El coste de la guerra contra Irán se dispara en Estados Unidos

Estados Unidos, el país con mayor presupuesto militar del mundo —casi un billón de dólares: 901.000 millones aprobados para 2026—, comenzó la guerra en Irán ya con un déficit en sus fondos para comprar munición. Los gastos van ahora camino de dispararse: altos cargos del Pentágono informaron a un grupo de senadores de que el coste de los seis primeros días de guerra (y ya van 12) alcanzó los 11.300 millones de dólares [unos 9.800 millones de euros].

El cálculo de los altos cargos, presentado en una sesión a puerta cerrada a legisladores de ambos partidos, no incluye costes como el almacenamiento de material militar y el despliegue de personal, en los que ha incurrido el Departamento de Defensa que encabeza Pete Hegseth para preparar la ingente operación militar Furia Épica en Oriente Próximo. Esos gastos elevarán notablemente el total una vez que se incorporen a la factura de los primeros seis días de la operación, según ha adelantado The New York Times.

Se trata del primer cálculo detallado que reciben los legisladores desde que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero su ofensiva contra Irán, en el comienzo de una guerra que ya se ha extendido a otros países de la zona, ha disparado los precios del petróleo y amenaza con poner patas arriba la economía.

Aunque la legislación estadounidense estipula que es el Congreso el organismo encargado de aprobar la entrada en una guerra, la Administración de Donald Trump no solicitó permiso previo al Capitolio, que sigue sin autorizar formalmente el conflicto.

Las cifras que han circulado en esa sesión a puerta cerrada son muy superiores a las que habían calculado los expertos. El Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS) estimó la semana pasada que durante las primeras 100 horas de la ofensiva Estados Unidos incurrió en un gasto de 3.700 millones de dólares, o 891,4 millones de dólares diarios. Los nuevos datos sitúan ese coste en más del doble, 1.883,3 millones de dólares diarios.

En comparación, el despliegue militar que Estados Unidos mantuvo en el Caribe para presionar a Venezuela y que culminó con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero supuso un coste de 2.900 millones de dólares, según los cálculos publicados por la agencia de noticias Bloomberg.

Buena parte del gasto en la operación Furia Épica parece dedicado a munición. En los dos primeros días de guerra, según el periódico The Washington Post, el Pentágono consumió 5.600 millones de dólares en municiones. En esa primera ronda de ataques las tropas estadounidenses utilizaron bombas de nueva generación como la planeadora de precisión AGM-154, que cuesta más de 836.000 dólares la unidad.

Desde entonces, forzado en parte por el alto coste y en parte por la necesidad de no vaciar sus arsenales ―y tras haber declarado que ha alcanzado el dominio aéreo en los cielos iraníes―, el Departamento de Defensa ha anunciado que ha pasado a usar bombas convencionales ―de 250 kilos y una tonelada―, de las que dispone en abundancia. Son menos caras de producir, pero también menos precisas en su recorrido. El propio presidente Donald Trump ha reconocido que los niveles de reserva del ejército de algunas de sus bombas más avanzadas “no están donde querríamos que estuvieran”.

Eso no solo es un problema para las bombas más avanzadas. También para los interceptores y los sistemas de defensa antiaérea. Según The Washington Post, que cita como fuentes a altos cargos, el Pentágono ha desplazado a Oriente Próximo partes del sistema de Defensa Aérea Terminal a Gran Altitud (THAAD, por sus siglas en inglés) que instaló en Corea del Sur en 2016, con un enorme coste político debido a las protestas de China, que temía que ese equipamiento se utilizara contra ella. Según The Wall Street Journal, las fuerzas estadounidenses también trataban de sustituir a toda prisa un radar THAAD dañado por un dron iraní en Jordania.

El Departamento de Defensa, según la revista especializada Stars and Stripes, está recurriendo a interceptores antimisil Patriot que mantenía en el Indo-Pacífico para contrarrestar los proyectiles iraníes.

Según recuerda Tom Karako, director del proyecto de Defensa de Misiles del CSIS, en enero el Congreso estableció que su asignación de fondos para munición del Departamento de Defensa en 2026 era 28.800 millones de dólares menor de lo que el Pentágono había solicitado, porque la petición se presentó demasiado tarde. “Partimos de salida con un déficit de 28.800 millones de dólares solo en munición, y cada día se gastan al menos 1.000 millones de dólares en combustible para aviones y todas esas operaciones. Ya de por sí, aunque no desarrollásemos esta operación, necesitaríamos un presupuesto suplementario para munición”, apuntaba en un evento la semana pasada.

En los pasillos del Congreso ya se empieza a dar por seguro que el Pentágono presentará, antes o después, una solicitud de fondos suplementarios, que podría rondar los 50.000 millones de dólares.

El experto del CSIS calcula que, si la guerra contra Irán se alarga, esa cifra puede quedarse corta. “La combinación de ese déficit muy significativo en municiones, combinado con nuestros gastos actuales y nuestros gastos en la operación hacen pensar que será imperativo aprobar fondos suplementarios muy amplios. Estoy hablando de cientos de miles de millones”, sostuvo Karako.