán, declararan el viernes estar preparados para actuar si continuaba lo que el grupo denominó como una escalada contra Irán y el “eje de la resistencia”.
Medios locales israelíes han señalado que el ataque, dirigido contra el sur de Israel, no ha provocado heridos.
El ataque se produce tras la advertencia lanzada este viernes por los rebeldes, que han asegurado estar “listos” para participar en la guerra en curso en Oriente Próximo. “Tenemos el dedo en el gatillo para una intervención militar directa”, ha señalado su portavoz de operaciones militares, Yahya Sari, en un comunicado. (Agencias)
Un ataque iraní con misiles contra una base en Arabia Saudí hiere a 12 soldados estadounidenses
Doce soldados estadounidenses resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, en un ataque militar iraní contra la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudí, según informó un funcionario estadounidense a Reuters el viernes.
Estas últimas bajas se suman a los más de 300 militares estadounidenses heridos desde que comenzó la guerra contra Irán el 28 de febrero. El viernes, el Ejército estadounidense informó que 273 de ellos ya se habían reincorporado al servicio. Trece soldados estadounidenses han muerto en el conflicto. (Reuters)
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad del conflicto de Oriente Próximo de este sábado. En las últimas horas, 12 soldados estadounidenses destinados en una base de Arabia Saudí han resultado heridos en un ataque iraní contra la base aérea Príncipe Sultán. Así, más de 300 militares estadounidenses han resultado heridos en la guerra de Irán, donde además han muerto 13 soldados.
Además, por primera vez desde que comenzó la guerra el pasado 28 de febrero, Israel dice haber interceptado un misil procedente de Yemen, un país en parte controlado por los rebeldes hutíes, financiados y apoyados por Irán, que poco antes habían advertido que tenían “el dedo en el gatillo”
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