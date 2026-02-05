Estados Unidos e Irán se reunirán en Omán en medio de una tensión creciente y separados por un abismo

Tras una semana de tiras y aflojas y cambios sobre el formato y el lugar, Irán y Estados Unidos se sentarán a la mesa de negociaciones este viernes en Omán. Pero lo harán profundamente divididos sobre los temas a tratar —Teherán únicamente quiere hablar de la cuestión nuclear, Washington de los misiles iraníes y su apoyo a grupos armados en la región— y con parte de la flota estadounidense apuntando a territorio iraní y dispuesta a iniciar un ataque con el que ya amenazó el presidente estadounidense, Donald Trump, si la reunión no produce resultados. Estados Unidos e Israel bombardearon en junio del año pasado instalaciones del programa nuclear iraní.

“Las conversaciones [sobre el tema] nuclear con Estados Unidos están previstas en Mascate [la capital omaní] a las 10.00 del viernes [tres horas menos en la España peninsular]. Agradezco a nuestros hermanos omaníes que hayan hecho las preparaciones necesarias”, tuiteó este jueves en la red social X el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi. En principio, se había acordado celebrar la reunión en Estambul y que esta contase también con la participación de países mediadores, entre ellos Turquía, Egipto y Qatar.

Pero este miércoles, Teherán rechazó este formato e insistió en recuperar el utilizado en la ronda de negociaciones de la pasada primavera: conversaciones indirectas en Mascate bajo supervisión omaní, es decir, con los mediadores llevando las propuestas de la delegación iraní ―liderada por Araghchi― a la estadounidense ―presidida por el enviado especial Steve Witkoff, junto al yerno de Donald Trump, Jared Kushner― sin que haya un contacto directo. “Pensábamos que teníamos un foro establecido y acordado en Turquía, que había sido organizado por un número de socios que querían participar”, se quejó el secretario de Estado, Marco Rubio, en la tarde del miércoles.

Poco después, se anunció que Witkoff volvía a Washington y que no habría reunión. “Les dijimos [a los iraníes]: ‘Es esto o nada’. Y ellos dijeron: ‘Ok, pues nada’”, relató una fuente gubernamental de EE UU al portal Axios. No obstante, la Casa Blanca cambió su postura tras la llamada de varios gobiernos árabes, según publica el medio estadounidense.

“Estamos haciendo todo lo posible para reducir las tensiones entre Estados Unidos e Irán sin arrastrar a la región a un nuevo conflicto y al caos. Por el momento, ambas partes se han abierto a la diplomacia. Es un avance positivo. El proceso está vivo, no se ha roto”, explicó el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a los periodistas que lo acompañaban en el vuelo de vuelta desde Egipto, donde concluyó una gira de varios días que también le llevó a Arabia Saudí. El mandatario turco dejó la puerta abierta a que el formato negociador cambie y se amplíe la participación a otros países.

Pero el principal problema es la sustancia de la negociación. Según la cadena catarí Al Jazeera, el lunes, los mediadores (Turquía, Egipto y Qatar) presentaron a las partes una propuesta de solución que pasa por que Irán se comprometa a no enriquecer más uranio durante tres años ―y hacerlo luego a un nivel del 1,5%―, así como a deshacerse de los más de 400 kilos de ese elemento que ha enriquecido al 60% (un nivel no apto para su uso energético y cercano al necesario para fabricar armas atómicas) transfiriéndolos a un tercer país. También se propone que Irán se comprometa a no usar misiles balísticos a menos que sea atacado y a no transferir armas ni tecnología a los grupos armados que apoya en la región, como Hezbolá en Líbano o los hutíes de Yemen. A cambio, se propone un “tratado de no agresión” entre EE UU e Irán.

Teherán ha dicho que está dispuesta a llegar a un acuerdo de no proliferación nuclear a cambio del levantamiento de sanciones, tal y como se hizo en 2015, en un tratado del que se salió Estados Unidos durante la primera presidencia de Donald Trump. Sin embargo, esta vez, Washington exige más para volver al acuerdo con Irán: “Para que las conversaciones lleven a algo significativo, tienen que incluir ciertas cosas, por ejemplo el alcance de los misiles balísticos [de los que Washington exige que se reduzca el rango y arsenal]. Tiene que incluir el patrocinio de organizaciones terroristas; el programa nuclear y el tratamiento de su propia gente [tras la dura represión de las recientes protestas]”, afirmó Rubio.

Sin embargo, el propio Araghchi ya dejó claro que su país no está dispuesto a renunciar a lo que considera sus “capacidades defensivas”. Dentro del régimen hay numerosas divisiones y fracturas, y parte de él ve estas negociaciones como una forma de debilitar al país. “El objetivo principal del enemigo es la rendición de la República Islámica […]. Esto es una lucha sobre quién debe regir: Dios o el tirano”, afirmó un representante de la Guardia Revolucionaria citado por la agencia estatal IRNA. Y en una carta al grupo libanés Hezbolá publicada por la misma agencia, la oficina del líder supremo, Ali Jameneí, este afirma que Irán “está completamente preparado contra las amenazas y los enemigos extranjeros, especialmente EE UU e Israel”.