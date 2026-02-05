La nueva flotilla con ayuda para Gaza zarpará el 29 de marzo desde Barcelona

La Flotilla con ayuda para Gaza, cuyo nombre oficial es Global Sumud Flotilla, ha anunciado este jueves que ya tiene fecha para volver a surcar las aguas del Mediterráneo con rumbo a la Franja: el 29 de marzo. Lo hará desde el puerto de Barcelona, igual que sucedió en la misión que comenzó a finales de agosto del año pasado, pero en esta ocasión el objetivo es más ambicioso. Contará con 100 barcos y 3.000 participantes, frente a los 45 y 450 de la anterior, respectivamente. Incorpora médicos, ingenieros e investigadores de crímenes de guerra para trabajar sobre el terreno y también estará acompañada de un convoy terrestre. Según han asegurado sus organizadores en rueda de prensa, se trata de la “mayor acción humanitaria por Palestina de la historia”.

Desde la sede de la Fundación Nelson Mandela de Johannesburgo, el Comité de Dirección de la Flotilla ha dado a conocer los nuevos detalles de su próxima misión, anunciada a finales de diciembre. “Es una causa para quienes desean levantarse y defender la justicia y la dignidad para todos. Queremos movilizar a la comunidad global para que se una a nosotros”, ha declarado el anfitrión Mandla Mandela, nieto del líder sudafricano que ya participó en el último intento de la organización de romper bloqueo que Israel ejerce sobre la Franja. Junto a él han estado presentes los activistas Thiago Ávila, Saif Abukeshek y Sumeyra Akdeniz Ordu, entre otros. Greta Thunberg, que participó en la junta directiva de la pasada misión, no se ha pronunciado por el momento sobre si se embarcará de nuevo.

Akdeniz ha dejado claro que la ruta que seguirán las 100 embarcaciones será la misma que en la misión anterior. La salida será desde el puerto de Barcelona el 29 de marzo, en un día que será “histórico”, para después poner rumbo a Túnez, Italia y otros puertos del Mediterráneo, donde podrán reponer víveres y arreglar los barcos que sufran cualquier tipo de problema. “Es hora de detener el genocidio. Los bombardeos continúan y los gobiernos occidentales no dicen nada. Esto es una alternativa al plan de Trump, permitiendo que los palestinos sean los que decidan cómo quieren reconstruir su casa”, ha indicado.

Entre los 3.000 participantes habrá, como en la última misión, activistas propalestinos, personas anónimas y conocidas de la sociedad civil, así como comunicadores, pero la novedad que se ha anunciado es que viajarán a bordo “más de 1.000″ profesionales sanitarios, investigadores de crímenes de guerra e ingenieros sostenibles. El objetivo es, además de romper el bloqueo llevando a Gaza ayuda humanitaria, desembarcar y asistir a la población sobre el terreno. Entre las metas está la reconstrucción de escuelas y hospitales, devastados por los bombardeos israelíes. “Este es el enemigo al que nos enfrentamos. No es una persona, es una forma de vida que determina el futuro de otras naciones”, ha indicado Abukeshek.

El comité de dirección de la Global Sumud Flotilla, este jueves en la Fundación Nelson Mandela de Johannesburgo. Siphiwe Sibeko (Reuters)

En paralelo, Akdeniz ha anunciado el “Sumud convoy”, que viajará por tierra atravesando los países del norte de África recogiendo ayuda y medicamentos hasta llegar, si el gobierno egipcio se lo permite, al paso de Rafah, desde donde intentarán reabrir el corredor humanitario para entrar a la Franja de Gaza. También ha añadido que habrá otra expedición terrestre que partirá desde el sur de Asia, pero no ha especificado más detalles. Mandela, por su parte, ha añadido que no descartan que uno de estos convoyes intente entrar en Cisjordania desde la frontera con Jordania.

El pasado 1 de octubre, el ejército de Israel interceptó en aguas internacionales las 45 embarcaciones que englobaban la misión y envió a una prisión de alta seguridad a sus 450 integrantes, entre ellos sanitarios, políticos o periodistas. Tras acusarles de intentar entrar en Israel ilegalmente, pese a que el objetivo público era llegar a costas palestinas, les mantuvo entre dos y doce días en celdas hacinados, sin apenas acceso a médicos ni abogados y con comida caducada. Sobre todos ellos pesa una prohibición de entrar en Israel en los próximos 100 años.

Ante la posibilidad de que la intervención militar pueda a volver a suceder, como ha ocurrido con todas las flotillas previas llevadas a cabo desde 2010, Susan Abdallah, otra de las activistas del comité de dirección presente en la rueda de prensa, ha señalado: “Quizás no hemos llegado hasta ahora a Gaza físicamente, pero hemos llegado al pueblo de Gaza. Saben que nos preocupamos por ellos y que no pararemos hasta que rompamos el bloqueo de verdad”.