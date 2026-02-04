Hombres armados asesinan al menos a 170 personas en un pueblo de Nigeria

Hombres armados, presuntamente yihadistas, asesinaron el martes a al menos 170 personas en el pueblo de Woro, en Kwara (Nigeria), según un balance facilitado a Reuters por Saidu Baba Ahmed, diputado regional. El ataque se produjo ante la resistencia de la población local a adoptar la sharia —el código de conducta de la inflexible ley islámica—, según aseguraron algunos vecinos a la citada agencia. Sobre las seis de la tarde, los agresores comenzaron a quemar casas, tiendas e incluso el palacio del rey tradicional, mientras disparaban a los residentes que trataban de escapar de la masacre, explicó Baba Ahmed, quien añadió que continúa la búsqueda de personas desaparecidas.

El Gobierno estatal atribuye el ataque, uno de los más sangrientos llevados a cabo en Nigeria este año, a “células terroristas”. El gobernador del Estado de Kwara, Abdulrahman Abdul Razaq, dijo que se trataba de “una expresión cobarde de frustración por parte de las células terroristas después de las campañas antiterroristas en curso”. Este término engloba tanto a grupos de delincuentes armados que se dedican al pillaje, el secuestro, la extorsión y el asesinato en distintos Estados del centro de Nigeria como a grupos de corte yihadista que operan sobre todo en el norte del país.

Fuentes anónimas citadas por Reuters afirmaron que los agresores procedían del vecino Níger y que en los últimos días habían estado tratando de convencer a la población de que abandonara la Constitución de Nigeria y abrazaran la sharia o ley islámica. Fue su negativa a hacerlo lo que, según estas fuentes, desencadenó la masacre.

En los últimos años los expertos en seguridad vienen alertando de la confluencia entre grupos de delincuentes armados, conocidos como “bandidos” en Nigeria, y células yihadistas vinculadas al grupo insurgente Boko Haram, activo en el noreste del país, y a los grupos que operan en el Sahel, sobre todo el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM, por sus siglas en árabe) y la Provincia de Estado Islámico del Sahel.

El Estado de Kwara, situado en el oeste de Nigeria y fronterizo con Benín, se convirtió en 2025 en escenario habitual de ataques y secuestros por parte de grupos de delincuentes. En respuesta a los mismos y después de que autobuses y escuelas fueran también objetivo de esta violencia, el Gobierno estatal ordenó el pasado año el cierre de 45 centros educativos.

Algunas comunidades, como la de Tsaragi, organizaron manifestaciones populares para protestar por la situación y el Congreso de Jóvenes de Kwara Sur llegó a pedir al presidente nigeriano, Bola Tinubu, que declarara el estado de emergencia. Otros ciudadanos expresaron su malestar a través de las redes sociales con campañas virales como #KwaraIsBleeding (Kwara se está dessangrando) y #SaveKwara (Salvad a Kwara).

El pasado 25 de diciembre, Estados Unidos atacó con misiles a “terroristas de Estado Islámico” en el Estado nigeriano de Sokoto, al noroeste del país, en una operación para la que contó con la colaboración del propio Gobierno nigeriano. Las autoridades de este país confirmaron la existencia en Sokoto de bases de un grupo yihadista llamado Lakurawa que tenía vínculos con la Provincia de Estado Islámico del Sahel.

El presidente estadounidense, Donald Trump, justificó este ataque por las masacres cometidas contra población cristiana en este país, aunque la realidad es que las víctimas de la violencia que sufre Nigeria son tanto cristianas como musulmanas, tal y como ha explicado en múltiples ocasiones el Gobierno nigeriano.

El martes, el general Dagvin R.M. Anderson, responsable del Mando para África de Estados Unidos (Africom), reveló a los periodistas que un “pequeño equipo militar” había sido enviado a Nigeria para combatir la insurgencia yihadista e intensificar así la colaboración en materia de seguridad entre ambos países.