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Dos muertos al chocar un avión contra un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia (Nueva York)

Las autoridades han cerrado el aeródromo tras el accidente, cuyas causas se desconocen

Los servicios de emergencia trabajan en los restos del avión siniestrado en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, este lunes.Bing Guan (REUTERS)
Reuters
Nueva York -
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Al menos dos personas han muerto y otras dos han resultado heridas este lunes al chocar un avión de la aerolínea Air Canada que acababa de aterrizar contra un camión de bomberos que estaba atendiendo otra emergencia en el aeropuerto internacional de LaGuardia, en Nueva York. Las autoridades han cerrado el aeródromo, uno de los tres que dan servicio a la ciudad, hasta dentro de varias horas, por lo que se están produciendo cancelaciones y muchos vuelos están siendo desviados.

El aparato, un CRJ-900, acababa de tomar tierra procedente de Montreal cuando ha chocado contra el camión a una velocidad de aproximadamente 39 kilómetros por hora. Pese a la escasa velocidad, el morro de la aeronave ha quedado completamente destrozado.

El avión siniestrado era operado por la compañía Jazz, filial regional de Air Canada, y llevaba 76 pasajeros a bordo, así como cuatro tripulantes. No se ha informado de heridos entre los pasajeros.

Por el momento, ni las autoridades de la ciudad ni de los servicios de emergencias han hecho declaraciones sobre las posibles causas del accidente. Según la Administración Federal de Aviación (FAA, en sus siglas en inglés), el aeropuerto, uno de los tres que dan servicio a Nueva York, permanecerá cerrado hasta las 14.00 de este lunes (hora local, 19.00 en la España peninsular). Los vuelos que tenían previsto aterrizar en el aeródromo están siendo desviados a otros aeropuertos o devueltos a sus lugares de procedencia.

El aeuropuerto de LaGuardia es transitado por unos 30 millones de pasajeros anualmente, según la autoridad aeroportuaria de Nueva York.

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