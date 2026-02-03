El exmarido de la antigua primera dama Jill Biden es acusado de asesinar a su esposa

La imputación a William Stevenson llega tras semanas de investigación por la muerte en diciembre de Linda Stevenson

El exmarido de la antigua primera dama de Estados Unidos Jill Biden fue arrestado este lunes por la policía tras ser acusado del asesinato de su actual esposa, según ha adelantado el medio digital Delaware online.

La policía del condado de New Castle explica que William Stevenson, de 77 años, se enfrenta a un cargo de asesinato por la muerte de Linda Stevenson “tras una extensa investigación de varias semanas”.

El cabo Richard Chambers, de la policía del condado de Castle en Delaware, explicó: “El lunes 2 de febrero de 2026, tras una extensa investigación de varias semanas sobre la muerte de Linda Stevenson, de 64 años, detectives de la Unidad de Investigaciones Criminales de la División, en coordinación con el Departamento de Justicia de Delaware, presentaron el caso ante un gran jurado. Como resultado, el Tribunal Superior del Condado de New Castle dictó acusación formal contra William Stevenson, de 77 años, por homicidio en primer grado [asesinato]”.

La policía del condado de New Castle no proporcionó detalles sobre la muerte de la mujer, que tenía 64 años, pero los agentes respondieron a una disputa doméstica el 28 de diciembre en una residencia en el área de Wilmington, donde residía la pareja.

Linda Stevenson fue encontrada inconsciente en la sala de estar y las medidas tomadas por los agentes no pudieron evitar que falleciera. El informe policial hizo constar que su cuerpo fue entregado a la División de Ciencias Forenses de Delaware para la autopsia, un paso que se produce cuando hay sospechas de muerte violenta.

La causa de la muerte no se incluyó en el comunicado sobre el arresto de William Stevenson. La acusación formal del gran jurado este lunes fue el resultado de una extensa investigación de varias semanas sobre la muerte, según informó la policía.

William Stevenson se encuentra detenido en la Institución Correccional Howard Young tras no pagar una fianza de 500.000 dólares en efectivo, según informó la policía.

La esposa de Joe Biden se llamaba Jill Tracy Jacobs antes de contraer matrimonio con el expresidente de Estados Unidos. Jill Biden se casó en febrero de 1970, cuando tenía 18 años, con William Stevenson. Por entonces era estudiante de la Universidad de Delaware.

Poco después, William Stevenson abrió The Stone Balloon Club, que se convirtió en uno de los bares universitarios más populares del país, cerca de la Universidad de Delaware en Newark (Nueva Jersey), donde artistas como Bruce Springsteen, Dave Matthews y The Allman Brothers Band tocaron durante décadas.

Jill y William Stevenson estuvieron casados ​​durante cinco años. En marzo de 1975, Jill conoció a Joe Biden, senador de Delaware. Un par de meses después decidió separarse de William. Jill Biden intentó mantener la mitad de las acciones del bar de moda, pero perdió la demanda en los tribunales.