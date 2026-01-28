Un hombre ataca en un acto público a la congresista de origen somalí a la que Trump llamó “basura”

El individuo roció con un líquido a Ilhan Omar, legisladora de Minneapolis, durante una comparecencia en la que ella estaba pidiendo la eliminación del ICE

Un hombre atacó el martes durante un acto público en Minneapolis a la congresista estadounidense demócrata Ilhan Omar, que estaba pronunciando una conferencia en la que acababa de pedir dimisiones en el Gobierno de Donald Trump y la disolución del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) por la violencia de sus agentes contra los manifestantes. El atacante, que estaba en primera fila, se levantó de pronto, roció a Omar con un líquido lanzado con una jeringuilla y comenzó a increparla. Fue reducido rápidamente por la policía y arrestado. Omar resultó ilesa.

Ilhan Omar, de 43 años y origen somalí, pero con ciudadanía estadounidense, es blanco de los insultos de Trump desde hace años. El presidente siempre ha cuestionado que la mujer, que llegó de niña al país con estatus de refugiada, entrara en él de forma legal. Y el pasado diciembre espetó, en alusión directa a la congresista: “Ella es basura. Sus amigos, basura”.

Trump libra una particular batalla contra la comunidad somalí del Estado de Minnesota (unas 80.000 personas, la mayoría con residencia legal o nacionalidad estadounidense): les culpa de un supuesto fraude con ayudas públicas y con ese argumento ha justificado el despliegue de 3.000 agentes de la policía migratoria —el ICE y la Patrulla Fronteriza— en este Estado gobernado por los demócratas. “Cuando vienen del infierno y se quejan y no hacen más que criticar, no los queremos en nuestro país”, dijo Trump en diciembre sobre la comunidad somalí. “Que vuelvan al lugar de donde vinieron y lo arreglen”, continuó, añadiendo que Somalia “apesta”.

Ilhan Omar, el martes durante su conferencia en Minneapolis. Maria Alejandra Cardona (REUTERS)

El incidente del martes se produjo apenas tres días después de que agentes de la policía migratoria mataran a tiros a Alex Pretti, un enfermero de 37 años que participaba en una protesta contra el ICE en Minneapolis. Es la segunda persona que pierde la vida a manos de los agentes federales enviados por Trump a la ciudad, tras la muerte de Renee Good el 7 de enero.

“El ICE no puede reformarse, no puede rehabilitarse: debemos abolirlo para siempre. Y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, debe dimitir o enfrentarse a un juicio político”, dijo Ilhan Omar entre aplausos del público que asistía a su conferencia. En ese momento, un hombre que estaba sentado en primera fila, le disparó un líquido con una jeringuilla mientras le gritaba: “¡Tú debes dimitir!”.

Un guardia de seguridad agarró inmediatamente al atacante y lo tiró al suelo, según relató un testigo de Reuters. Fuentes policiales señalan que fue acusado de agresión en tercer grado. Tras una breve pausa, Omar continuó con su discurso, pese a las insistencias de sus colaboradores de que suspendiera la conferencia y acudiera al médico para que analizaran el contenido del líquido, que, según un testigo, olía a amoníaco. Su oficina emitió más tarde un comunicado en el que afirmaba que se encontraba bien.

“Aprendí a una edad temprana que no hay que ceder ante las amenazas”, dijo Omar a los asistentes antes de retomar su discurso. “Hay que mirarlos a la cara y mantenerse firme”.