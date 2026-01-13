La UE acelera el paso para imponer más sanciones a Irán tras el “aterrador” incremento de víctimas por las protestas

La Unión Europea quiere acelerar el paso para imponer sanciones más duras a los “responsables” de la “brutal represión” de las protestas sociales en Irán, con cuya población se han solidarizado numerosos gobiernos europeos que han convocado a los representantes diplomáticos del país persa para pedir explicaciones por la brutalidad de las acciones contra los manifestantes. A la par, Bruselas alerta de que cualquier cambio de régimen debe llegar desde dentro, no impuesto por fuerzas exteriores, después de las amenazas de Washington de que podría emprender acciones militares contra la República Islámica.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha calificado de “aterrador” el alto número de muertos en las protestas sociales que sacuden al país, y que un alto cargo iraní ha cifrado este martes en alrededor de 2.000 personas, según la agencia Reuters. “Condeno sin ambigüedades el uso excesivo de la fuerza y la continua restricción de la libertad”, ha declarado la jefa del Ejecutivo europeo en un mensaje en las redes sociales. “La respuesta brutal y desproporcionada de las fuerzas de seguridad es inaceptable y pone de manifiesto que se trata de un régimen que teme a su propio pueblo”, ha denunciado por su parte la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, desde Berlín.

Según Von der Leyen, la idea es proponer “rápidamente” nuevas sanciones “contra los responsables de la represión” que se agregarán al amplio paquete europeo ya vigente por las “violaciones de derechos humanos, actividades de proliferación nuclear y el apoyo militar a Rusia” en su guerra contra Ucrania. La idea es plantear las nuevas penalizaciones dentro del régimen de sanciones por violaciones de derechos humanos, según diversas fuentes en Bruselas. Estas se encuentran vigentes desde 2011 y fueron endurecidas tras otra brutal represión de las protestas por la muerte, en 2022, de la joven Mahsa Amini, después de ser detenida por no llevar bien puesto el velo.

Las primeras discusiones sobre la nueva ronda de sanciones tenían previsto comenzar este mismo martes en una reunión a puerta cerrada de embajadores del Comité Político y de Seguridad (CPS). Mientras, los gobiernos de varios países, entre ellos España, Francia, Alemania o Bélgica, han convocado a los embajadores iraníes en sus capitales para subrayar su “rechazo” a la “violencia de Estado” contra los manifestantes.

“Hay que respetar el derecho de manifestación pacífica de los iraníes y de las iraníes, su libertad de expresión. Tienen que restablecerse inmediatamente las comunicaciones con el exterior, incluido internet (…) tienen que cesar las detenciones arbitrarias que se han producido estos días. Irán tiene que volver a las mesas de diálogo y a las mesas de negociación”, ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una entrevista en Catalunya Ràdio. Su par francés, Jean-Noël Barrot, también denunciará ante el representante de Teherán en París su rechazo a la “violencia de Estado que se cierne ciegamente sobre los manifestantes pacíficos”, según ha asegurado ante la Asamblea Nacional. El lunes, el jefe de la diplomacia belga, Maxime Prévot, ya convocó al embajador iraní para expresarle la preocupación de su Gobierno “y exigir a las autoridades iraníes que cumplan con sus obligaciones internacionales, se abstengan estrictamente de cualquier uso desproporcionado de la fuerza y respondan a las demandas pacíficas del pueblo iraní”.

Pese al frontal rechazo a la brutal represión de las manifestaciones, Kallas ha alertado en contra de forzar desde fuera un cambio de régimen si no existe una “alternativa interna” que garantice una transición.

“La historia está llena de ejemplos de derrocamientos de regímenes, pero la cuestión es: ¿Qué viene después?”, ha señalado en rueda de prensa junto al ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius. “Ahora mismo no está claro si el régimen va a caer o no, solo está claro que las protestas son masivas y que el régimen está reprimiendo brutalmente y matando a personas para incitar el miedo en la sociedad. Así operan los regímenes. Pero para que caigan (…), se necesitan alternativas internas de un Estado que funcione”, ha agregado. También Pistorius ha indicado que, al menos según las informaciones con las que cuenta, “el pueblo iraní no quiere que el cambio de régimen sea forzado por poderes externos” porque, ha recordado, “todos sabemos que eso puede ser la causa de problemas posteriores”.