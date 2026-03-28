Última hora del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Los hutíes de Yemen se suman a la guerra de Irán con el lanzamiento de un misil contra Israel

Un ataque con misiles iraníes contra una base en Arabia Saudí hiere a 12 soldados estadounidenses | Washington espera que la guerra termine en “semanas, no meses”

Momentos clave Momentos clave Hace 33min En detalle | Por qué es importante la entrada de los hutíes de Yemen en la guerra

Los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado la autoría del lanzamiento de un misil contra territorio israelí en las últimas horas, el primer ataque a Israel de esta milicia yemení financiada y apoyada por Irán desde que comenzó la guerra hace un mes. La entrada de los hutíes al conflicto puede perturbar aún más el comercio mundial, dada su capacidad para amenazar la navegación por el mar Rojo, que da acceso al canal de Suez. Además, 12 soldados estadounidenses han resultado heridos esta noche en un ataque iraní con misiles contra la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudí, según han informado fuentes estadounidenses. También durante la madrugada Israel ha lanzado nuevos ataques “por todo Teherán”, mientras que ha interceptado al menos una andanada de misiles iraníes en el centro del país. En el plano diplomático, el enviado de la Casa Blanca para las conversaciones con Irán, Steve Witkoff, ve posible una reunión entre Estados Unidos y la República Islámica esta semana. Poco antes, el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, ha afirmado que espera que la guerra termine en “semanas, no meses”.

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