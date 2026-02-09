Más de 50 migrantes muertos, entre ellos dos bebés, al volcar el bote de goma en el que viajaban frente a la costa de Libia

Un cayuco con 64 personas a bordo, entre ellas diez menores, llega el sábado a la isla canaria de El Hierro.

Dos mujeres son las únicas supervivientes de un accidente que eleva a 375 los fallecidos este mes en naufragios, según la ONU

Cincuenta y tres personas, entre ellas dos bebés, han muerto o están desaparecidas después de que el bote de goma en el que intentaban llegar a Europa volcara frente a la costa de Libia, según ha informado este lunes un portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, vinculada a la ONU). La embarcación, que transportaba a 55 migrantes, se hundió al norte de Zuwara apenas seis horas después de partir. Solo dos mujeres, de nacionalidad nigeriana, pudieron ser salvadas por los equipos de rescate. Una de ellas perdió a su esposo; la otra contó que sus dos bebés habían caído al mar durante el naufragio.

Según los relatos de las supervivientes, el bote, que transportaba a migrantes de varias nacionalidades africanas, había partido de Al Zawiya, en Libia, sobre las 23.00 del domingo. Aproximadamente seis horas después empezó a llenarse de agua y volcó.

Los datos de la OIM muestran que, solo en este mes de enero, al menos 375 migrantes murieron o desaparecieron en los naufragios llamados “invisibles” en el Mediterráneo central, en medio de condiciones climáticas extremas, aunque los expertos de la organización calculan que la cifra real de muertos es de varios centenares más. “Estos incidentes repetidos ponen de relieve los riesgos persistentes y mortales que enfrentan los migrantes y refugiados que intentan la peligrosa travesía”, señala la OIM en un comunicado.

Según el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM, más de 1.300 personas desaparecieron en el Mediterráneo central, cuando trataban de llegar al continente europeo, en 2025. La OIM advierte que las redes de trata y contrabando continúan explotando a los migrantes en esta ruta, beneficiándose de cruces peligrosos en embarcaciones no aptas para navegar y exponiendo a las personas a graves abusos.