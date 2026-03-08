Los Verdes revalidan en las urnas su liderazgo en el rico Estado alemán de Baden-Württemberg, según los primeros sondeos

Los seguidores de Cem Özdemir, candidato del partido Los Verdes en las elecciones estatales de Baden-Wuerttemberg (Alemania), reaccionan a los sondeos a pie de urna que les dan la victoria, este domingo.

El partido de Los Verdes ha sido la formación más votada este domingo en las elecciones de Baden-Württemberg, en el sur de Alemania, con un 32% de los votos, seguida muy de cerca de la Unión Cristianodemócrata (CDU) con un 29%, según los primeros sondeos tras el cierre de las urnas. En tercera posición se situó el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) con un 17,5%, seguido del Partido Socialdemócrata (SPD) con un 5,5%, indica la encuesta a pie de urna de la cadena pública alemana ARD.

Los ecologistas logran, si se confirman los datos, mantenerse en el poder de un Estado federado que hasta 2011 había estado tradicionalmente en manos de la CDU, con la que gobiernan ahora en coalición.

La gran popularidad de su candidato Cem Özdemir, presidente federal del partido de 2008 a 2018 y antiguo ministro de Agricultura de Alemania (2021-2025), aunque lejos de su predecesor Winfried Kretschmann, fue determinante en una campaña electoral muy reñida en las últimas semanas y que estuvo centrada en la economía, ya que se trata de una región muy dependiente de las exportaciones y afectada por la crisis de la industria automotriz.

El Partido Socialdemócrata (SPD) tradicionalmente nunca ha tenido mucho apoyo en este Estado, mientras que a AfD le ha pasado factura verse envuelta en la recta final en nuevas acusaciones de nepotismo contra su candidato, Markus Frohnmaier, después de que saliera a la luz que su esposa, su padre y su hermana trabajan o han trabajado para otros diputados de AfD. Tampoco fue bien visto que se retirara del mitin final de campaña.

El candidato principal de Los Verdes, Cem Özdemir, vota en un colegio electoral de Stuttgart, este domingo. Wolfgang Rattay (REUTERS)

Los ecologistas seguirán gobernando un Estado en el que hicieron historia en 2011 al conseguir por primera vez situar a uno de sus candidatos al frente de uno de los länder alemanes. Winfried Kretschmann, más centrado en la economía que en la línea de protección del clima y que en los últimos tiempos ha abogado por una política migratoria más estricta que su partido a nivel federal, ha gobernado durante 15 años en la región, vecina de Baviera.

A sus 77 años, después de tres legislaturas de Gobierno de coalición ―la primera con los socialdemócratas y las dos siguientes con los conservadores― y con unos elevados índices de aprobación, que en algunos momentos llegaron hasta el 84%, decidió no presentarse a la reelección.

Baden-Württemberg tiene mucho peso en Alemania. Es el tercer Estado más grande en superficie, con 11,2 millones de habitantes, y registró en 2024 un producto interior bruto (PIB) de unos 650.000 millones de euros, según la Oficina Federal de Estadística, lo que supone más del 15% del rendimiento económico total de Alemania. Grandes empresas como los fabricantes de automóviles Mercedes y Porsche, el proveedor automotriz Bosch o la empresa de software SAP tienen sus sedes en este Estado, cuya capital es Stuttgart.

También es conocido por su entramado de pequeñas y medianas empresas con numerosos líderes mundiales en sectores especializados y nichos de mercado. Asimismo, si bien la tasa de desempleo, que se sitúa actualmente en el 4,8%, está muy por debajo de la media federal del 6,6%, se trata del nivel más alto de desempleo desde 2007, es decir, desde hace casi 20 años.

Estas elecciones, en las que estaban llamadas a las urnas 7,7 millones de personas ―el censo más elevado tras reducirse la edad para votar de los 18 a los 16 años―, suponen el pistoletazo de salida para un año con un total de seis elecciones regionales. En dos semanas se celebrarán elecciones en Renania-Palatinado, y en septiembre en Sajonia-Anhalt, Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental.